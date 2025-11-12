Дом, лес и тишина: как живёт Эдита Пьеха вдали от славы и огней сцены
Имя Эдиты Пьехи давно стало символом целой эпохи советской и российской эстрады. Народная артистка СССР, голос которой звучал на крупнейших сценах страны, в последние годы ведёт тихую и размеренную жизнь вдали от публики. О состоянии 88-летней певицы рассказала её дочь — Илона Броневицкая, появившаяся в эфире программы "Звёзды сошлись" на НТВ.
Спокойствие и уединение в загородном доме
По словам Броневицкой, Эдита Станиславовна чувствует себя стабильно и находится под заботой близких. Артистка живёт в своём доме неподалёку от Санкт-Петербурга, окружённая природой и привычным уютом.
"Она ходит, поддерживает беседу, живет у себя дома в лесу. Она в последнее время меня радует, шутит, ведь у нее чувство юмора хорошее", — отметила певица Илона Броневицкая.
Эдита Пьеха сохраняет бодрость духа, несмотря на возраст, и старается не терять связи с близкими. По словам дочери, их последняя встреча состоялась всего за несколько дней до эфира.
Без гастролей, но с тем же внутренним светом
Пьеха объявила о завершении гастрольной деятельности ещё в 2021 году. С тех пор артистка больше не выходит на сцену и не участвует в телевизионных съёмках. Решение отказаться от активной публичной жизни стало для неё осознанным шагом — теперь она предпочитает покой и тишину.
Семья как источник вдохновения
Главной опорой для певицы остаётся семья. Илона Броневицкая, сама известная артистка, регулярно навещает мать и помогает решать бытовые вопросы. Внук Пьехи — певец Стас Пьеха — также поддерживает с бабушкой связь, хотя живёт отдельно.
Эдита Пьеха и сила характера
Несмотря на преклонный возраст, артистка сохраняет ясность ума и оптимизм. Её дочь подчеркнула, что чувство юмора и доброжелательность не покинули Пьеху ни на день. Именно эти черты помогают ей принимать жизнь с достоинством.
"Самочувствие у неё соответствует возрасту", — добавила певица Илона Броневицкая.
Слова дочери прозвучали спокойно и уверенно — без тревоги, но с любовью. В них чувствуется уважение к выбору матери и признание её жизненной силы.
Исторический контекст: путь длиной в шесть десятилетий
Эдита Пьеха вошла в историю советской и российской сцены как одна из самых популярных певиц XX века. Её карьера началась в середине 1950-х годов, когда она выступала с ансамблем "Дружба". Тогда же появились первые хиты, которые принесли артистке всенародную любовь.
За свою карьеру она записала более 400 песен, гастролировала по всему миру и неоднократно получала государственные награды. Её репертуар включал композиции на русском, польском, французском и немецком языках, что делало выступления Пьехи уникальными.
Интересные факты
• Эдита Пьеха родилась во Франции, но выросла в Польше и только потом переехала в СССР.
• В 1967 году певица стала первой женщиной, исполнившей гимн студенческого фестиваля в Софии.
• За годы карьеры она дала более 10 тысяч концертов в разных странах.
FAQ
1. Почему Эдита Пьеха перестала выступать?
Из-за возраста и усталости от длительных гастролей. Артистка решила сосредоточиться на спокойной жизни.
2. Где сейчас живёт Эдита Пьеха?
В собственном доме под Санкт-Петербургом, вдали от городской суеты.
3. Как часто Пьеха видится с дочерью и внуком?
Регулярно. Илона Броневицкая навещает мать, а Стас Пьеха поддерживает связь по телефону и приезжает при возможности.
4. Есть ли у певицы планы на возвращение на сцену?
Нет. Она полностью завершила концертную деятельность.
