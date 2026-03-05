Спрос наступает на пятки тревоге: египетские пляжи бьют рекорды популярности вопреки новостям

В разгар новостей о напряженности на Ближнем Востоке, когда многие перестраивают планы, египетские курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха встречают туристов неизменным теплом Красного моря — бирюзовая вода плещется у белоснежных пляжей, а воздух пропитан ароматом шашлыка с манго за 200 рублей на уличных лотках. Спрос на туры в марте подскочил, туроператоры вроде PEGAS Touristik и Coral Travel фиксируют рост бронирований, особенно от тех, кто отказался от ОАЭ. Цены держатся стабильными: "все включено" на двоих в солидный отель — около 135 тысяч рублей на праздники.

Обстановка на местах спокойная — полетные программы без задержек, экскурсии в пирамиды и дайвинг-центры работают полным ходом. Туристы не аннулируют поездки массово, а курортные зоны под надежным контролем. Это шанс перехватить выгодные предложения, пока другие колеблются.

"Несмотря на региональные новости, Египет держит лидерство по спросу — мартовские брони опережают прошлогодние на 20-30%. Рекомендую связки лоукостеров через Стамбул: экономия до 40% при стыковке в 3 часа, багаж не потеряется, если маркировать ярко и проверять на каждой стойке". эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Спрос на Египет: почему он растет

Курорты Нила выигрывают от перераспределения потоков — те, кто отложил Дубай и Шарджу, теперь бронируют Хургаду. Туроператоры Anex и Coral Travel отмечают: системного спада нет, март опережает 2025-й. Выжидательная пауза у части клиентов быстро сменяется заказами — инфраструктура на высоте, от аэропортов до отелей.

Полетные программы стабильны, даже 28 февраля вылеты шли по графику. Это идеальный момент для авантюристов: захватить пирамиды под пальмами, пока другие ждут "разрешения" от заголовков.

Цены и брони: логистика под ключ

Цены не дрогнули — на 18 марта в Хургаде 3* "все включено" от 36 тысяч рублей с человека, 4* на первой линии — от 48 тысяч. Праздничные пакеты на двоих в премиум-отель: 135 тысяч. Сервис Travelata подтверждает: бюджетные даты выгодны для стыковок, где два лоукостера бьют прямой рейс по карману.

Совет логиста: бронируйте за 10 дней, мониторьте уведомления оператора. Багаж — в термоусадке, документы в облаке. Так маршрут становится предсказуемым, как часы на запястье.

Безопасность: что говорят на местах

Курортные зоны под усиленной охраной — Хургада, Шарм-эль-Шейх, даже Каир для деловых туров. Нет досрочных отъездов, экскурсии в Гизу и Синай идут полным ходом. Ориентируйтесь на туроператоров и МИД, игнорируя соцсетный шум. Транзит через Табу открыт, риски минимальны.

"Туристические зоны Египта — под круглосуточным контролем, от пляжей до рынков. Страховка с эвакуацией обязательна, пейте только бутилированную воду. Для погружения: рынок в Хургаде на рассвете — свежие финики и фразы 'салаам алейкум' откроют аутентику". эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

Сравните с кризисом на Пхукете или пляжами Турции - Египет выигрывает стабильностью.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Рейсы задерживаются? Нет, программы стабильны, проверяйте у оператора.

Нет, программы стабильны, проверяйте у оператора. Цены вырастут? Пока нет, март выгоден — от 36 тыс. руб./чел.

Пока нет, март выгоден — от 36 тыс. руб./чел. Экскурсии безопасны? Да, под охраной, фокусируйтесь на Ниле и пирамидах.

Да, под охраной, фокусируйтесь на Ниле и пирамидах. Что с ОАЭ-альтернативой? Египет — топ-замена, как в Бангкоке по каналам .

Проверено экспертом: цены, безопасность, маршруты — эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Читайте также