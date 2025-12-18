Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Овсяная вода и овсяные хлопья
Овсяная вода и овсяные хлопья
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Артём Соколов Опубликована сегодня в 21:52

Добавила в овсянку один праздничный ингредиент — завтрак стал ароматным и совсем не скучным

Яичный ликёр советуют добавлять в овсянку из-за корицы гвоздики и муската — Tasting Table

Утренний завтрак может задать настроение всему дню, особенно в декабре, когда хочется уюта и праздничных нот даже в привычных блюдах. Овсянка давно перестала быть скучной кашей и легко превращается в гастрономический ритуал. Один простой ингредиент способен полностью изменить её характер и аромат. Об этом сообщает издание Tasting Table.

Праздничный акцент для привычного завтрака

Овсянка сегодня существует в десятках форматов — от ночной и запечённой до горячих отрубей и быстрых вариантов для будней. В сезон праздников одним из самых доступных способов добавить ей выразительности становится яичный ликёр. Его вкус давно ассоциируется с зимой и домашним теплом благодаря сочетанию корицы, гвоздики и мускатного ореха. Эти специи органично вписываются в злаковую основу и делают блюдо более насыщенным.

Классический яичный ликёр готовят на молоке и сливках с добавлением сахара, яичных желтков, ванили и специй. В некоторых версиях присутствует ром или бурбон, однако для завтрака чаще выбирают безалкогольные варианты. При этом существуют и растительные версии напитка, подходящие для тех, кто избегает молочных продуктов. При приготовлении горячей овсянки достаточно заменить часть молока яичным ликёром или смешать их в равных пропорциях.

Как использовать яичный ликёр в разных видах овсянки

Добавление яичного ликёра подходит не только для горячих блюд. В ночной овсянке он сочетается с греческим йогуртом, ванильным экстрактом и семенами чиа или льна. Перед отправкой в холодильник можно усилить вкус свежемолотым мускатным орехом и добавить подсластитель по вкусу. Кленовый сироп в таком варианте подчёркивает праздничный характер блюда и добавляет мягкую сладость.

Запечённая овсянка с яичным ликёром часто становится общим завтраком для семьи в выходные или праздничные дни. Овсяные хлопья смешивают с напитком, растопленным маслом, яйцом, специями и подсластителем, после чего запекают до плотной, но нежной текстуры. Такой вариант удобно готовить заранее и подавать порционно.

Дополнительные вкусы и полезные добавки

Чтобы вкус стал глубже, в овсянку можно добавить чуть больше корицы и гвоздики, усиливая согревающий эффект. Источником белка и текстуры станут тыквенные семечки, пекан, грецкие орехи или их слегка подслащённые версии. Хорошо работают и сухофрукты вместе с коричневым сахаром, которые подчёркивают кремовость яичного ликёра.

Праздничная овсянка не требует сложных техник и редких ингредиентов. Она остаётся полезным и сытным блюдом, но при этом приобретает новый характер. Такой завтрак легко адаптировать под разные предпочтения, сохраняя ощущение уюта и сезонного настроения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Запечённая свиная шея целиком сохраняет сочность — повар сегодня в 20:07
Новогодний стол 2026: просто положите лук в форму — и мясо будет как в лучшем ресторане

Запечённая свиная шея целым куском — это сочное и ароматное мясо со специями, которое эффектно смотрится на столе и подходит для любого праздника.

Читать полностью » Новогоднее меню 2026 года ориентируется на простые запечённые блюда — кулинары сегодня в 17:11
Готовлю горячее без суеты: новогодний стол-2026 собирается сам — проверенный вариант

Год Огненной Лошади диктует новые правила новогоднего стола: запечённые блюда, натуральные продукты и лёгкие вкусы без лишней тяжести.

Читать полностью » Для яичницы-разболтайки яйца рекомендуют просто перемешать вилкой без взбивания — повара сегодня в 13:01
Раньше завтракала неправильно: начала готовить такую яичницу — вес пошёл вниз

Простой и полезный завтрак без строгих диет: яичница разболтайка с овощами, умеренность в питании и вкус, который помогает держать форму.

Читать полностью » Слоёный салат с курицей и грецкими орехами подходит для праздничного стола — повар сегодня в 10:04
Этот салат исчезает со стола первым в Новый год: хозяйки держат рецепт в строжайшем секрете

Слоёный салат с курицей и грецкими орехами сочетает сытность, аккуратную подачу и простой состав, оставаясь универсальным вариантом для праздника.

Читать полностью » Рыбу для праздничного стола можно приготовить за 15 минут — кулинары сегодня в 8:39
Готовил рыбу на Новый год без лишних специй — и только потом понял, в чём был главный секрет вкуса

Быстрые блюда из рыбы для праздничного стола: запекание, фольга и сковорода. Простые рецепты, которые сохраняют сочность и вкус.

Читать полностью » Болтунью с фаршем приготовили по правилам закусочных — The Kitchn сегодня в 5:44
Яйца, фарш и грибы на сковороде — получился завтрак, от которого утром тепло и сытно до обеда

Откройте для себя секрет идеального завтрака с Joe's Special Scramble! Этот микс из говяжьего фарша, грибов и шпината радикально изменит ваши утренние рутинные привычки.

Читать полностью » Запекание красной рыбы в фольге сохраняет сочность и натуральный вкус — повар сегодня в 0:01
Чтобы рыба на Новый год была сочной, никогда не запекаю её без этого секретного шага

Запечённая красная рыба в фольге с лимоном — простой и надёжный способ приготовить сочное и ароматное блюдо без лишних усилий и сложных ингредиентов.

Читать полностью » Хранение масла при 10–18 градусов сохраняет витамины и вкус — нутрициологи вчера в 22:15
Холод и тьма — лучшие друзья масла: где прячут жидкое золото гурманы

Как правильно хранить оливковое масло, чтобы оно не потеряло вкус и пользу? Простые, но важные советы, которые помогут сохранить его свежесть надолго.

Читать полностью »

Новости
Наука
Палеонтологи обнаружили крупнейшее скопление дюгоней в Катаре — PeerJ
Туризм
Новый год на курортах Египта проходит внутри отелей без уличных праздников — автор канала Египет и окрестности
Россия
Новосибирскую область отнесли к красной зоне по ОСАГО — аналитики
Спорт и фитнес
Физическая активность без еды повысила сжигание жира — Femina
Мир
Суд приговорил врача Фредерика Пешье к пожизненному заключению — The Guardian
Россия
В Госдуме разработали программу сертификатов для молодых врачей — Сергей Миронов
Общество
В квитанции за ЖКУ обязаны указывать основание перерасчёта — директор Вепрецкая
Общество
Семьи могут посещать культурные мероприятия бесплатно — председатель РОО Клименко
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet