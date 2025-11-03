Цена знаний растёт: всё больше уральских студентов берут кредиты на учёбу

Жители Тюменской области стали значительно чаще брать кредиты на оплату обучения. По данным Минобрнауки РФ, за год объем образовательных займов в регионе увеличился на 39%.

Почти 700 миллионов на образование

"Объем кредитного портфеля по образовательным займам в Тюменской области достиг 691 миллиона рублей по состоянию на начало октября 2025 года. Это на 39% больше, чем годом ранее, когда показатель составлял 497,3 миллиона рублей", — сообщили в ведомстве журналистам РБК Тюмень.

Эксперты отмечают, что тенденция к росту кредитования связана с увеличением числа студентов, выбирающих платные формы обучения и высококонкурентные направления, где стоимость обучения выше среднего.

Почему растет интерес к образовательным займам

Одной из причин популярности таких кредитов стало то, что ставка по ним не превышает 3%, что делает их одними из самых выгодных на рынке. Государственная поддержка по программам образовательных кредитов делает оплату обучения доступнее даже в ведущих вузах страны.

Образование как инвестиция

Экономисты считают, что рост объема образовательных кредитов отражает не только финансовые тенденции, но и изменение отношения молодежи к обучению. Все больше абитуриентов рассматривают образование как инвестицию в карьеру и будущее, а не как обязательный этап.