Не знала, что жир сжигается по всему телу: вот как я сжигаю жир и улучшила физическую форму

Сбросить несколько лишних килограммов перед Новым годом и улучшить физическую форму — вполне достижимая цель, если подойти к этому процессу грамотно. В беседе с "Известиями" тренер фитнес-клуба Spirit Fitness Михаил Эмирсуинов рассказал, какие упражнения помогут ускорить процесс похудения и сделать физическую форму лучше.

Как сжигать жир эффективно

По словам Эмирсуинова, не существует волшебных упражнений, которые бы точечно сжигали жир в конкретных местах. "Жир — это запасенная энергия, и тело начинает его тратить только тогда, когда мы создаем общий дефицит калорий, то есть тратим больше, чем потребляем", — отметил он.

Для этого важно выполнять упражнения, которые тратят много энергии. Чем больше мышц работает одновременно и чем интенсивнее нагрузка, тем выше энергозатраты. Он подчеркнул, что комплексные, высокоинтенсивные упражнения задействуют большое количество мышечных групп, что способствует быстрой потере жира.

Самые эффективные упражнения

К числу наиболее энергозатратных и эффективных упражнений тренер отнес прыжки "Звездочка", выпрыгивания из приседа, приседания с жимом гантелей над головой, махи гирями двумя руками, берпи и упражнение "скалолаз".

"Скалолаз" — динамическое упражнение в планке, которое заставляет гореть не только пресс, но и все тело", — пояснил Эмирсуинов.

Все эти упражнения предполагают круговой формат тренировки. Новичкам оптимально выполнять каждое из упражнений по три круга с 1,5 минутами отдыха между ними. Любители могут выполнять пять кругов с тем же интервалом на отдых. Эти упражнения подходят для людей с разным уровнем подготовки, но всегда дают высокий результат.

Преимущества интенсивных тренировок

Эти упражнения создают мощный метаболический отклик, заставляя тело тратить много энергии не только во время тренировки, но и после неё. Однако важно помнить, что питание играет ключевую роль.

"Но никакие, даже самые энергозатратные упражнения, не помогут, если вы питаетесь как придется. На питание приходится 80% успеха при изменении тела и лишь 20% — на грамотные тренировки", — подчеркнул Эмирсуинов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Сосредоточение только на упражнениях без внимания к питанию.

Последствие: Незначительное изменение физической формы и отсутствие заметных результатов.

Альтернатива: Сбалансированное питание и высокоинтенсивные тренировки, которые стимулируют жиросжигание. Ошибка: Попытки добиться быстрых результатов без учета долгосрочного процесса.

Последствие: Психологическое разочарование и потеря мотивации.

Альтернатива: Постоянство и терпение, постепенное улучшение физической формы с регулярными тренировками и правильным питанием. Ошибка: Отсутствие разнообразия в тренировках.

Последствие: Снижение мотивации и замедление прогресса.

Альтернатива: Включение разных упражнений и подходов для повышения интенсивности и задействования различных групп мышц.

Плюсы и минусы эффективных упражнений

Плюсы Минусы Высокая эффективность для сжигания жира и улучшения физической формы Требуют высокой интенсивности и усилий, что может быть сложно для новичков Задействуют большие группы мышц, что ускоряет процесс похудения Требуют соблюдения правильного питания для достижения максимального результата Создают долгосрочный метаболический отклик, ускоряя процесс жиросжигания Без регулярности и терпения результаты могут быть не такими быстрыми

FAQ

Какие упражнения лучше всего сжигают жир?

Лучше всего подходят высокоинтенсивные упражнения, такие как прыжки "Звездочка", берпи, махи гирями и "скалолаз".

Какое время отдыха между упражнениями оптимально?

Новичкам рекомендуется отдыхать 1,5 минуты между каждым из трех кругов. Для более опытных — пять кругов с тем же интервалом.

Что важнее для похудения: тренировки или питание?

Для достижения устойчивых результатов на 80% успех зависит от правильного питания и на 20% — от грамотных тренировок.

Мифы и правда

Миф: Есть упражнения, которые могут сжигать жир только в определенных местах тела.

Правда: Жир сжигается по всему телу, а не точечно, при создании общего дефицита калорий.

Миф: Можно сбросить много веса за короткий срок.

Правда: Похудение — это постепенный процесс, который требует терпения и системного подхода.

Миф: Без диеты можно быстро похудеть, если тренироваться интенсивно.

Правда: Никакие тренировки не будут эффективными без сбалансированного питания, подходящего для достижения целей.

Сон и психология

Регулярные тренировки и сбалансированное питание не только улучшают физическую форму, но и способствуют улучшению психоэмоционального состояния. Постоянные успехи в достижении целей укрепляют уверенность в себе, снимают стресс и повышают общий уровень счастья.

Три интересных факта

Прыжки "Звездочка" и берпи являются одними из самых эффективных упражнений для сжигания жира. Мышцы начинают сжигать жир, только когда мы создаем дефицит калорий, тратя больше энергии, чем потребляем. Разнообразие в тренировках помогает избежать плато и продолжать прогрессировать.

Исторический контекст

Концепция создания дефицита калорий для потери жира начала развиваться в середине 20 века с развитием научных исследований в области питания.

В 80-е годы популярность высокоинтенсивных тренировок значительно возросла, что привело к развитию различных фитнес-программ для похудения.

Современные тренировки для похудения ориентированы на использование высокоинтенсивных упражнений, которые задействуют многие группы мышц.