Сюрприз после посадки: в Египте заблокируют ваш смартфон без предупреждения
Российским туристам, отправляющимся на отдых в Египет, стоит обратить внимание на новые правила ввоза мобильных телефонов. С января 2025 года в стране действует закон, по которому иностранцы обязаны платить налог за привезённые с собой гаджеты, не зарегистрированные в местной системе связи.
Об этом сообщает издание Wellnews, уточняя, что нововведение уже активно применяется на популярных курортах — в Хургаде, Шарм-эль-Шейхе и Марса-Аламе.
"С новым могут быть проблемы — особенно если решите сэкономить и купить местную сим-карту", — рассказала туристка из Москвы, недавно вернувшаяся из Хургады.
Новый налог для туристов: что изменилось
Теперь все устройства, не зарегистрированные в египетской системе связи, могут быть заблокированы при попытке подключить местную сим-карту. То есть телефон не сможет работать в сетях мобильных операторов, если владелец не уплатил соответствующий сбор.
Это правило распространяется на смартфоны, планшеты и другие устройства с SIM-картами. Исключение сделано только для туристов, использующих международный роуминг - если вы вставляете российскую сим-карту и не пытаетесь активировать местную, ограничений не будет.
Сколько придется заплатить
Размер налога зависит от модели устройства:
|Категория устройства
|Примерная сумма налога
|Эквивалент в рублях
|Старые телефоны и кнопочные модели
|1 000 египетских фунтов
|~2 000 ₽
|Современные смартфоны среднего класса
|5 000-10 000 фунтов
|10 000-20 000 ₽
|Флагманские модели (например, iPhone 15 Pro Max)
|до 25 000 фунтов
|около 50 000 ₽
Таким образом, новые устройства могут обойтись туристу почти в стоимость авиабилета, особенно если речь идёт о премиальных моделях.
Почему Египет ввёл налог на гаджеты
По данным египетского министерства связи, цель нововведения — борьба с теневым импортом смартфонов и контроль за использованием нелегальных устройств. В последние годы в страну массово ввозили телефоны без уплаты пошлин, что наносило ущерб официальным поставщикам.
Теперь система автоматически проверяет IMEI-номер устройства при подключении к сети. Если телефон не зарегистрирован, связь блокируется до уплаты налога.
"Это правило направлено против серого импорта, но его последствия ощутят и туристы", — поясняют эксперты издания Wellnews.
Что делать туристам
-
Не покупать местную SIM-карту, если планируете короткий отпуск. Российская карта с роумингом или eSIM от международных операторов останется в работе.
-
Взять с собой старый телефон, который уже был в Египте и зарегистрирован в местной системе.
-
Сохранять чеки и декларации при ввозе гаджетов — это поможет избежать вопросов на таможне.
-
Не покупать смартфоны на египетских рынках: многие из них не имеют регистрации и также могут быть заблокированы.
Если вы всё же хотите подключить местную сим-карту, уточните в салоне связи, можно ли временно зарегистрировать устройство на время пребывания в стране. Для этого потребуется паспорт и, возможно, оплата налога в упрощённой форме.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупать египетскую SIM-карту для нового телефона без регистрации.
Последствие: блокировка связи и потеря денег.
Альтернатива: использовать международный роуминг или eSIM.
-
Ошибка: ввозить несколько телефонов без декларации.
Последствие: налог и возможный штраф на таможне.
Альтернатива: декларировать устройства при въезде.
-
Ошибка: покупать гаджет в Египте для экономии.
Последствие: высокий налог и отсутствие гарантии.
Альтернатива: брать уже зарегистрированный телефон из дома.
А что если вы часто бываете в Египте?
Для туристов, регулярно посещающих страну, власти предложили программу упрощённой регистрации гаджетов. После первой оплаты налога устройство заносится в систему навсегда и может использоваться без ограничений при последующих поездках.
Это особенно удобно для фрилансеров, дайверов и гидов, живущих в Египте сезонно.
Плюсы и минусы нового закона
|Плюсы
|Минусы
|Борьба с серым рынком электроники
|Дополнительные расходы для туристов
|Улучшение качества мобильной связи
|Возможные сложности при подключении SIM-карты
|Прозрачность таможенных процедур
|Риск блокировки гаджета при ошибке IMEI
|Повышение доходов госбюджета
|Неудобства для краткосрочных путешественников
FAQ
Можно ли пользоваться телефоном без налога, если не вставлять SIM-карту?
Да, устройство будет работать в автономном режиме и через Wi-Fi без ограничений.
Что делать, если телефон заблокировали?
Нужно обратиться в офис оператора, оплатить налог и пройти регистрацию IMEI.
Затронет ли правило планшеты и смарт-часы?
Да, если они поддерживают SIM-карты или подключение к мобильной сети.
Интересные факты
-
Египет стал первой страной Ближнего Востока, внедрившей автоматическую систему блокировки несертифицированных устройств.
-
Аналогичные меры уже действуют в Турции, Пакистане и Кении.
-
С начала 2025 года число заблокированных телефонов в Египте превысило 300 тысяч.
Исторический контекст
Ранее Египет уже предпринимал шаги по регулированию телеком-рынка. В 2019 году вводились пошлины на импорт смартфонов, а в 2023-м — ограничение на использование нелицензированных SIM-карт. Новый закон стал логическим продолжением этой политики и направлен на повышение прозрачности мобильной инфраструктуры.
