Яйца в дверце холодильника
Яйца в дверце холодильника
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 0:27

Бюджетный завтрак снова в моде: куриное яйцо пережило кризис — или только затихло перед бурей

Цена яиц в Свердловской области снизилась на 12,8% за год — URA.RU

Кажется, куриное яйцо вновь стало символом ценовой нестабильности. За последний год в Свердловской области его стоимость снизилась на 12,8%, но этот спад был далеко не равномерным.

От пика до минимума

Самый дорогой десяток яиц покупатели видели в январе 2025 года — 111,17 рубля. После зимнего скачка рынок стал успокаиваться: весной, с апреля по май, цена стабилизировалась и не опускалась ниже 94 рублей.

А уже к августу средняя стоимость снизилась до 81,91 рубля - почти на треть меньше январского уровня. Однако эксперты отмечают: подобные колебания происходят регулярно, и текущие цифры не гарантируют, что яйца останутся доступными надолго.

Почему цена скачет

Как напоминает URA. RU, динамика стоимости во многом зависит от сезонности - в тёплое время года спрос падает, а предложение растёт.
На цену также влияют:

  • качество и стоимость кормов;

  • состояние рынка и логистики;

  • уровень спроса со стороны торговых сетей.

Другими словами, даже незначительные изменения в одном из этих факторов могут привести к росту или снижению цен уже через несколько недель.

Итог

Падение стоимости яиц — приятная новость для покупателей, но не повод расслабляться. Рынок сельхозпродукции остаётся чувствительным к сезонным колебаниям и внешним факторам.

