Эд Ширан стал акционером клуба "Ипсвич"

Исполнитель Эд Ширан с детства болеет за футбольный клуб английской Премьер-лиги "Ипсвич". Когда певец обрел популярность, стал его спонсором. Теперь же Ширан выкупил долю акций клуба.
Он рассказал об этом, опубликовав в соцсетях видео. В нем Ширан едет по полю на тракторе — отсылка к прозвищу команды, пишет "Матч ТВ".
"Каждый фанат мечтает стать владельцем клуба, который он поддерживает. Я не главный инвестор и не член совета директоров. Я просто помогаю деньгами команде, которую люблю", — заявил Эд Ширан.
Фото:flickr.com/Drew de F Fawkes (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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