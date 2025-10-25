Ваш браузер шпионит? Microsoft научила Edge давать советы и управлять задачами за вас

Microsoft внедрила в браузер Edge новый режим Copilot Mode, который превращает привычный браузер в интеллектуального помощника. Теперь взаимодействие с ИИ стало более естественным и функциональным, предоставляя пользователям новые возможности при работе в сети.

Новый уровень взаимодействия с ИИ

На стартовой странице Edge появилась специальная строка для общения с чат-ботом Copilot, основанным на модели GPT-5. Вызвать помощника можно прямо на любой веб-странице комбинацией клавиш "Alt+C", а также с помощью голосовых команд. Это позволяет не только получать ответы на вопросы, но и анализировать содержимое сайтов и видео в реальном времени.

ИИ учитывает открытые вкладки и историю поиска, что позволяет персонализировать рекомендации и давать более точные советы. Microsoft подчёркивает, что Copilot адаптируется под предпочтения пользователя, делая работу с браузером удобнее и эффективнее.

Copilot Actions — агентская функциональность

Edge получил режим Copilot Actions, который позволяет выполнять рутинные задачи в фоновом режиме. Среди примеров — управление подписками на почтовые рассылки и бронирование столиков в ресторанах. Эта функция пока доступна только для пользователей в США, но её внедрение открывает путь к более автоматизированной работе с повседневными онлайн-задачами.

Journeys — сохранение рабочего процесса

На американском рынке также появилась функция Journeys, которая группирует посещённые страницы по темам. Это помогает быстро возвращаться к работе, не теряя контекста, и экономит время при повторном исследовании информации.

Преимущества Copilot в Edge

Интеграция ИИ прямо в браузер без необходимости установки дополнительных приложений. Возможность анализа и интерпретации данных на всех открытых вкладках. Поддержка голосового управления и быстрых команд. Автоматизация рутинных задач через Copilot Actions. Быстрое восстановление рабочего процесса благодаря Journeys.

Советы шаг за шагом

Чтобы начать работу с Copilot, откройте Edge и найдите строку для общения с ИИ на стартовой странице. Используйте комбинацию "Alt+C" для вызова помощника на веб-страницах. Включите голосовое управление для более естественного взаимодействия. Проверяйте настройки персонализации, чтобы Copilot учитывал ваши предпочтения. Активируйте Copilot Actions для автоматизации задач, доступных в вашей локации.

Возможные ошибки и решения

Ошибка: ИИ не распознаёт голосовые команды.

Последствие: ограниченное взаимодействие с Copilot.

Альтернатива: используйте клавиатурные комбинации для вызова помощника.

Ошибка: страницы в Journeys не группируются корректно.

Последствие: потеря удобства восстановления рабочего процесса.

Альтернатива: вручную создавайте группы вкладок для важной информации.

А что если…

Если вы откроете несколько вкладок с похожей тематикой, Copilot сможет анализировать их одновременно и выдавать более целостные рекомендации. Это особенно полезно при исследовании сложных вопросов или планировании проектов.

FAQ

Как активировать Copilot в Edge?

Откройте браузер, найдите строку на стартовой странице и используйте "Alt+C" для вызова ИИ.

Сколько стоит использование Copilot?

Функции встроены в браузер Edge и доступны бесплатно, при этом некоторые возможности могут быть регионально ограничены.

Что лучше использовать для анализа сайтов — Copilot или сторонние расширения?

Copilot обеспечивает комплексный анализ без установки дополнительных расширений и учитывает историю поиска для персонализации.

Мифы и правда

Миф: Copilot заменяет полностью браузер.

Правда: ИИ помогает оптимизировать работу, но браузер остаётся ключевым инструментом.

Миф: голосовое управление неэффективно.

Правда: в Edge оно работает стабильно и ускоряет доступ к функциям.

3 интересных факта

Copilot обучен на модели GPT-5, что обеспечивает высокую точность ответов. Journeys автоматически группирует страницы по темам, ускоряя восстановление контекста. Copilot Actions может выполнять задачи в фоновом режиме, не отвлекая пользователя.

Исторический контекст