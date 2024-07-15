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Музаев: в России не отменят ЕГЭ, пока не появится достойная альтернатива
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Музаев: в России не отменят ЕГЭ, пока не появится достойная альтернатива

В России не собираются убирать Единый государственный экзамен, пока не будет найдена достойная замена. Об этом сообщил информационному агентству "Интерфакс" глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По словам российского государственного деятеля, для того, чтобы убрать Единый государственный экзамен, нужно найти для него какую-нибудь должную замену. При этом данная альтернатива не должна как-либо уступать в качестве ЕГЭ. Она должна давать одиннадцатиклассникам точно такие же возможности. Он также заявил, что уже есть варианты, которыми предлагают заменить Единый государственный экзамен для школьников, однако ни один из них не представляет собой качественной альтернативы. Анзор Музаев добавил, что реформы, которые сейчас некоторые предлагают сделать, могут лишь возвратить нашу систему к тем трудностям, из-за которых, собственно, и было организовано ЕГЭ.

Анзор Музаев сообщил, что вице-спикер парламента заявил, что пока решение не принято, из года в год будут устраивать собрания в Госдуме, где будет подниматься данный вопрос для того, чтобы они встречались и обдумывали его.

Фото: Unsplash / Green Chameleon (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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