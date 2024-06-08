Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев сообщил, что Единый государственный экзамен был прерван уже четыре раза на некоторых территориях Российской Федерации в связи с воздушной тревогой. Его речь приводит ТАСС.
Анзор Музаев рассказал о трудностях сдачи серьёзного экзамена для выпускников в этом году. На данный момент отмечено уже четыре момента запуска воздушной сирены во время проведения Единого государственного экзамена. По словам Анзора Музаева, больше всего проблем возникает в Донбассе, Новороссии, территориях, находящихся вблизи фронта. К числу таких опасных зон для одиннадцатиклассников он добавил субъекты Российской Федерации — Белгородскую, Брянскую область, полуостров Крым и другие. Анзор Музаев проинформировал, что перечисленные места ежедневно существуют под пальбой.
Четыре раза необходимо было срывать Единый государственный экзамен в Луганской Народной Республике и Брянской области из-за того, что начинались сигналы тревоги. В конце Анзор Музаев сообщил, что пострадавших нет и на время опасность миновала.
Недавно глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила на выступлении на ПМЭФ о том, что все случаи отступления от нормы на контрольно-пропускных пунктах ЕГЭ уже переданы в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки. Она настоятельно попросила, что в случае нарушения подростки должны заявлять об этом, не боясь.
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