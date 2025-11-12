Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Эдита Станиславовна Пьеха
© commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев is licensed under CC BY-SA 4.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 10:43

Дом, лес и тишина: как живёт Эдита Пьеха вдали от славы и огней сцены

Эдита Пьеха живёт под Санкт-Петербургом и чувствует себя стабильно — Илона Броневицкая

Имя Эдиты Пьехи давно стало символом целой эпохи советской и российской эстрады. Народная артистка СССР, голос которой звучал на крупнейших сценах страны, в последние годы ведёт тихую и размеренную жизнь вдали от публики. О состоянии 88-летней певицы рассказала её дочь — Илона Броневицкая, появившаяся в эфире программы "Звёзды сошлись" на НТВ.

Спокойствие и уединение в загородном доме

По словам Броневицкой, Эдита Станиславовна чувствует себя стабильно и находится под заботой близких. Артистка живёт в своём доме неподалёку от Санкт-Петербурга, окружённая природой и привычным уютом.

"Она ходит, поддерживает беседу, живет у себя дома в лесу. Она в последнее время меня радует, шутит, ведь у нее чувство юмора хорошее", — отметила певица Илона Броневицкая.

Эдита Пьеха сохраняет бодрость духа, несмотря на возраст, и старается не терять связи с близкими. По словам дочери, их последняя встреча состоялась всего за несколько дней до эфира.

Без гастролей, но с тем же внутренним светом

Пьеха объявила о завершении гастрольной деятельности ещё в 2021 году. С тех пор артистка больше не выходит на сцену и не участвует в телевизионных съёмках. Решение отказаться от активной публичной жизни стало для неё осознанным шагом — теперь она предпочитает покой и тишину.

Семья как источник вдохновения

Главной опорой для певицы остаётся семья. Илона Броневицкая, сама известная артистка, регулярно навещает мать и помогает решать бытовые вопросы. Внук Пьехи — певец Стас Пьеха — также поддерживает с бабушкой связь, хотя живёт отдельно.

Эдита Пьеха и сила характера

Несмотря на преклонный возраст, артистка сохраняет ясность ума и оптимизм. Её дочь подчеркнула, что чувство юмора и доброжелательность не покинули Пьеху ни на день. Именно эти черты помогают ей принимать жизнь с достоинством.

"Самочувствие у неё соответствует возрасту", — добавила певица Илона Броневицкая.

Слова дочери прозвучали спокойно и уверенно — без тревоги, но с любовью. В них чувствуется уважение к выбору матери и признание её жизненной силы.

Исторический контекст: путь длиной в шесть десятилетий

Эдита Пьеха вошла в историю советской и российской сцены как одна из самых популярных певиц XX века. Её карьера началась в середине 1950-х годов, когда она выступала с ансамблем "Дружба". Тогда же появились первые хиты, которые принесли артистке всенародную любовь.

За свою карьеру она записала более 400 песен, гастролировала по всему миру и неоднократно получала государственные награды. Её репертуар включал композиции на русском, польском, французском и немецком языках, что делало выступления Пьехи уникальными.

Интересные факты

• Эдита Пьеха родилась во Франции, но выросла в Польше и только потом переехала в СССР.
• В 1967 году певица стала первой женщиной, исполнившей гимн студенческого фестиваля в Софии.
• За годы карьеры она дала более 10 тысяч концертов в разных странах.

FAQ

1. Почему Эдита Пьеха перестала выступать?
Из-за возраста и усталости от длительных гастролей. Артистка решила сосредоточиться на спокойной жизни.

2. Где сейчас живёт Эдита Пьеха?
В собственном доме под Санкт-Петербургом, вдали от городской суеты.

3. Как часто Пьеха видится с дочерью и внуком?
Регулярно. Илона Броневицкая навещает мать, а Стас Пьеха поддерживает связь по телефону и приезжает при возможности.

4. Есть ли у певицы планы на возвращение на сцену?
Нет. Она полностью завершила концертную деятельность.

