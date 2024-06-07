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Владимир Путин проведет заседание Совета по науке и образованию 13 июня
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:41

Владимир Путин проведет заседание Совета по науке и образованию 13 июня

Президент РФ Владимир Путин проведет заседание Совета по науке и образованию 13 июня. Заместитель министра науки и высшего образования Денис Секиринский рассказал об этом на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает ТАСС.

На заседании планируется рассмотреть перечень критических и сквозных технологий, которые, по мнению Секиринского, будут утверждены для дальнейшей корректировки существующих и разработки новых национальных проектов в области технологического суверенитета.

Форум проходит с 5 по 8 июня и включает ряд мероприятий на темы многополярного мира и технологического развития.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry A. Mottl (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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