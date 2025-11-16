Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by alljengi from Edinburgh is licensed under CC BY-SA 2.0
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 16:39

Поехал в Египет ради пирамид — и не ожидал, что природа впечатлит сильнее древностей

Египет демонстрирует скелеты древних китов в Вади Аль-Хитане

Египет чаще всего ассоциируется с древними гробницами, пирамидами и множеством артефактов, но природная часть страны способна впечатлить не меньше. За пределами долины Нила открываются просторы, словно сошедшие с фантастических картин: марсианские пустыни, коралловые "сады", мангровые лагуны и горные тропы, уходящие к горизонту. Национальные парки разбросаны по всей стране — от берегов Средиземного моря до изолированных районов Восточной пустыни — и каждый предлагает свой уникальный мир. Ниже — шесть мест, с которых стоит начать знакомство с природой Египта.

Рас-Мохаммед: подводная вселенная у берегов Синая

Южная оконечность Синайского полуострова — рай для тех, кто любит глубину моря. Под водой вокруг Рас-Мохаммеда укрылись лабиринты кораллов, обломки судов, стаи сияющих рыб. Морской пейзаж поражает контрастом: снаружи — сухая земля, внутри — яркий, почти неоновый подводный мир.

Знаковые точки начинаются с рифа Шарк, где вертикальные стены кораллов спускаются в синие глубины, а рядом — легендарный "Иоланда-риф" с остатками грузов кипрского судна. Другие участки — Рас Гозлани, Город актиний, Аллея джекфишей — показывают, насколько разнообразным может быть Красное море. Встреча с белоперыми акулами или пятнистыми скатами — вполне обычное приключение.

Попасть к лучшим местам удобнее всего с дайв-ботами из Шарм-эш-Шейха. Здесь же работают опытные операторы, включая центры, рассчитанные на гостей с особыми потребностями.

Белая пустыня: сказочные формы и ночи под звёздами

Белая пустыня — одно из самых неожиданных мест страны. Огромные меловые образования под воздействием ветра и песка превратились в скульптурные фигуры, похожие то на животных, то на гигантские грибы, то на фантастические монолиты. С заходом солнца белые породы становятся золотистыми, а ночью отражают лунный свет так, что кажется, будто вокруг — светящиеся декорации.

Хотя ночёвка внутри парка не разрешена, местные гиды находят уютные точки за его пределами, где можно ужинать под звёздами и просыпаться с видом на бесконечные дюны. Поход туда требует длительного переезда, но впечатления компенсируют дорогу. В оазисах Бахария и Фарафра работают компании, специализирующиеся на пустынных маршрутах и ночных турах.

Протекторат Святой Екатерины: горы, тишина и древняя история

Южный Синай — место, где пустыня становится медитативной. Над деревней Святой Екатерины возвышаются горные пики, включая легендарную гору Синай. Многие путешественники поднимаются туда затемно, чтобы встретить рассвет на вершине. Внизу, у подножия, расположился монастырь Святой Екатерины — одно из древнейших христианских сооружений, хранящее реликвии и свидетельства многовековой истории.

Маршруты здесь разные: от неспешных прогулок по вади до подъёмов на Гебель-Катерину — высочайшую точку Египта. Есть и длинные многодневные тропы, например Синайская тропа длиной около 550 км. Для безопасного путешествия лучше останавливаться в деревне и ходить с местными проводниками, которые знают рельеф и подскажут оптимальные маршруты.

Вади Аль-Хитан: пустыня, где жили древние киты

Вади Аль-Хитан, расположенный недалеко от Аль-Файюма, показывает Египет совсем другим. Здесь когда-то было море Тетис, и именно поэтому песчаная котловина усеяна скелетами древних китов, живших десятки миллионов лет назад. Сейчас по этой территории проложена тропа длиной три километра, проходящая мимо скелетов и окаменелостей, которые иллюстрируют эволюционное превращение наземных животных в морских.

Панорамная точка в конце маршрута раскрывает пустыню целиком. Рядом расположен музей окаменелостей и изменения климата, где хранится полный скелет Basilosaurus isis длиной восемнадцать метров — один из важнейших экспонатов региона.

Вади Гимал: изумрудные шахты и мангровые лагуны Восточной пустыни

Вади Гимал простирается от горных хребтов до теплых лагун Красного моря. Здесь соседствуют скалистые пейзажи, песчаные пляжи, мангры и древние шахты, где добывали изумруды ещё в римскую эпоху. Кочевое племя абабда живёт в этих местах веками, и экскурсии с бедуинскими гидами дают возможность узнать о традициях, растительном мире и истории пустыни.

По пути можно встретить газелей, зайцев, нубийских козлов. На побережье туристов привлекают рифы вокруг Марса-Алама — особенно участки, где пасутся зелёные морские черепахи. Для длительного отдыха удобно выбирать кемпинги и эко-лоджы возле рифа Эльфинстоун.

Рас Абу Галлум: отдых без суеты и знаменитая Голубая дыра

Побережье от Дахаба до Нувейбы — череда гор, бухт и песчаных дюн. Протекторат Рас Абу Галлум знаменит Голубой дырой — глубокой карстовой воронкой, уходящей под воду на 130 метров. Это место известно во всём мире, и большинство дайверов приезжает именно ради него. Любители снорклинга могут плавать по краю пропасти, наблюдая за рыбами и мягкими кораллами.

Сухопутные маршруты также интересны: можно пройти пешком вдоль побережья, отправиться в верблюжий поход или исследовать удалённые поселения бедуинов. Парк славится разнообразием растений, включая виды, встречающиеся только на Синае, а также редкими рептилиями и млекопитающими.

Сравнение

Национальный парк

Лучшее назначение

Что делает его особенным

Рас-Мохаммед

Дайвинг

Коралл, обломки судов, акулы и скаты

Белая пустыня

Пустынные пейзажи

Меловые фигуры, ночные туры

Святой Екатерины

Пешие маршруты

Гора Синай, монастырь, тропы бедуинов

Вади Аль-Хитан

Эволюционная история

Скелеты китов, тропа по дну древнего моря

Вади Гимал

Пустыня + море

Мангры, римские шахты, черепахи

Рас Абу Галлум

Снорклинг и треккинг

Голубая дыра и прибрежные долины

Советы шаг за шагом

  1. Берите достаточный запас воды для пустынных маршрутов — источники встречаются редко.
  2. Для дайвинга выбирайте сертифицированных операторов, особенно в районах с течениями.
  3. В пустыне одевайтесь в светлую одежду с длинным рукавом — она защищает от солнца лучше, чем майка.
  4. Перед посещением монастыря Святой Екатерины уточняйте часы работы — они ограничены.
  5. В Вади Гимал и Рас Абу Галлум удобнее путешествовать с локальными гидами — они знают маршруты и сезонные особенности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ехать в Белую пустыню без опытного водителя.
    Последствие: риск заблудиться среди дюн.
    Альтернатива: выбирать туры из Бахарии или Фарафры.
  • Ошибка: подниматься на гору Синай без тёплой одежды.
    Последствие: холодный ветер даже летом.
    Альтернатива: брать дополнительный слой и перчатки.
  • Ошибка: плавать у Голубой дыры без маски и плавучего жилета, если вы новичок.
    Последствие: усталость и риск паники в глубокой зоне.
    Альтернатива: снорклинг вдоль края с гидом.

А что если…

…вы хотите увидеть Египет без толп?
Выбирайте парки вдали от крупных курортов — Вади Аль-Хитан и Вади Гимал отлично подходят.

…ищете сочетание истории и природы?
Отправляйтесь в протекторат Святой Екатерины — тропы проходят мимо священных мест.

…предпочитаете море, но не любите курортную шумность?
Уединённые бухты Рас Абу Галлум будут идеальны.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Уникальные природные ландшафты

Большие расстояния между парками

Возможности дайвинга мирового уровня

Пустынная жара и яркое солнце

Богатая дикая природа

Требуется планирование логистики

Исторические точки внутри парков

Ограниченная инфраструктура в удалённых районах

FAQ

Как выбрать парк для первого посещения?
Если вы любите море — Рас-Мохаммед или Рас Абу Галлум. Если пустыню — Белая пустыня или Вади Гимал.

Что лучше: снорклинг или дайвинг в Египте?
Для начинающих подойдёт снорклинг — кораллы у берега очень близко. Дайвинг раскрывает более глубокие участки, особенно на Шарке и Иоланде.

Мифы и правда

Миф: пустыня Египта — однообразная.
Правда: от меловых холмов до песчаных дюн — ландшафты сильно различаются.

Миф: в Красном море опасно плавать из-за акул.
Правда: нападения крайне редки, большинство видов безвредны.

Миф: до национальных парков трудно добраться.
Правда: многие маршруты доступны на автобусах, такси или туртрансфере.

Три интересных факта

  1. Вади Гимал упоминается в римских источниках как центр добычи драгоценных камней.
  2. В Белой пустыне встречаются окаменелости возрастом более 20 миллионов лет.
  3. Голубая дыра под Дахабом — один из самых известных карстовых провалов мира.

Исторический контекст

  • Римляне контролировали изумрудные шахты в Восточной пустыне, доставляя камни по торговым путям в Европу.
  • Территории вокруг Аль-Файюма издревле считались переходной зоной между Нилом и пустыней, что сформировало уникальную культуру региона.

