Школьники, которые сдавали литературу, химию и географию, уже узнали о своих баллах за единый государственный экзамен. О том, что целых 220 одиннадцатиклассников получили самую высокую оценку, проинформировал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

В своей речи Илья Бронштейн обратил внимание на то, что более 200 школьников уже сдали выбранные экзамены на высшую экзаменационную оценку. Он добавил, что помимо отличных результатов по прошедшим трём предметам ЕГЭ, многие из них достигли и другие профессиональные успехи. Школьники выигрывают в различных олимпиадах, конкурсах, научных соревнованиях и конференциях.

В Министерстве образования уточнили, что по окончанию трёх экзаменов самые лучшие результаты получили школьники, сдающие литературу. После этого предмета идёт химия и последняя по баллам остаётся география.

Ранее сообщили о строительстве Сергиево-Посадского физико-математического лицея. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Московской области собираются сделать более чем на 500 мест. Дата открытия лицея уже тоже известна — 1 сентября 2025 года. Губернатор Московской области Андрей Воробьев успел побывать на месте постройки и проконтролировать работу. Помимо этого, мужчина провёл беседы с родителями, чьи дети собираются пойти учиться в данное образовательное учреждение.

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