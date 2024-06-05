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Красный цвет: какой фастфуд летом несет опасность
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:41

Красный цвет: какой фастфуд летом несет опасность

Летние прогулки располагают к покупке быстрого перекуса в парках и других местах для проведения досуга. Разобраться в том, как распознать опасную еду, помогает Рустам Даутов, бренд-шеф сети Горбуфеты.

По его словам, тщательное внимание стоит обратить в первую очередь на мясо, овощи и молочные продукты. Тем более, что вкус испорченного мяса легко маскируется специями.

- Мясо по жаре может не очень хорошо лежать. Очень сильно зависит от техники, где хранится. А техника летом в жару дает чаще сбои, - говорит Даутов. - Зачастую забивают много специй, соусов, которые очень сильно вкус глушат. И можно только последствия зачастую поймать.

При любом подозрении эксперт рекомендует сразу отказаться от использования продукта. Наиболее опасные - с мясной, сырной или яичной начинкой. Также стоит обратить внимание на цвет: насторожить должен розовый, зеленый или серый оттенок.

Источник: Vyacheslav Argenberg/(Creative Commons Attribution 4.0)

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