Земля
Земля
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Наука
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 17:36

Земля перевернулась с ног на голову: магнитные полюса менялись местами за считанные тысячи лет

Эванс: магнитное поле Земли ослабло до 10% в эдиакарский период

На юге Марокко, среди древних гор Антиатласа, геологи нашли необычные следы магнитного поля Земли, которые могут изменить наше понимание того, как планета вела себя 600 миллионов лет назад. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало: в эдиакарский период — эпоху, предшествующую появлению первых животных, — магнитные полюса Земли могли смещаться с поразительной скоростью и даже "переворачиваться" в пространстве.

Загадка древнего магнитизма

Магнитное поле Земли обычно стабильно: его колебания позволяют ориентироваться по компасу, а инверсии — когда северный и южный полюса меняются местами — происходят раз в сотни тысяч лет. Но в эдиакарский период (630-541 млн лет назад) происходило нечто куда более необычное. По данным новых измерений, поле резко ослабло — до одной десятой своей обычной мощности — и стало вести себя крайне нестабильно.

Некоторые исследователи предполагали, что это связано с геологическими процессами или даже с появлением первых сложных организмов, чувствительных к магнитным колебаниям. Однако новые данные из Антиатласа показывают: изменения были не случайными. Они подчинялись определённой закономерности, указывающей на быстрые смещения самих магнитных полюсов, а не тектонических плит.

"Мы предлагаем новую модель магнитного поля Земли, которая выявляет структуру в его изменчивости, а не просто отвергает её как случайный хаотизм", — пояснил профессор Дэвид Эванс.

Что скрывают горы Антиатласа

Горный хребет Антиатлас сегодня расположен к югу от Высокого Атласа, но в эдиакарский период этот регион находился гораздо ближе к экватору. Лавовые породы, сформированные древними вулканами, при остывании "записали" направление магнитного поля того времени. Именно эти природные архивы и стали объектом анализа.

Группа Эванса и его коллег разработала новый статистический метод, позволяющий анализировать палеомагнитные данные с беспрецедентной точностью. Они собрали образцы с высоким послойным разрешением и определили их возраст в диапазоне 568-562 млн лет. Этот интервал совпадает с концом ослабления магнитного поля, что позволило точно привязать наблюдаемые колебания к конкретному периоду.

"Мы смогли точно определить, насколько быстро менялись магнитные полюса Земли, отбирая образцы с высоким стратиграфическим разрешением", — отметил Джеймс Пирс, соавтор работы.

Быстрые перемены — за тысячи лет

Самое удивительное открытие состоит в том, что изменения происходили не за миллионы, а за тысячи лет — невероятно быстро по геологическим меркам. Это исключает возможность того, что породы "переезжали" вместе с континентами; единственное объяснение — полюса действительно смещались с огромной скоростью.

Авторы отмечают, что структура этих изменений необычна: полюса словно "колебались", не вращаясь вокруг оси Земли, а "переворачивались" с места на место. Такая модель объясняет, почему в породах фиксируются хаотичные, но повторяющиеся изменения направления магнитного поля.

Таблица: магнитные аномалии разных геологических периодов

Геологический период Возраст (млн лет назад) Интенсивность магнитного поля Характер изменений Возможные последствия
Эдиакарский 630-541 ~10% от современного уровня Быстрые инверсии и ослабление Возникновение неустойчивого магнитного поля
Девонский 419-359 ~30% Повторные флуктуации Незначительное влияние на климат
Позднеюрский 160-145 ~50% Быстрые изменения направления Возможные корреляции с тектонической активностью
Современный 0 100% Медленные дрейфы полюсов (до 60 км/год) Стабильное магнитное поле, пригодное для навигации

Эта таблица показывает, что эдиакарский период выделяется на фоне других эпох — как по скорости, так и по интенсивности изменений.

Возможные причины и следствия

Учёные пока не знают, почему именно в эдиакарский период магнитное поле ослабло и стало нестабильным. Одна из гипотез — изменения происходили в ядре планеты, где формируется магнитное поле. Возможно, в тот момент происходило частичное кристаллизационное перераспределение железа во внутреннем ядре, что привело к временной дестабилизации.

Эта нестабильность могла повлиять на атмосферу и биосферу, однако прямых доказательств связи с появлением первых животных пока нет. Важно другое: результаты исследования открывают путь к более точным реконструкциям движения континентов и океанов древней Земли.

"Если предлагаемые нами новые статистические методы окажутся надёжными, мы сможем создать согласованную визуализацию тектоники плит, охватывающую миллиарды лет", — подчеркнул Эванс.

Повторение истории

Интересно, что похожие периоды ослабления магнитного поля уже наблюдались — в девонском и позднеюрском периодах, примерно каждые 200 миллионов лет. Эти события не приводили к массовым вымираниям, что говорит о высокой устойчивости жизни к подобным геофизическим катаклизмам. Тем не менее, понимание этих циклов помогает предсказать будущее поведения магнитного поля и эволюцию внутренней структуры Земли.

По словам исследователей, аналогичные фазы могут повториться, но не раньше чем через 50 миллионов лет — поэтому нынешнему человечеству можно не волноваться.

Три интересных факта

  1. Скорость смещения полюсов, зафиксированная в Антиатласе, могла достигать десятков градусов за тысячелетие — в сотни раз быстрее, чем в наше время.

  2. Эдиакарский период — один из самых слабых по интенсивности магнитного поля за всю историю планеты.

  3. Похожие магнитные "скачки" могли способствовать перемешиванию железа в ядре, ускоряя охлаждение Земли и формирование её внутренней структуры.

Мифы и правда

  • Миф: магнитные инверсии всегда происходят медленно.
    Правда: данные показывают, что в прошлом они могли быть молниеносными.

  • Миф: изменения магнитного поля приводят к мгновенным катастрофам.
    Правда: биосфера адаптируется, и даже полное ослабление поля не вызывает массовых вымираний.

  • Миф: палеомагнитные данные слишком неточны для древних эпох.
    Правда: современные методы анализа позволяют восстанавливать картину с высокой точностью.

Значение открытия

Работа марокканской команды показывает, что даже самые древние горные породы могут рассказать о сложных процессах в недрах Земли. Новая модель магнитного поля не только объясняет странности эдиакарского периода, но и помогает объединить палеомагнитные данные за миллиарды лет, связывая прошлое нашей планеты с её будущим.

