Едят миллионы — расплачивается организм: скрытая сторона ультрапереработанных продуктов

Привычная еда может играть куда более важную роль в здоровье, чем кажется на первый взгляд. То, что ежедневно оказывается на тарелке, способно незаметно влиять на риск серьёзных заболеваний. Всё больше данных указывает на связь между рационом и развитием рака толстой кишки, особенно если в питании преобладают ультрапереработанные продукты. Об этом сообщает "Здоровье Mail".

Что скрывается за ультрапереработанной едой

Ультрапереработанные продукты — это пища, прошедшая глубокую промышленную обработку. В её составе обычно много сахара, соли, крахмалов, жиров и гидрогенизированных масел, а также ароматизаторов, эмульгаторов и других добавок. Такие ингредиенты улучшают вкус и увеличивают срок хранения, но при регулярном употреблении могут негативно отражаться на работе организма.

К этой категории относятся чипсы, хлеб массового производства, сладкие хлопья для завтрака, пончики, мороженое, колбасы и сосиски, газированные напитки, супы быстрого приготовления и некоторые виды алкоголя. Эти продукты удобны и доступны, однако именно они всё чаще становятся основой ежедневного рациона.

Почему кишечник реагирует особенно остро

Регулярное потребление ультрапереработанной пищи связано с хроническим воспалением в кишечнике. Такое состояние нарушает естественные процессы восстановления тканей и создаёт благоприятную среду для появления злокачественных клеток. Толстая кишка особенно чувствительна к подобным изменениям, поскольку напрямую контактирует с переработанными компонентами пищи.

"Рак — это как хроническая рана, которая не заживает. Если организм ежедневно получает ультрапереработанные продукты, его способность к заживлению снижается из-за воспаления, что в конечном итоге приводит к развитию рака", — отмечает профессор хирургии Университета Южной Флориды Тимоти Йитман.

Насколько масштабна проблема в мире

За последние десятилетия доля ультрапереработанных продуктов в рационе резко выросла. В США и Великобритании они составляют более половины ежедневного питания. В Австралии этот показатель приближается к 40%, в странах Ближнего Востока — около 36,5%.

В Южной Корее и Японии доля такой пищи колеблется в пределах 25,8-28,2%. На этом фоне выделяется Италия, где традиционная средиземноморская диета удерживает показатель на уровне не выше 10%.

Что можно изменить в повседневном питании

Организм обладает способностью снижать воспалительные процессы, если получает достаточно полезных жиров и натуральных продуктов. Например, авокадо, орехи, рыба и растительные масла помогают поддерживать здоровье кишечника. Переход на минимально обработанную пищу, отказ от частого употребления готовых продуктов и внимательное отношение к составу еды могут заметно снизить риски.

Сбалансированный рацион не даёт абсолютной защиты, но становится важным шагом к профилактике. Осознанный выбор продуктов позволяет уменьшить нагрузку на кишечник и поддержать естественные механизмы защиты организма.