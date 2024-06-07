Египет активно стремится усилить сотрудничество со странами БРИКС. Присоединение Египта к этому союзу, по словам министра планирования и экономического развития страны Халы ас-Саид, поможет упростить торговлю с другими африканскими государствами.



По мнению ас-Саид, из-за уникального местоположения страны, значительного объема соглашений о свободной торговле и больших инвестиций в порты и дороги, Египет является ключевым партнером для БРИКС.



Египет будет играть роль ворот в африканские страны и способствовать упрощению торговли с различными государствами.



Ас-Саид подчеркнула, что Египет вложил значительные средства в улучшение инфраструктуры и надеется на более тесное сотрудничество с БРИКС в области инвестиций и стимулирования внешней торговли.



С 1 января Россия стала председателем БРИКС на следующий год. Расширение состава организации произошло за счет присоединения новых членов, таких как Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Теперь в БРИКС входят 10 стран с общим населением 3,6 миллиарда человек, что составляет почти половину всего мирового населения. Эти страны производят более 40% мировой нефти и практически четверть мирового экспорта товаров.

Фото: en. kremlin. ru/Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)