Авторы греческого издания проконсультировались с медицинскими экспертами по поводу продуктов, которые чаще все лежат в холодильнике. Многие из них не воспринимаются как опасность, однако могут нанести вред здоровью. В список попали и ароматизированные йогурты.

Как сообщили эксперты, такой продукт полон сахара, так что лучше заменить его натуральным. В опале оказались и майонез с кетчупом - в них скрыто много сахара, консервантов, трансжиров и разных пищевых добавок.

- Четверть этой, казалось бы, невинной бутылки набита сахаром - 4 грамма на столовую ложку, - подчеркнули эксперты после проверки кетчупа.

В результате специалисты пришли к единому решению, что лучше домашних соусов и кисломолочных продуктов ничего нет. Кроме того, стоит уменьшить потребление колбасы или обработанного мяса.

Фото: Фото:Pannet/(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)