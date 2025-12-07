Яйца живут дольше, чем кажется: в холодильнике они обманывают время

Праздничные дни всё ближе, а значит — пора задуматься о запасах для кухни. Среди множества ингредиентов, необходимых для рождественской выпечки и сытных ужинов, именно яйца становятся главным продуктом, без которого не обойтись. Они нужны для десертов, соусов, салатов и горячих блюд. Однако перед тем как отправиться за покупками, важно знать, как правильно хранить яйца и как определить, пригодны ли они к употреблению. Об этом сообщает издание Cnet.

Как долго яйца остаются свежими

По данным Министерства сельского хозяйства США, срок хранения яиц в холодильнике составляет от трёх до пяти недель. Но в зависимости от условий хранения они могут оставаться свежими и после указанного срока.

"Часто яйца можно использовать ещё неделю или две после окончания срока годности, если они хранились в холодильнике", — объяснил эксперт по безопасности пищевых продуктов Закари Картрайт, сотрудник Института пищевых технологий и специалист компании Addium.

Чтобы продлить срок хранения, важно правильно разместить яйца. Картрайт советует оставлять их в заводской упаковке, размещая острым концом вниз. Такая позиция помогает сохранить воздушную камеру в верхней части, что замедляет потерю влаги и удерживает желток в центре.

Не менее важно хранить их в самой холодной части холодильника — обычно это задняя полка, а не дверца, где температура постоянно колеблется. По данным USDA, сваренные вкрутую яйца остаются свежими около недели, если их не очищать от скорлупы.

Почему яйца хранят в холодильнике

В США хранение яиц в холодильнике — это обязательная мера.

"Мытьё удаляет естественный защитный слой скорлупы, что делает яйцо уязвимым для бактерий", — отметил Картрайт. — "Поэтому хранение в холоде помогает предотвратить их размножение".

В отличие от США, в некоторых странах, например, во Франции или Великобритании, яйца не подвергают тщательному мытью, поэтому естественная защита сохраняется, и продукт может храниться при комнатной температуре. Но как только яйцо попадает в холодильник, возвращать его обратно нельзя: конденсат способствует развитию бактерий.

Согласно данным Госуправления по безопасности пищевых продуктов, процедура мытья яиц в США введена для предотвращения распространения сальмонеллы, поэтому охлаждение становится важной частью защиты от заражений.

Для сравнения, хранение фруктов и овощей тоже требует особых условий: например, мандарины с листьями хранятся дольше, если их не мыть и держать при правильной температуре.

Можно ли замораживать яйца

Да, яйца можно замораживать, но не в скорлупе.

"Лучше всего разбить их и слегка взбить перед заморозкой, — советует Картрайт. — Также можно хранить белки и желтки отдельно".

Белки переносят заморозку лучше, чем желтки, которые при оттаивании меняют текстуру. Чтобы улучшить консистенцию желтков, можно добавить немного соли, сахара или кукурузного сиропа. Для удобства порционной заморозки подойдут формочки для льда или кексов — в них можно хранить яйца до года.

Готовые блюда вроде омлета или яичницы-болтуньи тоже допускают заморозку сроком до трёх месяцев, сохраняя вкус и питательность. Аналогично, при заморозке других продуктов важно учитывать структуру — как показано в материале о том, как правильно замораживать облепиху, чтобы сохранить витамины и вкус до весны.

Как проверить свежесть яиц

Самый надёжный способ — тест на плавучесть. Налейте в стакан холодную воду и аккуратно поместите туда яйцо. Если оно тонет и ложится на бок, продукт свежий. Если стоит вертикально — его ещё можно использовать, но лучше в ближайшие дни. Если яйцо всплывает, оно испорчено.

"С течением времени в яйце накапливается воздух, делая его более плавучим", — пояснил Картрайт.

Однако один успешный тест не гарантирует, что вся упаковка свежая. Перед приготовлением стоит проверять каждое яйцо отдельно. После разбивания важно обратить внимание на запах и цвет:

"Резкий запах серы — признак порчи, а розовый или зелёный оттенок белка указывает на бактериальное загрязнение", — добавил эксперт.

Насколько точна дата "годен до"

Дата на упаковке яиц — это ориентир, а не строгий срок.

"Срок годности — рекомендация, а не правило. Если яйцо хранилось в холодильнике, оно может оставаться безопасным до двух недель после этой даты", — подчеркнул Картрайт.

Со временем качество ухудшается — белок становится жиже, а желток менее упругим. Но при соблюдении правил хранения яйца можно употреблять, не рискуя здоровьем.

Можно ли есть просроченные яйца

Эксперты подчёркивают: главное — не дата на упаковке, а состояние продукта. Если яйцо прошло тест на свежесть, не имеет неприятного запаха и выглядит нормально, его можно использовать. Однако при малейших сомнениях лучше отказаться от употребления — особенно при приготовлении блюд без термической обработки, таких как домашний майонез или десерты.

Сравнение: хранение яиц при разных температурах

Хранение при комнатной температуре допустимо только в странах, где яйца не подвергаются мытью. В США этот способ небезопасен. При температуре выше 20 °C риск размножения бактерий возрастает в несколько раз. В холодильнике при +4 °C яйца могут храниться до пяти недель, а в морозильной камере — до года, если предварительно подготовлены.

При хранении в тепле вкус яиц ухудшается, белок становится жидким, а запах может измениться. Поэтому даже если яйцо внешне выглядит свежим, оно может быть небезопасным. Холодильное хранение остаётся оптимальным вариантом.

Плюсы и минусы хранения в холодильнике

Хранение яиц в холодильнике имеет очевидные преимущества, но и несколько ограничений, о которых стоит помнить.

Преимущества:

Замедляется развитие бактерий.

Продукт дольше сохраняет свежесть и вкус.

Минимизируется риск заражения сальмонеллой.

Подходит для любых климатических условий.

Недостатки:

При частом открывании дверцы температура колеблется, сокращая срок хранения.

Неправильное размещение может привести к появлению конденсата.

После холодильника яйца нельзя долго держать при комнатной температуре.

Советы по правильному хранению яиц

Храните яйца в оригинальной упаковке — она защищает от запахов и перепадов температуры. Размещайте упаковку на средней или нижней полке холодильника. Не мойте яйца перед хранением — влага разрушает защитную плёнку. Сразу охлаждайте купленные яйца, не оставляйте их на кухонном столе. Используйте тест на плавучесть перед приготовлением. Для заморозки предварительно отделяйте белки от желтков. При варке яиц всегда охлаждайте их перед помещением в холодильник.

Эти советы универсальны и применимы не только к яйцам. Например, при хранении молочных продуктов также важно соблюдать температурный режим и избегать контакта с сильными запахами.

Популярные вопросы о хранении яиц

Как выбрать свежие яйца в магазине?

Проверьте дату упаковки и убедитесь, что скорлупа чистая и без трещин. Лучше брать яйца из холодильного отдела.

Можно ли хранить яйца рядом с другими продуктами?

Можно, но в закрытой упаковке. Яйца впитывают запахи, поэтому их стоит держать вдали от рыбы, сыра и пряностей.

Что делать, если яйцо треснуло?

Такое яйцо нужно использовать сразу, например, для выпечки. Хранить его нельзя — бактерии быстро проникают через трещину.

Как долго можно хранить варёные яйца?

В холодильнике неочищенные яйца сохраняются до недели, очищенные — не более трёх дней.

Можно ли замораживать яйца в скорлупе?

Нет, скорлупа лопнет при расширении жидкости. Для заморозки разбейте яйцо и храните его в контейнере.