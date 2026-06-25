Египет повторяет ошибки Турции: чем грозит российским туристам приток европейцев

Египет решил подвинуть цены на перелёты и запустил госпрограмму снижения авиасборов. Для туриста это звучит как приятная новость, пока не вспоминаешь простую вещь: если самолётов станет больше, а мест в отелях на Красном море не прибавится, счёт за отпуск быстро меняется. В Хургаде и Шарм-эль-Шейхе это обычно видно без всяких таблиц — сначала забиты рейсы, потом исчезают нормальные номера, а следом подтягиваются и ценники. На этом фоне россиянам уже советуют смотреть не только на билет, но и на то, сколько придётся отдать за проживание. Тема знакомая: прошлым летом у многих путёвка вроде бы "влезала" в бюджет, а на месте выяснялось, что за хороший отель с нормальным питанием приходится доплачивать ощутимо.

"Потребительский парадокс этой ситуации заключается в том, что дешевые авиабилеты в Египет в итоге обернутся для наших туристов жестким удорожанием самих отелей. Российские путешественники никогда не боялись летать в Хургаду, но теперь из-за скидок для самолетов Египет заманит на Красное море миллионы пугливых немцев и англичан" эксперт по Египту Андрей Волков

Как Египет сбивает цену на перелёты

Министерство гражданской авиации Египта вместе с министерством туризма и древностей объявили о запуске государственной программы поддержки авиации и туризма. Власти сделали ставку на скидки и преференции для иностранных авиакомпаний, чтобы снизить их расходы на работу в курортных аэропортах страны. Речь идёт о посадке, стоянке, обслуживании воздушных судов и топливе для перевозчиков, которые выполняют много рейсов.

В курортных аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха обещают упростить и саму работу с бортами. Египет рассчитывает, что это сократит время обслуживания и сделает полётные программы для европейских и международных компаний заметно выгоднее. На практике ставка простая: если перевозчику летать дешевле, он охотнее ставит больше рейсов и активнее продаёт места в пакетах.

Именно на этом и строится расчёт Каира. Страна хочет перетащить к себе массовый поток туристов, который раньше без особых споров забирала Турция. На дешёвом отдыхе Египет собирается сыграть жёстко, а для чартеров и регулярных рейсов создаёт условия, где стоимость кресла в самолёте должна упасть.

Почему дешёвый билет может ударить по отелю

Фуад эль Гохари в комментарии для "Турпрома" прямо связал скидки на авиацию с будущим ростом цен на жильё. Логика здесь без сюрпризов: самолётов приходит больше, а номерной фонд на побережье растёт медленнее. В итоге отели начинают держать цену выше, особенно там, где спрос и так подогревают европейцы.

Эксперт предупредил, что Египет рискует пройти тот же путь, который уже видела Анталья. Когда направление массово набирает обороты, отельеры быстро понимают, что свободных мест меньше, чем желающих их забрать. Тогда дешёвый перелёт уже не спасает, потому что основная часть бюджета уходит не в дорогу, а на проживание.

Это особенно чувствительно для туров с питанием "всё включено". Если отель поднимает цену, турист платит за это уже не на стойке авиакомпании, а при бронировании номера. В таких условиях скидка на билет легко превращается в лишние траты на месте, и вся арифметика отпуска меняется на глазах.

"Потребительский парадокс этой ситуации заключается в том, что дешевые авиабилеты в Египет в итоге обернутся для наших туристов жестким удорожанием самих отелей. Российские путешественники никогда не боялись летать в Хургаду, но теперь из-за скидок для самолетов Египет заманит на Красное море миллионы пугливых немцев и англичан" эксперт по Египту Елена Кузнецова

Что это значит для российских туристов

Для россиян главный риск связан не с самим рейсом, а с тем, что свободных номеров станет меньше. Когда на курорт массово заходят европейские чартеры, квоты для других рынков начинают сужаться. Это уже знакомая история: сначала исчезают удобные даты, потом нормальные категории отелей, а после этого цены ползут вверх почти без пауз.

Туроператоры заранее смотрят именно на этот сценарий. Если Египет получит сильный приток европейцев, отельный рынок быстро подстроится под новый спрос. И тогда поездка, которая ещё недавно считалась доступной, может заметно подорожать уже на этапе бронирования.

У Турции такой пример перед глазами есть, и египетские отельеры это видят не хуже туристов. Когда поток растёт резко, рынок долго не церемонится с ценами. Поэтому для отдыхающих из России вопрос теперь простой: билет может стать дешевле, но номер на берегу — совсем нет.

Ответы на популярные вопросы

Почему Египет снижает авиасборы?

Чтобы привлечь больше иностранных авиакомпаний и сделать рейсы в курортные города дешевле.

Кого это затронет сильнее всего?

Сильнее всего это почувствуют туристы, которые рассчитывают на Хургаду и Шарм-эль-Шейх в высокий сезон.

Где может вырасти цена сильнее всего?

В отелях у моря, особенно там, где номерной фонд быстро разбирают под европейские чартеры.

Стоит ли ждать дешёвых туров?

Не обязательно. Билет может подешеветь, но проживание при росте спроса легко съест эту разницу.

Проверено экспертом: обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

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