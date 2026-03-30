Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сырое яйцо
© Pravda.Ru by Алексей Дорофеев is licensed under publiс domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 0:36

Золотой стандарт тарелки: этот доступный продукт строит наше тело по кирпичику с ювелирной точностью

Яичный белок признан эталонным продуктом благодаря своей биологической ценности и способности обеспечивать организм полным набором незаменимых аминокислот. Этот нутриент критически важен для синтеза мышечных волокон, производства ключевых ферментов и поддержания стабильной работы иммунной системы. Высокий уровень усвояемости продукта позволяет минимизировать затраты энергии на пищеварительные процессы. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По мнению врача-диетолога Елены Соломатиной, уникальный аминокислотный профиль белка делает его незаменимым компонентом рациона для обновления клеточных структур. Она также указала на то, что использование данного продукта помогает избежать образования метаболических побочных продуктов, отягощающих обмен веществ.

"Яичный белок считается эталонным, потому что содержит все аминокислоты, включая незаменимые, которые мы обязательно должны получать с пищей. Они находятся в правильном соотношении и хорошо расщепляются, поэтому организм может эффективно их использовать. Из этих аминокислот затем строятся собственные белки, необходимые для работы всех систем. Усвоение яичного белка достигает примерно 97 процентов. Это один из самых высоких показателей среди продуктов животного происхождения", — отметила Елена Соломатина.

Специалист подчеркнула, что средняя норма потребления яиц составляет одну штуку в день при условии использования цельного продукта. Елена Соломатина уточнила, что допустимо индивидуальное увеличение порции с учетом физической активности человека и общей калорийности дневного меню. Эксперт также акцентировала внимание на пользе белка в вечернее время — отсутствие жиров и углеводов позволяет организму использовать его исключительно как строительный материал без риска для фигуры.

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet