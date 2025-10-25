Ваш браузер шпионит? Microsoft научила Edge давать советы и управлять задачами за вас
Microsoft внедрила в браузер Edge новый режим Copilot Mode, который превращает привычный браузер в интеллектуального помощника. Теперь взаимодействие с ИИ стало более естественным и функциональным, предоставляя пользователям новые возможности при работе в сети.
Новый уровень взаимодействия с ИИ
На стартовой странице Edge появилась специальная строка для общения с чат-ботом Copilot, основанным на модели GPT-5. Вызвать помощника можно прямо на любой веб-странице комбинацией клавиш "Alt+C", а также с помощью голосовых команд. Это позволяет не только получать ответы на вопросы, но и анализировать содержимое сайтов и видео в реальном времени.
ИИ учитывает открытые вкладки и историю поиска, что позволяет персонализировать рекомендации и давать более точные советы. Microsoft подчёркивает, что Copilot адаптируется под предпочтения пользователя, делая работу с браузером удобнее и эффективнее.
Copilot Actions — агентская функциональность
Edge получил режим Copilot Actions, который позволяет выполнять рутинные задачи в фоновом режиме. Среди примеров — управление подписками на почтовые рассылки и бронирование столиков в ресторанах. Эта функция пока доступна только для пользователей в США, но её внедрение открывает путь к более автоматизированной работе с повседневными онлайн-задачами.
Journeys — сохранение рабочего процесса
На американском рынке также появилась функция Journeys, которая группирует посещённые страницы по темам. Это помогает быстро возвращаться к работе, не теряя контекста, и экономит время при повторном исследовании информации.
Преимущества Copilot в Edge
-
Интеграция ИИ прямо в браузер без необходимости установки дополнительных приложений.
-
Возможность анализа и интерпретации данных на всех открытых вкладках.
-
Поддержка голосового управления и быстрых команд.
-
Автоматизация рутинных задач через Copilot Actions.
-
Быстрое восстановление рабочего процесса благодаря Journeys.
Советы шаг за шагом
-
Чтобы начать работу с Copilot, откройте Edge и найдите строку для общения с ИИ на стартовой странице.
-
Используйте комбинацию "Alt+C" для вызова помощника на веб-страницах.
-
Включите голосовое управление для более естественного взаимодействия.
-
Проверяйте настройки персонализации, чтобы Copilot учитывал ваши предпочтения.
-
Активируйте Copilot Actions для автоматизации задач, доступных в вашей локации.
Возможные ошибки и решения
-
Ошибка: ИИ не распознаёт голосовые команды.
Последствие: ограниченное взаимодействие с Copilot.
Альтернатива: используйте клавиатурные комбинации для вызова помощника.
-
Ошибка: страницы в Journeys не группируются корректно.
Последствие: потеря удобства восстановления рабочего процесса.
Альтернатива: вручную создавайте группы вкладок для важной информации.
А что если…
Если вы откроете несколько вкладок с похожей тематикой, Copilot сможет анализировать их одновременно и выдавать более целостные рекомендации. Это особенно полезно при исследовании сложных вопросов или планировании проектов.
FAQ
Как активировать Copilot в Edge?
Откройте браузер, найдите строку на стартовой странице и используйте "Alt+C" для вызова ИИ.
Сколько стоит использование Copilot?
Функции встроены в браузер Edge и доступны бесплатно, при этом некоторые возможности могут быть регионально ограничены.
Что лучше использовать для анализа сайтов — Copilot или сторонние расширения?
Copilot обеспечивает комплексный анализ без установки дополнительных расширений и учитывает историю поиска для персонализации.
Мифы и правда
-
Миф: Copilot заменяет полностью браузер.
Правда: ИИ помогает оптимизировать работу, но браузер остаётся ключевым инструментом.
-
Миф: голосовое управление неэффективно.
Правда: в Edge оно работает стабильно и ускоряет доступ к функциям.
3 интересных факта
-
Copilot обучен на модели GPT-5, что обеспечивает высокую точность ответов.
-
Journeys автоматически группирует страницы по темам, ускоряя восстановление контекста.
-
Copilot Actions может выполнять задачи в фоновом режиме, не отвлекая пользователя.
Исторический контекст
-
Впервые интеграция ИИ в браузер появилась в экспериментальных версиях Edge в 2022 году.
-
Copilot Mode стал логическим развитием этих тестов и направлен на автоматизацию повседневных задач.
-
Внедрение функционала Journeys отражает тенденцию к сохранению пользовательского контекста и продуктивности.
