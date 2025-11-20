От ветхих классов к передовым лабораториям: Смоленщина запускает крупнейший капремонт за годы

Ждать кардинальных перемен в школьных и дошкольных учреждениях Смоленщины осталось недолго: уже в 2026 году в регионе приступят к масштабной модернизации образовательной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства Смоленской области. Проект включает капитальные ремонты, оснащение современными технологиями и полное обновление материальной базы — от мебели до специализированного оборудования.

Новая волна обновлений детских садов

В приоритетной группе — шесть дошкольных учреждений, расположенных в крупных и малых муниципалитетах. Работы затронут детский сад № 51 "Росинка" в Смоленске, два здания детсада № 6 в Ярцеве, "Колокольчик" в Гагарине, детсад № 8 в Вязьме и "Теремок" в Холм-Жирковском округе. Планируется не только капитальный ремонт зданий, но и комплексное переоснащение групп, пищеблоков и помещений для занятий.

По информации региональных властей, модернизация реализуется в рамках национальных проектов "Молодёжь и дети" и "Семья", а также партийной инициативы "Новая школа". Такой подход позволяет объединить ресурсы и обеспечить единые стандарты качества для учреждений, расположенных в разных округах. В результате обновления детские сады получат доступ к современной инфраструктуре, ориентированной на развитие детей раннего и дошкольного возраста.

Школы и колледжи: акцент на современное оснащение

Капитальный ремонт в 2026 году начнётся в шести школах области. Работы проведут в Верхнеднепровской школе № 3 Дорогобужского округа, Талашкинской СОШ Смоленского района, Пречистенской школе имени И. Цапова в Гагаринском округе и смоленской школе № 1. Два учреждения — школа № 2 в Десногорске и школа № 4 имени А. Леонова в Гагарине — войдут в двухгодичный цикл реконструкции.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин подчеркнул значимость этих проектов.

"В 2026-м капитальный ремонт коснётся шести дошкольных учреждений… Ремонт и оснащение современным оборудованием будут проведены в шести школах", — заявил он.

Впечатляющие изменения ожидают и систему среднего профессионального образования. Модернизация пройдёт сразу на шести объектах: общежитиях, лабораторных корпусах и практических блоках региональных колледжей. Среди них — учреждения Сафоновского, Верхнеднепровского и Козловского округов. Для студентов это означает новые возможности в учебной и практической подготовке, а для работодателей — рост качества кадров.

Единый курс на развитие региона

Предстоящий масштаб ремонтных и технических работ стал логичным продолжением проектов, завершённых в 2025 году. Тогда в регионе обновили девять школ и два детских сада, а также вышли на финальную стадию модернизации Понизовской школы Руднянского округа. Новая программа охватывает ещё более широкий спектр задач — от безопасности и энергоэффективности зданий до внедрения современной техники.

Обновление инфраструктуры образования становится фундаментом долгосрочного развития региональной системы. Власти считают, что создаваемая база позволит учреждениям эффективно работать в новых стандартах, отвечающих запросам семей, педагогов и современного рынка труда.