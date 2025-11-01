Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Суэц, Египет
Суэц, Египет
© commons.wikimedia.org by Jerrye & Roy Klotz, MD is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 14:48

Отель на пять звёзд, отдых на три: как туристов в Египте вводят в заблуждение

В Египте четырёхзвёздочные отели часто оказываются комфортнее формальных пятёрок

Автора канала "Тревел Тёма" рассказал, почему звёзды на фасаде египетского отеля не имеют ничего общего с реальным уровнем сервиса.

Как работает египетская "звёздная" система

В большинстве стран категории отелей определяются по международным стандартам, где учитываются комфорт, обслуживание, инфраструктура и безопасность. Но в Египте ситуация иная. Здесь формальные признаки зачастую важнее качества.

Чтобы получить "пятёрку", отелю достаточно иметь бассейн, лифт и ресторан. Никто не проверяет, насколько уютны номера или насколько доброжелателен персонал. Поэтому нередко четырёхзвёздочные отели оказываются дороже и комфортнее формальных "пятёрок".

"Звёзды в Египте вообще ни о чём не говорят. Там система оценки завязана на формальных критериях", — отметил автор канала.

Именно поэтому ориентироваться только на количество звёзд — значит доверять рекламным обещаниям, а не реальности.

Сравнение отелей: цена против звёзд

Критерий

Отели 5

Отели 4

Цена

часто ниже из-за конкуренции

может быть выше при хорошем сервисе

Уровень обслуживания

нестабилен

чаще стабильный и дружелюбный

Качество питания

однообразное

больше местных блюд и свежих продуктов

Территория и пляж

нередко уставшие

ухоженные, чистые, с комфортными зонами

Отзывы туристов

неоднозначные

чаще положительные

Как выбирать отель в Египте: пошаговое руководство

  1. Не верьте звёздам. Они отражают только наличие инфраструктуры, а не уровень сервиса.
  2. Читайте свежие отзывы. Особенно тех, кто отдыхал недавно — условия часто меняются.
  3. Смотрите реальные фото. Не на официальных сайтах, а в соцсетях и на картах.
  4. Сравнивайте по цене. В Египте именно цена чаще всего соответствует реальному уровню.
  5. Изучайте локацию. Даже лучший отель не спасёт, если пляж грязный или море мелкое.

Такой подход позволит не переплачивать за мнимую роскошь и выбрать действительно качественный отдых.

Ошибки туристов → Последствия → Альтернатива

  • Ошибка: бронировать "пятёрку" только из-за звёзд.
    Последствие: разочарование в сервисе и питании.
    Альтернатива: анализировать рейтинг по отзывам и фото.
  • Ошибка: выбирать самый дешёвый вариант.
    Последствие: изношенные номера, плохое питание.
    Альтернатива: смотреть отели средней ценовой категории.
  • Ошибка: ориентироваться на отзывы многолетней давности.
    Последствие: несоответствие ожиданий.
    Альтернатива: учитывать комментарии последних 6 месяцев.

А что если поехать в "четвёрку"?

Практика показывает, что многие четырёхзвёздочные комплексы в Египте сегодня дают фору пятизвёздочным. В них чаще обновляют мебель, поддерживают чистоту и не экономят на кухне. Туристы отмечают внимательный персонал и атмосферу домашнего уюта.

"Я поехал в отель 4 звезды, который превзошёл все ожидания. Чистый пляж, вкусная еда, приветливые ребята на ресепшене", — пишет Артём.

Плюсы и минусы египетских звёзд

Плюсы

Минусы

Простая система классификации

Не отражает реального уровня сервиса

Доступные цены в "пятёрках"

Часто низкое качество обслуживания

Много предложений

Трудно ориентироваться без отзывов

Быстрый выбор

Риск разочарования

Мифы и правда

Миф: Чем больше звёзд, тем выше уровень отдыха.
Правда: В Египте звёзды присваиваются формально, а комфорт зависит от менеджмента.

Миф: Все "пятёрки" работают по системе "всё включено".
Правда: У многих "пятёрок" питание ограничено, а за некоторые услуги нужно доплачивать.

Миф: "Четвёрки" — это старые и шумные отели.
Правда: Многие 4ки прошли реновацию и предоставляют сервис уровня хороших курортов Европы.

FAQ

Как выбрать лучший отель в Египте?
Читайте актуальные отзывы, сравнивайте фотографии и не полагайтесь только на количество звёзд.

Что лучше — 4 или 5?
Для Египта ответ неочевиден: качественная "четвёрка" зачастую приятнее и надёжнее дешёвой "пятёрки".

Интересные факты

  • Первая система "звёзд" для отелей появилась во Франции в 1920-х годах.
  • Египетская классификация обновлялась последний раз в 2019 году.

Исторический контекст

В 1980-ом в Египте стали активно строить гостиницы. Тогда государство выдало множество лицензий, и многие комплексы автоматически получили высокий статус. С тех пор критерии практически не менялись, а отели — изнашивались.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Арка Цесаревича и подлодка С-56 входят в главные достопримечательности Владивостока сегодня в 6:53
Что посмотреть во Владивостоке: от Токаревского маяка до Русского моста

Море, маяки, мосты и сопки — путешествуем по Владивостоку, чтобы увидеть самые красивые места города и почувствовать дух Тихого океана.

Читать полностью » Екатеринбург - столица Урала с Храмом на Крови, Ельцин Центром и небоскрёбом Высоцкий сегодня в 5:43
Екатеринбург, который удивляет: древние храмы и небоскребы с бассейном на крыше

От старинных площадей до небоскрёбов и храмов — рассказываем, какие места стоит увидеть в Екатеринбурге, чтобы прочувствовать дух Урала.

Читать полностью » Тюмень - старейший город Сибири с четырёхуровневой набережной и мостом Влюблённых сегодня в 4:39
Что посмотреть в Тюмени: прогулка по городу, где старина встречается с неоном

От моста Влюблённых до Цветного бульвара — рассказываем, какие места стоит увидеть в Тюмени, чтобы почувствовать атмосферу города.

Читать полностью » Воронеж - город Петра I с памятником котёнку, замком Ольденбургских и собственным морем сегодня в 3:37
От дворцов до театров: Воронеж, в который влюбляешься с первого взгляда

Замок сахарной принцессы, театр с историей, котёнок из мультфильма и воронежское море — рассказываем, что стоит увидеть в Воронеже.

Читать полностью » Спикер телекомпании ORF: Мариацелльская железная дорога стала символом Австрии сегодня в 2:47
Мариацелльская железная дорога: что скрывает первое место в конкурсе Австрии

Откройте для себя величественные панорамы и историческое наследие Мариацелльской железной дороги, признанной самым красивым местом Австрии.

Читать полностью » Спикер World Travel Awards: в 2025 году победителем стала Греция, а не Болгария сегодня в 1:41
В 2025 году Болгария потеряла шанс на победу: секрет нового лидера в туризме

Туристическая премия World Travel Awards вновь удивила, выбрав новых лидеров среди европейских направлений. Как изменилась расстановка сил в 2025 году?

Читать полностью » Спикер: Вельян — деревня с европейской атмосферой, расположенная в Бразилии сегодня в 0:25
Забудьте обыденность: Вельян — место, которое удивит даже бывалых путешественников

В Вельяне можно насладиться атмосферой старинной Европы, а также открыть для себя уникальные культурные и художественные особенности этого уединенного места.

Читать полностью » Как адаптироваться к жизни в Норвегии: высокие цены на продукты и планирование покупок вчера в 23:26
Томаты за 700 рублей и яйца по 360: как жить в Норвегии с высокими ценами на продукты

Тревел-блогерша удивилась высоким ценам на продукты в Норвегии. Как климат и высокая стоимость влияют на повседневную жизнь в этой скандинавской стране?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Врачи: стимуляция пальцев по системе Дзинь-терапии снижает уровень тревоги
Питомцы
Рисунок на языке каждой собаки уникален, как отпечаток пальца у человека
Еда
Куриные ножки в слоеном тесте получаются хрустящими и пропитанными соками
Авто и мото
Продажи Mitsubishi в России упали в 4,5 раза за девять месяцев 2025 года — данные "Автостата"
Дом
Врачи рекомендуют стирать наволочки не реже раза в неделю для профилактики высыпаний
Еда
Первые щи на Руси варили без томатов — кислинку давала квашеная капуста
Садоводство
Фитофтороз на томатах и картофеле предотвращают йодным раствором и сывороткой — агроном Елена Сергеева
Садоводство
Безопасные средства против мышей и крыс: мята, лавр и полынь доказали эффективность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet