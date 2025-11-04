Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Атмосфера Земли с высоты стратосферы
Атмосфера Земли с высоты стратосферы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 21:35

Земля тряслась от магнитных бурь полмиллиарда лет назад: учёные нашли причину, и это не континенты

Магнитные аномалии в древних породах вызваны нестабильностью магнитного поля Земли

Учёные, похоже, разгадали одну из самых интригующих загадок далёкого прошлого нашей планеты. Магнитные аномалии, которые сотрясали Землю более полумиллиарда лет назад, оказались связаны не с сумасшедшими скоростями движения континентов, а с "юностью" и нестабильностью самого магнитного поля. Это открытие заставляет переписать главу в истории Земли, посвящённую эдиакарскому периоду.

Загадка древних пород

Эдиакарский период, длившийся с 635 по 539 миллионов лет назад, был эпохой загадок. Именно тогда в горных породах по всему миру записались странные магнитные сигналы. Они указывали на невероятно резкие и, казалось бы, хаотичные смещения. Прежние гипотезы предполагали, что континенты в те времена носились по поверхности планеты с немыслимой скоростью. Однако новое исследование, проведённое международной группой под руководством специалистов из Йельского университета, опровергает эту фантастическую картину.

Ключом к разгадке стало время. Детальный анализ магнитных следов в древних породах показал, что эти сдвиги происходили не за миллионы лет, как должно было бы быть при тектоническом движении, а в масштабе всего нескольких тысячелетий. Такая скорость возможна только в одном случае — если менялось не положение континентов, а сама конфигурация магнитного поля Земли.

От гипотезы к реальности

Новая модель, построенная учёными, демонстрирует, что даже в состоянии сильной нестабильности магнитное поле планеты сохраняло определённую структуру. Его изменения, хотя и были очень быстрыми, не были абсолютно хаотичными. Это важное уточнение, которое позволяет отбросить некоторые экзотические теории.

В частности, новые данные опровергают гипотезу "истинного полярного блуждания". Согласно ей, вся твёрдая оболочка Земли — кора и мантия — могла бы смещаться как единое целое относительно оси вращения, словно кожура на спелом фрукте. Исследование показывает, что ничего подобного в таких масштабах не происходило.

Сравнительный анализ: вулканические vs. осадочные породы

Тип породы Что фиксирует Что показал анализ для эдиакарского периода
Вулканические породы Мгновенный "снимок" магнитного поля на момент извержения Резкие, кратковременные аномалии и смещения
Осадочные породы Усреднённую картину магнитного поля за длительный период формирования В целом положение полюсов было стабильным, без катастрофических сдвигов

А что если…

Если магнитное поле Земли в ту эпоху было настолько слабым и изменчивым, это могло иметь последствия для зарождающейся жизни. Ослабленный магнитный щит пропускал гораздо больше космической радиации, что могло ускорять мутации и, возможно, влиять на темпы эволюции.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

  1. Почему магнитное поле так важно?
    Магнитное поле Земли служит невидимым щитом, защищающим планету от смертоносного солнечного ветра и космической радиации. Без него жизнь в её современном виде была бы невозможна.

  2. Что вызывает нестабильность магнитного поля?
    Главный "мотор" магнитного поля — это вращение и конвекция расплавленного железоникелевого ядра планеты. В эдиакарский период ядро, вероятно, ещё не полностью сформировалось или его динамика была иной, что и приводило к нестабильности.

  3. Может ли такое повториться?
    Магнитное поле постоянно меняется, и полюса даже периодически меняются местами. Однако полная потеря стабильности, как в древности, маловероятна, так как наше ядро сейчас находится в гораздо более устойчивом состоянии.

Три факта о магнитном поле Земли

  1. Магнитные полюса не совпадают с географическими и постоянно перемещаются. Северный магнитный полюс сейчас движется из канадской Арктики в сторону Сибири.

  2. Иногда магнитное поле ослабевает до критического уровня, и полюса меняются местами. Последний такой разворот, событие Брюнес-Матуяма, произошёл около 780 тысяч лет назад.

  3. Самое слабое место магнитного щита — Южно-Атлантическая аномалия, где радиационный фон на орбите значительно повышен, что создаёт проблемы для спутников и МКС.

Исторический контекст

Разгадка тайны эдиакарских магнитных аномалий — это яркий пример того, как наука способна пересматривать свои взгляды. Изначальная гипотеза о скоростном дрейфе континентов была романтичной, но геологически маловероятной. Новое объяснение, связывающее аномалии с "болезнью роста", не только элегантнее, но и прекрасно вписывается в общую картину эволюции нашей планеты. Оно рисует портрет молодой Земли с ещё не устоявшимся внутренним "динамо", чей магнитный щит был хрупким и изменчивым, в то время как в океанах уже зарождались первые сложные формы жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Испании раскопана хорошо сохранившаяся римская пекарня на территории античного города Сисапо сегодня в 17:59
Римляне пекли хлеб с добавками: от тмина до сыра — и это меняет всё, что мы знали о их еде

В Испании археологи обнаружили прекрасно сохранившуюся древнеримскую пекарню II века. Как был организован процесс производства хлеба в римскую эпоху?

Читать полностью » Университет Кэйо подтвердил охлаждение Вселенной через анализ света квазара сегодня в 17:04
Реликтовое излучение шепчет секреты: почему Вселенная была горячее, и что это значит для нас

Японские астрономы измерили температуру Вселенной семь миллиардов лет назад. Как это открытие подтверждает наши представления об эволюции космоса?

Читать полностью » Субнептуны в системе TOI-270 производят воду через внутренние химические реакции сегодня в 16:26
Экзопланеты играют в химию: как планеты рождают воду под давлением, делая их пригодными для жизни

Учёные обнаружили, что планеты, считавшиеся безводными, могут сами производить океаны. Это открытие меняет представление о формировании и обитаемости далёких миров.

Читать полностью » Галактическая радиация изменила химический состав кометы 3I/ATLAS за миллиарды лет сегодня в 16:23
Антихвост к Солнцу: межзвездная комета ломает все законы астрономии своей активностью

Астрофизики выяснили, почему межзвездная комета 3I/ATLAS вела себя так необычно. Оказалось, всему виной космическая радиация.

Читать полностью » Ртуть из незаконной золотодобычи отравляет реки Амазонии и детей мундуруку — Пауло Баста сегодня в 15:05
Амазонка течёт ртутью: дети рождаются с ядом вместо крови

Реки Амазонии несут не золото, а яд. В деревне мундуруку учёные фиксируют вспышку неврологических заболеваний у детей — последствие ртути, применяемой при незаконной добыче.

Читать полностью » Физическая активность по 3000 шагов улучшает память и мозговое кровообращение — Вай-Ин Яу сегодня в 14:05
Память тает быстрее, чем батарейка телефона: как отсутствие шагов стирает мозг изнутри

Учёные выяснили, что для замедления болезни Альцгеймера достаточно всего 3000-5000 шагов в день. Даже лёгкая активность помогает мозгу оставаться молодым и защищает от когнитивных нарушений.

Читать полностью » Астрономы нашли крупнейшее скопление воды во Вселенной вокруг квазара — Мэтт Брэдфорд сегодня в 13:58
Следы жизни на расстоянии 12 миллиардов лет: как капля воды раскрыла тайну рождения галактик

Учёные нашли крупнейшее скопление воды во Вселенной — вокруг квазара APM 08279+5255, удалённого на 12 млрд световых лет. Это открытие доказывает, что вода появилась в космосе гораздо раньше, чем считалось.

Читать полностью » Мозг выделяет адреналин и дофамин при контролируемом страхе — Анна Воронова сегодня в 12:58
Мозг нажимает на кнопку ужаса: зачем нам нужен страх, когда вокруг нет опасности

Почему люди добровольно смотрят ужастики и прыгают с парашютом? Учёные объяснили, как страх приносит удовольствие, укрепляет психику и помогает справляться со стрессом.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Даже лёгкое обезвоживание на 1–2% снижает концентрацию внимания и работоспособность
Садоводство
Андрей Туманов объяснил, почему навоз перестал быть безопасным удобрением
Туризм
Российская путешественница рассказала о стандартах красоты и культуре естественности в Японии
Спорт и фитнес
Бег для новичков: как поставить цель, найти мотивацию и избежать травм
Спорт и фитнес
Иван Ганин: стойка на голове укрепляет мышцы и развивает концентрацию, но требует подготовки
Питомцы
National Wildlife Federation: точность прогнозов сурков 35-40 %
Авто и мото
Вибрация при торможении указывает на деформацию тормозных дисков и требует замены
Еда
Кулинарный технолог Елена Сафонова отмечает, что успех десерта зависит от баланса вкуса и текстуры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet