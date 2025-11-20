Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Тренажерный зал
Тренажерный зал
© wikimedia.org by Biso is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 16:50

Бросила бегать и пересела на этот тренажёр — фигура стала лучше, чем раньше

VersaClimber объединяет кардио и силовую тренировку — отметила Эми Диксон

Посещение спортзала часто превращается в рутину: человек выбирает знакомые тренажёры, выполняет привычные упражнения и уходит с чувством выполненного долга. Но за комфортом скрывается застой — тело перестаёт развиваться, а тренировки дают всё меньше результата. Между тем, те устройства, что пугают сложным видом или необычным механизмом, нередко оказываются самыми действенными.
Фитнес-физиолог и тренер клуба Equinox из Санта-Моники Эми Диксон уверена: именно "страшные" тренажёры помогают достичь видимых результатов быстрее, чем стандартные велоэргометры или беговые дорожки.

"Эти тренажёры выглядят пугающе, но они действительно эффективны", — отметила менеджер по групповым программам Эми Диксон.

VersaClimber: вертикальный штурм выносливости

VersaClimber — высокая узкая конструкция с педалями и рукоятками, имитирующая восхождение по отвесной стене. Несмотря на устрашающий вид, этот тренажёр подходит даже тем, кто бережёт суставы: нагрузка низкоударная, а вовлечены все группы мышц.
Всего 15-20 минут активной работы — и сердце, и мышцы получают мощную стимуляцию. За счёт одновременной работы ног и рук тренировка становится универсальной заменой кардио и силовых упражнений. Даже короткие интервалы на VersaClimber отлично "сжигают" жир и повышают выносливость.
Совет: чтобы усилить эффект, можно вставлять 60-секундные отрезки работы на VersaClimber между силовыми подходами — это поможет добавить интенсивности без потери времени.

Cable Tower: универсальный комбайн для всего тела

Кабельная станция, или Cable Tower, выглядит как сложная конструкция с блоками, тросами и множеством насадок. Но именно она позволяет задействовать практически все мышцы без необходимости переходить от одного тренажёра к другому.
Главное преимущество — свобода движений. Так как человек не фиксирован на скамье, мышцы работают естественно и функционально. Это развивает не только силу, но и координацию, помогая телу двигаться гармонично.

Пример упражнения

Для тренировки рук закрепите изогнутую рукоять на нижнем блоке, встаньте на расстоянии примерно 30 см от станции. Ладони вверх, локти прижаты к корпусу. Поднимайте рукоять к плечам, затем плавно опускайте. Это классический подъём на бицепс, который при правильной технике отлично формирует рельеф.

"VersaClimber — самое трудное, что я когда-либо делала. Он немного пугает, но результат стоит того", — сказала фитнес-эксперт Эми Диксон.

Советы шаг за шагом

  1. Перед использованием VersaClimber настройте высоту рукояток и педалей под свой рост.

  2. Начинайте с 5-7 минут в умеренном темпе, постепенно увеличивая время.

  3. На Cable Tower изучите крепления и типы ручек — для каждой группы мышц есть свой вариант.

  4. Используйте зеркало, чтобы контролировать осанку и амплитуду движений.

  5. Комбинируйте кардио и силовые блоки — это оптимизирует тренировку и экономит время.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбираете только привычные тренажёры.
    Последствие: мышцы адаптируются, прогресс замедляется.
    Альтернатива: раз в неделю включайте VersaClimber или Cable Tower для разнообразия.

  • Ошибка: выполняете упражнения без регулировки оборудования.
    Последствие: повышенный риск травм.
    Альтернатива: настройте тренажёр под себя, при необходимости попросите помощи у инструктора.

А что если тренажёр пугает

Страх перед новым оборудованием — нормален. Поможет один-два занятия с тренером, который объяснит принципы работы. После этого ощущение неловкости исчезает, и вы сможете использовать оборудование осознанно и эффективно. Главное — не избегать нового, а освоить его шаг за шагом.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • высокая эффективность при коротком времени тренировки;

  • задействуются все группы мышц;

  • можно заменить сразу несколько видов упражнений.
    Минусы:

  • требует правильной техники и предварительного обучения;

  • высокая нагрузка на сердечно-сосудистую систему — новичкам стоит быть осторожными.

FAQ

Как выбрать уровень нагрузки на VersaClimber?
Начните с минимального сопротивления и постепенно увеличивайте, когда сможете без одышки выдержать 10 минут.
Сколько стоит Cable Tower?
Цена на бытовые модели начинается от 1200 долларов, но большинство спортзалов оснащены профессиональными версиями.
Что лучше для жиросжигания — беговая дорожка или VersaClimber?
VersaClimber расходует больше калорий за единицу времени, поскольку задействует одновременно руки и ноги.

Мифы и правда

  • Миф: VersaClimber — только для профессионалов.
    Правда: он подходит всем, кто хочет улучшить выносливость без ударной нагрузки.
  • Миф: Cable Tower слишком сложен для новичков.
    Правда: под контролем тренера этот тренажёр становится одним из самых безопасных и понятных.

3 интересных факта

  1. VersaClimber был разработан в 1981 году как устройство для реабилитации спортсменов после травм.

  2. Cable Tower используют даже в подготовке фигуристов и боксёров — она развивает силу и стабилизацию.

  3. За 20 минут на VersaClimber можно сжечь до 300 калорий — больше, чем при плавании или эллипсе.

Исторический контекст

Первое поколение тренажёров с тросовыми блоками появилось ещё в 1950-х, но долгое время применялось только в профессиональных залах. Лишь в 90-е годы, с ростом интереса к функциональному фитнесу, кабельные станции начали устанавливаться в массовых клубах. VersaClimber же стал известен благодаря актёрам и спортсменам, готовившимся к съёмкам и соревнованиям: его использовали как универсальное средство для сжигания жира и повышения выносливости.

