Ноутбук
Алексей Левшин Опубликована сегодня в 16:54

Ваш браузер шпионит? Microsoft научила Edge давать советы и управлять задачами за вас

Microsoft внедрила Copilot Mode в Edge с ИИ на базе GPT-5 для анализа сайтов и видео

Microsoft внедрила в браузер Edge новый режим Copilot Mode, который превращает привычный браузер в интеллектуального помощника. Теперь взаимодействие с ИИ стало более естественным и функциональным, предоставляя пользователям новые возможности при работе в сети.

Новый уровень взаимодействия с ИИ

На стартовой странице Edge появилась специальная строка для общения с чат-ботом Copilot, основанным на модели GPT-5. Вызвать помощника можно прямо на любой веб-странице комбинацией клавиш "Alt+C", а также с помощью голосовых команд. Это позволяет не только получать ответы на вопросы, но и анализировать содержимое сайтов и видео в реальном времени.

ИИ учитывает открытые вкладки и историю поиска, что позволяет персонализировать рекомендации и давать более точные советы. Microsoft подчёркивает, что Copilot адаптируется под предпочтения пользователя, делая работу с браузером удобнее и эффективнее.

Copilot Actions — агентская функциональность

Edge получил режим Copilot Actions, который позволяет выполнять рутинные задачи в фоновом режиме. Среди примеров — управление подписками на почтовые рассылки и бронирование столиков в ресторанах. Эта функция пока доступна только для пользователей в США, но её внедрение открывает путь к более автоматизированной работе с повседневными онлайн-задачами.

Journeys — сохранение рабочего процесса

На американском рынке также появилась функция Journeys, которая группирует посещённые страницы по темам. Это помогает быстро возвращаться к работе, не теряя контекста, и экономит время при повторном исследовании информации.

Преимущества Copilot в Edge

  1. Интеграция ИИ прямо в браузер без необходимости установки дополнительных приложений.

  2. Возможность анализа и интерпретации данных на всех открытых вкладках.

  3. Поддержка голосового управления и быстрых команд.

  4. Автоматизация рутинных задач через Copilot Actions.

  5. Быстрое восстановление рабочего процесса благодаря Journeys.

Советы шаг за шагом

  1. Чтобы начать работу с Copilot, откройте Edge и найдите строку для общения с ИИ на стартовой странице.

  2. Используйте комбинацию "Alt+C" для вызова помощника на веб-страницах.

  3. Включите голосовое управление для более естественного взаимодействия.

  4. Проверяйте настройки персонализации, чтобы Copilot учитывал ваши предпочтения.

  5. Активируйте Copilot Actions для автоматизации задач, доступных в вашей локации.

Возможные ошибки и решения

  • Ошибка: ИИ не распознаёт голосовые команды.
    Последствие: ограниченное взаимодействие с Copilot.
    Альтернатива: используйте клавиатурные комбинации для вызова помощника.

  • Ошибка: страницы в Journeys не группируются корректно.
    Последствие: потеря удобства восстановления рабочего процесса.
    Альтернатива: вручную создавайте группы вкладок для важной информации.

А что если…

Если вы откроете несколько вкладок с похожей тематикой, Copilot сможет анализировать их одновременно и выдавать более целостные рекомендации. Это особенно полезно при исследовании сложных вопросов или планировании проектов.

FAQ

Как активировать Copilot в Edge?
Откройте браузер, найдите строку на стартовой странице и используйте "Alt+C" для вызова ИИ.

Сколько стоит использование Copilot?
Функции встроены в браузер Edge и доступны бесплатно, при этом некоторые возможности могут быть регионально ограничены.

Что лучше использовать для анализа сайтов — Copilot или сторонние расширения?
Copilot обеспечивает комплексный анализ без установки дополнительных расширений и учитывает историю поиска для персонализации.

Мифы и правда

  • Миф: Copilot заменяет полностью браузер.
    Правда: ИИ помогает оптимизировать работу, но браузер остаётся ключевым инструментом.

  • Миф: голосовое управление неэффективно.
    Правда: в Edge оно работает стабильно и ускоряет доступ к функциям.

3 интересных факта

  1. Copilot обучен на модели GPT-5, что обеспечивает высокую точность ответов.

  2. Journeys автоматически группирует страницы по темам, ускоряя восстановление контекста.

  3. Copilot Actions может выполнять задачи в фоновом режиме, не отвлекая пользователя.

Исторический контекст

  1. Впервые интеграция ИИ в браузер появилась в экспериментальных версиях Edge в 2022 году.

  2. Copilot Mode стал логическим развитием этих тестов и направлен на автоматизацию повседневных задач.

  3. Внедрение функционала Journeys отражает тенденцию к сохранению пользовательского контекста и продуктивности.

