Глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил депутатам Госдумы пройти пробный ЕГЭ. Он заявил, что в здании Госдумы можно было бы организовать специальный пункт проведения экзамена, где депутаты и их помощники смогли бы попробовать написать ЕГЭ по различным предметам.

Музаев подчеркнул, что целью этого мероприятия является демонстрация процесса проведения экзамена, и результаты будут иметь лишь иллюстративное значение.

Ранее подобные пробные экзамены проводились, например, на ВДНХ.

Инициатива проведения пробного ЕГЭ для депутатов Госдумы поступила от председателя комитета по просвещению Ольги Казаковой, которая обратилась к руководителю Рособрнадзора с соответствующим предложением.

Напомним, что расширенное заседание комитета по просвещению Госдумы, состоявшееся в четверг, было посвящено обсуждению системы итоговой аттестации в России.

Фото: From Wikimedia Commons/ Levi Clancy (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)