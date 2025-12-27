Египет собирает “всё и сразу”: один маршрут сочетает пирамиды, пустыню и Красное море

Египет легко превращается в путешествие "всё и сразу": сегодня вы исследуете древние храмы и базары, завтра — ночуете в пустыне под звёздами, а на следующий день уходите под воду к кораллам Красного моря. Эта страна умеет сочетать историю, природу и приключения так, что маршрут можно собрать под любой стиль отдыха — от гастрономии до активного треккинга. Об этом сообщает Lonely Planet.

Каир и окрестности: вкусы, базары и пирамиды

Начать лучше всего со столицы — именно здесь ощущается динамика современного Египта. Одно из обязательных впечатлений — уличная еда, и её главный герой кушари: смесь лапши, риса, чечевицы и нута с жареным луком и томатным соусом, приправленная чесночным уксусом и острым соусом. Для первого знакомства советуют идти в Koshary Abou Tarek на улице Шампольон. Помимо кушари, в меню египетских закусочных часто встречаются молохия, кебда и согок, а более смелые гурманы пробуют момбар и другие локальные специалитеты.

После обеда можно отправиться в Старый Каир — в лабиринт узких улочек, где рядом стоят мечети, музеи и исторические дома. Прогулка по улице Эль-Моэз логично приводит на базар Хан аль-Халили, а дальше — к воротам Баб Зувейла, откуда открывается один из лучших закатных видов на город. Вечером стоит заглянуть в центр искусств Векалет эль Гури ради шоу танура — суфийского выступления, где танец дервишей превращается в яркий спектакль.

И конечно, отдельный день стоит оставить для Гизы. Один из необычных способов увидеть пирамиды — позавтракать с видом на них в 9 Pyramids Lounge, где подают свежий хлеб, фалафель и мятный чай.

Пустыня и горы: тропы бедуинов и ночи под звёздами

Для активного отдыха Египет предлагает два знаковых маршрута: Синайскую тропу протяжённостью 550 км и Красноморскую горную тропу на 170 км рядом с Хургадой. Обе инициативы развиваются как устойчивый туризм, поддерживающий бедуинские общины, поэтому походы проводят с местными гидами. Маршруты разделены на участки, и можно выбрать короткие треки на 2-5 дней.

Совсем другое ощущение даёт пустыня Фаюм: здесь организуют кемпинг с поездками на внедорожниках к водопадам Вади Райян и бирюзовым озёрам. А ещё дальше находится Вади аль-Хитан — Долина китов, одно из важнейших палеонтологических мест мира, где сохранились останки древних китов среди необычных скал. Вечер в пустыне обычно заканчивается ужином и наблюдением за звёздами, особенно впечатляющим в период без луны.

Красное море и оазисы: лагуны, дайвинг и солёные озёра

Тем, кто едет за морем, подойдёт Голубая лагуна рядом с Дахабом — место с мелким песчаным дном, ровной водой и стабильным ветром, из-за чего её любят кайтсерферы. Новички могут записаться на курс по приезде, а остальные просто отдыхают на пляже, где время словно замедляется.

Не менее необычный опыт — солёные озёра Сивы. Вода здесь настолько насыщена солью, что держит на поверхности почти без усилий, а пейзаж — белые соляные стены и пальмы — выглядит почти нереальным. Важно иметь с собой бутылки пресной воды, чтобы смыть соль, или выбрать купание в источнике Клеопатры, который находится рядом.

Для снорклинга и дайвинга идеальной базой считается Марса-Алам, расположенный у национального парка Вади Гимал. Район славится богатством кораллов и разнообразием рыб, а рядом есть легендарные рифы — например, Эльфинстоун, где часто встречаются акулы. Южнее находится риф Сатая, известный яркими кораллами и стаями дельфинов-спиннеров, который подходит и для снорклинга.

Луксор и Нил: храмы, рассветы и фелукка

Луксор называют крупнейшим музеем под открытым небом, и это не преувеличение. Здесь стоит увидеть храм Карнака и храм Луксора, а также Западный берег с Долиной царей и Долиной цариц, где находятся гробницы великих правителей и царских супруг. Впечатление усиливается ночью, когда храмы подсвечены.

Одно из самых популярных приключений — полёт на воздушном шаре на рассвете. Взлёт начинается очень рано, но вид на Нил, фиванские холмы и древние памятники стоит этого. А завершить день можно прогулкой на фелукке — традиционной парусной лодке, особенно красивой на закате.

Ещё одна морская точка для любителей дайвинга — залив Акаба возле Дахаба. Здесь находится знаменитая Голубая дыра — глубокая подводная воронка, которую считают эффектной, но опасной, и она подходит только опытным дайверам.

Финальный штрих для тех, кто хочет отдыха и красивого вида, — ужин в замке Заман. Это ресторан slow food между Нувейбой и Табой, где гостей просят приезжать заранее, чтобы успеть воспользоваться бассейном и сауной, а затем поужинать, любуясь панорамой Красного моря и берегами соседних стран.

Египет ценят именно за контраст: здесь можно прожить несколько историй в одном путешествии — от пирамид и базаров до пустынных лагерей и дайвинга. Главное — заранее выбрать ритм, чтобы успеть не только посмотреть, но и почувствовать страну.