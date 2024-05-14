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Профессор Бокерия: для печени полезны шпинат, яйца и чеснок
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:38

Профессор Бокерия: для печени полезны шпинат, яйца и чеснок

Профессор Ольга Бокерия, кардиолог и доктор медицинских наук, перечислила продукты, которые способствуют здоровью печени и помогают её функции по очищению организма от токсинов.

Среди рекомендованных продуктов: крестоцветные овощи, такие как капуста, репа, редис, редька и листовые зелёные овощи, такие как салат, руккола и шпинат, которые защищают печень от воспаления. Яйца, особенно варёные, действуют как гепапротекторы, предотвращая жировой гепатоз.

Ростки растений и свежие листья, включая свеклу, также поддерживают здоровье печени.

Чеснок полезен для производства глутатиона, защищающего печень от окислительного стресса. Лимоны, богатые витаминами и минералами, способствуют иммунитету и предотвращают тромбообразование за счёт разжижения крови. Кроме того, жирная рыба, такая как лосось и скумбрия, положительно влияет на состояние печени благодаря содержанию омега-3 жирных кислот, сообщает МедикФорум.

Фото: commons.wikimedia.org/Balise42 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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