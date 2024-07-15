В России не собираются убирать Единый государственный экзамен, пока не будет найдена достойная замена. Об этом сообщил информационному агентству "Интерфакс" глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
По словам российского государственного деятеля, для того, чтобы убрать Единый государственный экзамен, нужно найти для него какую-нибудь должную замену. При этом данная альтернатива не должна как-либо уступать в качестве ЕГЭ. Она должна давать одиннадцатиклассникам точно такие же возможности. Он также заявил, что уже есть варианты, которыми предлагают заменить Единый государственный экзамен для школьников, однако ни один из них не представляет собой качественной альтернативы. Анзор Музаев добавил, что реформы, которые сейчас некоторые предлагают сделать, могут лишь возвратить нашу систему к тем трудностям, из-за которых, собственно, и было организовано ЕГЭ.
Анзор Музаев сообщил, что вице-спикер парламента заявил, что пока решение не принято, из года в год будут устраивать собрания в Госдуме, где будет подниматься данный вопрос для того, чтобы они встречались и обдумывали его.
Фото: Unsplash / Green Chameleon (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
На российский рынок выходят яблоки из КНДР
На рынок российских фруктов уже в ближайшее время придут северокорейские яблок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Соответствующее соглашение достигнуто между РФ и КНДР в конце июня. Первые поставки товарных партий могут пересечь границу двух стран уже этим летом.
Daily Mail: Байден сделал вопиющую оговорку в речи о покушении на Трампа
Действующий глава США Джо Байден совершил возмутительную оговорку в ходе спецобращения к нации по поводу недавнего нападения в Пенсильвании на экс-президента Дональда Трампа. Об этом информирует британская газета-таблоид The Daily Mail.
HealthDay: появился эффективный тест определения раннего предрака шейки матки
Ученые разработали эффективный диагностический метод, который показывает предраковое состояние шейки матки с точностью до 80%, сообщает информационный ресурс HealthDay. Специальный анализ мочи заменит применяющийся сейчас тест: мазок Папаниколау, который требует осмотра у гинеколога.
Бастрыкин затребовал отчёт по делу школьницы, жарившей сосиски на Вечном огне
Делом осквернившей Вечный огонь школьницы и подмосковной Рузы занимаются следователи СК России. Глава ведомства, Александр Бастрыкин запросил отчёт о ходе расследования уголовного дела против 14-летней девочки, которая пожарила сосиски на Вечном огне, сообщает пресс-служба СК РФ.