Диетолог Елена Соломатина порекомендовала здоровым людям употреблять одно или два яйца в день, подчеркивая важность их термической обработки для предотвращения заражения сальмонеллезом. Она посоветовала включать яйца в рацион детей для их нормального роста и развития, а людям старше 50 лет рекомендуется ограничиться одним яйцом в день, сообщает Вечерняя Москва.

Также упоминается, что существуют категории людей, для которых чрезмерное употребление яиц может быть нежелательным, как отметила другой специалист в области диетологии, Ирина Бородина.

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