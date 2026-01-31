Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 17:30

Пирамиды — лишь начало: Египет открывается иначе, если собрать маршрут правильно

Египет умеет удивлять даже тех, кто думает, что уже "видел всё" — пирамиды, море и сувениры с папирусом. На деле за одну поездку здесь реально совместить древние столицы, храмы в долине Нила и природные ландшафты, похожие на декорации фантастического фильма. Главное — заранее собрать маршрут так, чтобы не перегореть от переездов и жары. Об этом сообщает youtravel.

Что важно знать перед поездкой

Египет стоит на стыке Африки и Азии: Синайский полуостров отделён Суэцким каналом, а большая часть территории — пустыня. Почти вся жизнь сосредоточена вдоль Нила, и именно река когда-то дала старт одной из древнейших цивилизаций.

Из России летают прямые рейсы: из Москвы путь занимает около 5,5 часа, а билеты туда-обратно в тексте оцениваются от 35 000 ₽; варианты с пересадкой в Турции могут быть дешевле, но значительно длиннее по времени. Визу можно получить по прилёте за 25 $ примерно на месяц, а для отдыха в Шарм-эш-Шейхе при условии пребывания только на курорте предусмотрен бесплатный синайский штамп на 15 дней без продления.

По погоде логика простая: летом в стране очень жарко, зимой мягче, но на побережье часто ветрено. Для экскурсий по Каиру, Луксору и пустыне наиболее комфортны месяцы с октября по апрель, а для комбинированной поездки "море плюс древности" удобны периоды без экстремальной жары.

"В Луксоре планируйте все "каменные" места на открытие, т. е. первые 1-2 часа после входа — и по жаре легче, и фото чище, поскольку меньше толп", — говорит Андрей Хасанов, тревел-эксперт YouTravel. me.

Каир: пирамиды, музеи и старый город

Знакомство со страной чаще всего начинают с Каира и плато Гиза. Здесь находятся Великие пирамиды, Большой Сфинкс и обширная территория с малыми усыпальницами и остатками храмов, связанных с погребальными обрядами. Для полного осмотра комплекса разумно закладывать несколько часов и приезжать утром, пока меньше групп и мягче свет.

Рядом расположен Большой Египетский музей, открывшийся в ноябре 2025 года. В тексте подчёркивается масштаб экспозиции и отдельная галерея Тутанхамона, где собрано более пяти тысяч предметов из его гробницы. В городской части маршрута логично добавить Каирскую цитадель с мечетью Мухаммеда Али, прогулку по рынку Хан эль-Халили и коптский квартал с Церковью Святой Девы Марии.

Луксор и природа: от храмов до пустынь и каньонов

Луксор стоит на месте древних Фив и делится Нилом на два символических берега: "город живых" с Карнаком и Луксорским храмом и "город мёртвых" с Долиной царей. Здесь же находятся Колоссы Мемнона и заупокойный храм Хатшепсут, который буквально "врастает" в скалы Дейр эль-Бахри.

Если хочется увидеть Египет не только "каменным", стоит выделить время на природные точки. В тексте упоминаются национальный парк Рас-Мохаммед с коралловыми рифами, Белая пустыня с меловыми фигурами, Голубая Дыра в Дахабе, гора Синай для ночного подъёма к рассвету и Цветной каньон с узкими проходами и яркими слоями породы.

Красное и Средиземное море: где отдыхать

На Красном море обычно выбирают Хургаду за доступность, Шарм-эш-Шейх — за рифы у берега, Дахаб — за дайвинг и ветровые виды спорта. Для более спокойного отдыха подойдут бухты вроде Макади-Бей и Сома-Бей, а Марса-Алам привлекает уединением и шансом увидеть редких морских животных. Средиземноморское побережье описывается как менее шумное и более размеренное, с сезоном купания примерно с мая по октябрь.

Хорошая поездка по Египту складывается из баланса: один блок — древности, второй — природа, третий — море. Если заранее учитывать климат, визовые нюансы, наличные расходы и местные традиции, страна раскрывается шире привычного "отельного" сценария и запоминается надолго.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

