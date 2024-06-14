Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заявила, что на экзамене ЕГЭ упоминание президента России Владимира Путина в работе не увеличивает итоговые баллы. Об этом пишут РИА Новости.
На днях по Интернету разлетелась информация, что за упоминания Владимира Путина в своём сочинение по русскому языку на Едином государственном экзамене проверяющие добавляют баллы к общей оценке. Информационное агентство упоминает, что эта новость распространялась в большей степени в Telegram-каналах.
Ведомство решило прокомментировать ситуацию, произошедшую с сочинениями одиннадцатиклассников. Как оказалось, никакого преимущества в указании Владимира Путина не существует, и лишними баллами выпускник не будет поощряться.
Помимо этого, ведомство напомнило, что участник Единого государственного экзамена для того, чтобы пояснить свою позицию об описываемом событии в сочинении, может использовать результат работы сознательной декларативной памяти, литературную эстетику, которая формируется временем и количеством прочитанных рассказов, а также осмысливать тему работы через историческое прошлое. Отмечается также, что все примеры, используемые в сочинении, имеют одинаковую ценность, однако трактовка и определение более предпочтительного варианта показывает общее развитие одиннадцатиклассника.
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