Эквадорские правоохранительные органы выявили крупную партию кокаина, спрятанную в контейнере среди ящиков содержащих бананы. Портал Ecuavisa, ссылаясь на данные Национальной полиции Эквадора, иформирует, что в Санкт-Петербург направлялось более 3-х тонн наркотиков.

Кокаин был разделен на 3190 пакетов, общим весом в 3 тонны и 183 килограмма. Эти пакеты были аккуратно уложены между ящиками с фруктами внутри большого контейнера, отправляющегося из порта Пуэрто-Боливар в Мачале.

Обнаружение запрещенного груза стало возможным благодаря патрульной собаке во время операции, проведенной 1 июля. По оценкам полиции, стоимость всего изъятого груза составила бы около 6,3 миллиона долларов на территории Эквадора, тогда как в Санкт-Петербурге ее могли бы оценить уже в 254,6 миллиона долларов. В связи с этим инцидентом были арестованы два человека, включая руководителя компании, подозреваемой в экспорте наркотических средств. Обвиняемым грозит от десяти до тринадцати лет тюремного заключения.

Представители эквадорской полиции подчеркнули, что с начала текущего года в стране было конфисковано более 140 тонн наркотиков, в связи с чем произведено более 6 тысяч арестов.

В свою очередь, в Германии перед началом чемпионата Евро-2024 была изъята рекордно большая партия кокаина, весившая 35 тонн и оцениваемая в три миллиарда евро (3,2 миллиарда долларов), которую обнаружили в гамбургском порту. Издание Bild сообщало, что наркотики также были спрятаны среди коробок с фруктами. В ходе расследования в различных регионах Германии было задержано семь человек.

Фото: From Wikimedia Commons/ NI IDEA (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)