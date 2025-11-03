Сюрприз после посадки: в Египте заблокируют ваш смартфон без предупреждения

Российским туристам, отправляющимся на отдых в Египет, стоит обратить внимание на новые правила ввоза мобильных телефонов. С января 2025 года в стране действует закон, по которому иностранцы обязаны платить налог за привезённые с собой гаджеты, не зарегистрированные в местной системе связи.

Об этом сообщает издание Wellnews, уточняя, что нововведение уже активно применяется на популярных курортах — в Хургаде, Шарм-эль-Шейхе и Марса-Аламе.

"С новым могут быть проблемы — особенно если решите сэкономить и купить местную сим-карту", — рассказала туристка из Москвы, недавно вернувшаяся из Хургады.

Новый налог для туристов: что изменилось

Теперь все устройства, не зарегистрированные в египетской системе связи, могут быть заблокированы при попытке подключить местную сим-карту. То есть телефон не сможет работать в сетях мобильных операторов, если владелец не уплатил соответствующий сбор.

Это правило распространяется на смартфоны, планшеты и другие устройства с SIM-картами. Исключение сделано только для туристов, использующих международный роуминг - если вы вставляете российскую сим-карту и не пытаетесь активировать местную, ограничений не будет.

Сколько придется заплатить

Размер налога зависит от модели устройства:

Категория устройства Примерная сумма налога Эквивалент в рублях Старые телефоны и кнопочные модели 1 000 египетских фунтов ~2 000 ₽ Современные смартфоны среднего класса 5 000-10 000 фунтов 10 000-20 000 ₽ Флагманские модели (например, iPhone 15 Pro Max) до 25 000 фунтов около 50 000 ₽

Таким образом, новые устройства могут обойтись туристу почти в стоимость авиабилета, особенно если речь идёт о премиальных моделях.

Почему Египет ввёл налог на гаджеты

По данным египетского министерства связи, цель нововведения — борьба с теневым импортом смартфонов и контроль за использованием нелегальных устройств. В последние годы в страну массово ввозили телефоны без уплаты пошлин, что наносило ущерб официальным поставщикам.

Теперь система автоматически проверяет IMEI-номер устройства при подключении к сети. Если телефон не зарегистрирован, связь блокируется до уплаты налога.

"Это правило направлено против серого импорта, но его последствия ощутят и туристы", — поясняют эксперты издания Wellnews.

Что делать туристам

Не покупать местную SIM-карту, если планируете короткий отпуск. Российская карта с роумингом или eSIM от международных операторов останется в работе. Взять с собой старый телефон, который уже был в Египте и зарегистрирован в местной системе. Сохранять чеки и декларации при ввозе гаджетов — это поможет избежать вопросов на таможне. Не покупать смартфоны на египетских рынках: многие из них не имеют регистрации и также могут быть заблокированы.

Если вы всё же хотите подключить местную сим-карту, уточните в салоне связи, можно ли временно зарегистрировать устройство на время пребывания в стране. Для этого потребуется паспорт и, возможно, оплата налога в упрощённой форме.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать египетскую SIM-карту для нового телефона без регистрации.

Последствие: блокировка связи и потеря денег.

Альтернатива: использовать международный роуминг или eSIM.

Ошибка: ввозить несколько телефонов без декларации.

Последствие: налог и возможный штраф на таможне.

Альтернатива: декларировать устройства при въезде.

Ошибка: покупать гаджет в Египте для экономии.

Последствие: высокий налог и отсутствие гарантии.

Альтернатива: брать уже зарегистрированный телефон из дома.

А что если вы часто бываете в Египте?

Для туристов, регулярно посещающих страну, власти предложили программу упрощённой регистрации гаджетов. После первой оплаты налога устройство заносится в систему навсегда и может использоваться без ограничений при последующих поездках.

Это особенно удобно для фрилансеров, дайверов и гидов, живущих в Египте сезонно.

Плюсы и минусы нового закона

Плюсы Минусы Борьба с серым рынком электроники Дополнительные расходы для туристов Улучшение качества мобильной связи Возможные сложности при подключении SIM-карты Прозрачность таможенных процедур Риск блокировки гаджета при ошибке IMEI Повышение доходов госбюджета Неудобства для краткосрочных путешественников

FAQ

Можно ли пользоваться телефоном без налога, если не вставлять SIM-карту?

Да, устройство будет работать в автономном режиме и через Wi-Fi без ограничений.

Что делать, если телефон заблокировали?

Нужно обратиться в офис оператора, оплатить налог и пройти регистрацию IMEI.

Затронет ли правило планшеты и смарт-часы?

Да, если они поддерживают SIM-карты или подключение к мобильной сети.

Интересные факты

Египет стал первой страной Ближнего Востока, внедрившей автоматическую систему блокировки несертифицированных устройств. Аналогичные меры уже действуют в Турции, Пакистане и Кении. С начала 2025 года число заблокированных телефонов в Египте превысило 300 тысяч.

Исторический контекст

Ранее Египет уже предпринимал шаги по регулированию телеком-рынка. В 2019 году вводились пошлины на импорт смартфонов, а в 2023-м — ограничение на использование нелицензированных SIM-карт. Новый закон стал логическим продолжением этой политики и направлен на повышение прозрачности мобильной инфраструктуры.