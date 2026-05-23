Одежда для путешествия
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 9:52

Прохладный песок в сорокоградусную жару: уникальная природная фишка нового курорта, заменяющего Турцию

Лето 2026 года застало многих врасплох: привычная Анталья превратилась в зону повышенной влажности и столпотворения, вызванного совпадением праздничных дат и погодных аномалий. Туристы, привыкшие к комфорту, все чаще смотрят в сторону альтернатив, где море остается прозрачным, а количество отдыхающих на квадратный метр не заставляет нервничать. Египетское Средиземноморье — Эль-Аламейн и Мерса-Матрух — сейчас ощущается как тот самый "запасной аэродром", который неожиданно стал претендовать на статус основного. Здесь белый песок практически не нагревается, а архитектура нового побережья заставляет забыть о консервативном отельном быте, хотя логистика требует от путешественника чуть больше вовлеченности, чем привычный трансфер "аэропорт — отель".

"Отсутствие прямых чартеров сдерживает массовый наплыв, что парадоксальным образом сохраняет курорты премиальными по ощущениям. Путешественники, готовые потратить несколько часов на переезд из Каира, получают доступ к пляжам, которые по чистоте не уступают экзотическим островам. Важно понимать, что это направление требует самостоятельности при бронировании жилья или выбора качественного стратегического планирования поездки для минимизации транспортных рисков".

Консультант по планированию путешествий Дмитрий Гаврилов

Логистические ребусы: едем без чартеров

Основной парадокс сезона заключается в том, что спрос на средиземноморский Египет опережает развитие транспортной инфраструктуры. Крупнейшие туроператоры продолжают концентрировать усилия на Красном море, поэтому прямых рейсов в Эль-Аламейн из российских городов пока нет. Туристам приходится комбинировать регулярные перелеты до Каира с дальнейшим трансфером по скоростному шоссе.

Путь из египетской столицы до побережья занимает около трех часов. Многие путешественники для экономии времени и средств предпочитают использовать рейсовые автобусы, которые курсируют достаточно часто. Такой формат требует готовности к самостоятельным перемещениям, но взамен дарит независимость от групповых графиков.

Экономика отдыха: от апартаментов до автобусов

Если рассматривать бюджетный формат, то отказ от пакетных туров в пользу "дикого" туризма позволяет существенно оптимизировать расходы. Аренда современных апартаментов в Новом Аламейне обходится дешевле, чем проживание в отелях аналогичного класса. При этом вы получаете не только квадратные метры, но и возможность готовить самостоятельно, выбирая продукты на местных рынках.

Транспортный вопрос решается покупкой билетов на современные автобусы с кондиционерами за вполне демократичные деньги. По самым скромным подсчетам, поездка "дикарем" на двоих на неделю укладывается в 170-220 тысяч рублей, даже с учетом регулярного перелета. Это делает направление конкурентным, особенно если осознанно подходить к выбору жилья и избегать массовых переплат.

Почему стоит выбрать Средиземное море

Главный аргумент "за" — это песок, который даже при африканском солнце остается комфортной температуры. В отличие от коралловых пляжей Красного моря, здесь нет необходимости покупать специальную обувь для входа в воду, что критически важно для отдыха с детьми. Море отличается лазурным оттенком и чистотой, которая сохранилась благодаря меньшему антропогенному воздействию.

Архитектурный облик региона также меняет привычное восприятие Египта. Новый Аламейн застраивается небоскребами, которые создают футуристический городской пейзаж. Для любителей истории это место остается священным, ведь здесь находятся мемориалы, посвященные событиям Второй мировой войны.

"Мерса-Матрух предлагает более уединенный отдых, если сравнивать его с активно развивающимся Аламейном. Это выбор для тех, кто ищет природную эстетику и спокойствие, а не насыщенную ночную жизнь. Важно помнить, что сервисная инфраструктура здесь развивается динамично, поэтому любые свежие отзывы от других путешественников могут быть полезны, но всегда учитывайте субъективность оценок. Бухта Агиба — это тот случай, когда реальность превосходит даже самые красивые фотографии".

Обозреватель туристических направлений Елена Кузнецова

Правила выживания на египетском севере

При планировании поездки обязательно учитывайте местные реалии. Во-первых, пить воду из-под крана нельзя — бутилированная вода должна стать вашим ежедневным спутником. Во-вторых, торговаться на рынках и при использовании нерегулируемого такси — это местная культура, позволяющая сбить цену в два-три раза.

Что касается медуз, то они могут появляться в летний период, поэтому стандартная аптечка с антигистаминными средствами обязательна. Наличие страховки также никто не отменял, ведь медицина в другой стране — вопрос здоровья, а экономить на нем точно не стоит.

FAQ

Нужна ли виза для посещения Средиземноморского побережья Египта?
Да, виза оформляется по прибытии в аэропорт Каира и стоит 25 долларов США.
Есть ли прямые рейсы из российских городов?
Прямых чартеров до Эль-Аламейна нет, добираться нужно через Каир регулярными авиалиниями.
Чем пляжи на севере отличаются от Красного моря?
Здесь песок состоит из ракушечника и не перегревается, а заход в воду пологий и свободный от кораллов.
Что лучше взять с собой из лекарств?
Обязательно запаситесь антигистаминными средствами от медуз и обычным набором для улучшения пищеварения.

Проверено экспертом: консультант по планированию путешествий Дмитрий Гаврилов

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

