Президент РФ Владимир Путин проведет заседание Совета по науке и образованию 13 июня. Заместитель министра науки и высшего образования Денис Секиринский рассказал об этом на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает ТАСС.
На заседании планируется рассмотреть перечень критических и сквозных технологий, которые, по мнению Секиринского, будут утверждены для дальнейшей корректировки существующих и разработки новых национальных проектов в области технологического суверенитета.
Форум проходит с 5 по 8 июня и включает ряд мероприятий на темы многополярного мира и технологического развития.
Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry A. Mottl (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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