Саккара, Египет
Саккара, Египет
© commons.wikimedia.org by Чарльз Дж. Шарп is licensed under CC BY-SA 3.0
Андрей Волков Опубликована сегодня в 7:40

Египет открывает "другие пирамиды": Саккара показывает то, чего не видно в Гизе

Некрополь Саккара показывает пирамиды без толп — Lonely Planet

Египет умеет удивлять даже тех, кто уверен, что видел здесь всё самое главное. За пределами классического маршрута скрываются места, где древняя история ощущается особенно остро и без туристической суеты. Эти направления позволяют взглянуть на страну глубже и спокойнее. Об этом сообщает издание Lonely Planet.

Саккара — другой взгляд на пирамиды

Пирамиды Гизы производят сильное впечатление, но вместе с ним приходит и ощущение толпы. Южнее, в некрополе Саккара, атмосфера совсем иная. Именно здесь располагалась древняя столица Мемфис, а захоронения использовались более трёх тысяч лет. Саккара считается крупнейшим археологическим комплексом Египта, где открытия продолжаются до сих пор. Ступенчатая пирамида Джосера — самая древняя каменная постройка в мире — после длительной реставрации вновь открыта для посещения и позволяет увидеть эволюцию египетской архитектуры. Поблизости находятся Ломаная и Красная пирамиды, которые редко попадают в маршруты массового туризма.

Дворец Маниал вместо шумного базара

Рынок Хан аль-Халили известен своим хаосом и изобилием, но тем, кто ищет вдохновение, стоит обратить внимание на дворец Маниал. Бывшая резиденция принца Мухаммеда Али Тевфика объединяет османские, персидские и европейские мотивы. Интерьеры поражают обилием цвета, резного дерева, плитки и витражей. Это место остаётся малоизвестным даже среди гостей Каира и позволяет увидеть столицу с неожиданной, утончённой стороны.

Абидос и тайны культа Осириса

Карнакский храмовый комплекс впечатляет масштабом, однако Абидос предлагает более камерный и мистический опыт. Этот город считался священным центром культа Осириса и местом паломничества. Храм Сети I хорошо сохранился и известен детализированными рельефами и росписями. Посещение Абидоса часто сравнивают с духовным путешествием, особенно для тех, кто интересуется религиозными верованиями Древнего Египта.

Гробницы вне стандартного маршрута Луксора

Долина царей остаётся одной из самых посещаемых локаций страны, но даже здесь есть способы избежать толп. "Премиальные" гробницы Сети I и Нефертари доступны за отдельную плату и поражают сохранностью красок и текстов. Альтернативой становятся захоронения в Дейр-эль-Медине — деревне мастеров, создававших царские усыпальницы. Их собственные гробницы не менее выразительны, но гораздо менее известны.

Дендерский храм и восстановленные росписи

Храм Гора в Эдфу часто включают в стандартные круизы, тогда как храм Хатхор в Дендере остаётся в тени. Между тем именно здесь можно увидеть одни из лучших восстановленных потолочных росписей Египта. Контраст между очищенными участками и следами копоти наглядно показывает масштаб реставрационных работ. На крыше храма расположена знаменитая сцена зодиака, известная по экспозиции Лувра.

Дахабия — медленный Нил

Современные круизные лайнеры напоминают отели, но дахабия предлагает иной формат. Эти деревянные парусные лодки движутся без двигателя и вмещают не более пятнадцати пассажиров. Благодаря небольшим размерам они останавливаются у храмов и гробниц, недоступных крупным судам, и позволяют почувствовать реку в её естественном ритме.

Озеро Нассер и забытые храмы

Абу-Симбел считается одним из символов Египта, но круиз по озеру Нассер открывает целую цепочку малопосещаемых памятников. Озеро появилось после строительства Асуанской плотины и стало домом для храмов, перенесённых из зоны затопления. Путешествие по этим водам даёт редкую возможность увидеть монументы без спешки и толп.

Ночная фелукка

Прогулки на фелукке на закате знакомы многим, но ночное путешествие меняет восприятие Нила. Сон под открытым небом, простая еда и движение по воле ветра превращают поездку в пример медленного туризма. Такой формат позволяет прочувствовать реку и города на её берегах так, как это делали веками.

Египет за пределами привычных достопримечательностей раскрывается иначе. Эти маршруты подходят тем, кто уже знаком с классикой и хочет увидеть страну глубже, тише и внимательнее к деталям.

