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Рособрнадзор: упоминание Путина в сочинении по русскому на ЕГЭ не увеличивает баллы
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  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 12:35

Рособрнадзор: упоминание Путина в сочинении по русскому на ЕГЭ не увеличивает баллы

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заявила, что на экзамене ЕГЭ упоминание президента России Владимира Путина в работе не увеличивает итоговые баллы. Об этом пишут РИА Новости.

На днях по Интернету разлетелась информация, что за упоминания Владимира Путина в своём сочинение по русскому языку на Едином государственном экзамене проверяющие добавляют баллы к общей оценке. Информационное агентство упоминает, что эта новость распространялась в большей степени в Telegram-каналах.

Ведомство решило прокомментировать ситуацию, произошедшую с сочинениями одиннадцатиклассников. Как оказалось, никакого преимущества в указании Владимира Путина не существует, и лишними баллами выпускник не будет поощряться.

Помимо этого, ведомство напомнило, что участник Единого государственного экзамена для того, чтобы пояснить свою позицию об описываемом событии в сочинении, может использовать результат работы сознательной декларативной памяти, литературную эстетику, которая формируется временем и количеством прочитанных рассказов, а также осмысливать тему работы через историческое прошлое. Отмечается также, что все примеры, используемые в сочинении, имеют одинаковую ценность, однако трактовка и определение более предпочтительного варианта показывает общее развитие одиннадцатиклассника.

Фото: Unsplash / Green Chameleon craftedbygc (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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