Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Утренняя пробежка на природе
Утренняя пробежка на природе
© https://unsplash.com by Arek Adeoye is licensed under Free
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 21:35

Перестал бегать по утрам — и вдруг заметил, как мышцы начали расти

Эктоморфы чаще теряют энергию при долгих тренировках — Fitseven

Худощавое телосложение, быстрый метаболизм и постоянные трудности с набором веса — эти черты знакомы миллионам людей. Эктоморфы часто сталкиваются с непониманием: почему, несмотря на усилия, масса не растет, а мышцы остаются тонкими? Секрет в физиологии и подходе к питанию.
Об этом сообщает Fitseven.

Что такое эктоморф и как его распознать

Эктоморф — это соматотип, для которого характерны узкие кости, длинные конечности, минимальные жировые отложения и высокая скорость обмена веществ. Такие люди, как правило, выглядят стройными даже без физических нагрузок. Однако за этой внешней лёгкостью стоит физиологическая особенность: организму сложно накапливать энергию и преобразовывать её в мышечную ткань.

Даже при небольших отклонениях в питании эктоморф может набрать вес, но чаще всего лишние килограммы распределяются неравномерно: появляется живот, в то время как руки и ноги остаются тонкими. Это связано с особенностями распределения жировой ткани и скоростью обмена веществ.

Как работает организм эктоморфа

Научные исследования подтверждают, что при силовых тренировках организм эктоморфа вырабатывает меньше миогенина — белка, который отвечает за превращение питательных веществ в мышечную ткань. В результате мышцы растут медленно, а силовые показатели повышаются не так активно, как у мезоморфов или эндоморфов.

Кроме того, низкий уровень миогенина препятствует созданию запасов энергии в мышцах, из-за чего эктоморфу сложнее выдерживать длительные или интенсивные тренировки. Поэтому для этого типа телосложения важно соблюдать баланс между нагрузкой и восстановлением.

"Организм эктоморфа нуждается в отдыхе не меньше, чем в нагрузке", — говорится в материале Fitseven.

Правильное восстановление включает не только сон, но и полноценное питание, насыщенное белками, углеводами и полезными жирами. Это помогает компенсировать энергетические потери и стимулировать рост мышечной массы.

Плюсы эктоморфного телосложения

Несмотря на трудности с набором массы, у эктоморфов есть свои преимущества. Узкие кости и минимальные жировые отложения создают естественно рельефное тело. Даже при умеренных тренировках контуры мышц хорошо заметны.

Не случайно многие профессиональные модели и актёры относятся именно к этому типу. Их стройная фигура и быстрый обмен веществ позволяют поддерживать форму без строгих диет и многочасовых кардионагрузок.

Эктоморфам также проще создавать рельеф пресса. Из-за низкого уровня жировой ткани даже простые упражнения приносят видимый результат — пресс проявляется быстрее, чем у других соматотипов.

Типичные ошибки в тренировках эктоморфа

Главная ошибка — избыточное кардио. Беговые дорожки и продолжительные аэробные нагрузки для эктоморфа не приносят пользы, а только замедляют рост мышц. Организм, и без того не имеющий достаточных запасов гликогена, тратит энергию на выносливость вместо роста.

Тренировки должны быть короткими, но интенсивными. Оптимальная частота — 2-3 раза в неделю, продолжительность занятия — не более 45 минут. Большее количество тренировок приведёт к перетренированности и истощению запасов энергии.

"Эктоморфам стоит выбирать базовые упражнения и избегать избыточной изоляции мышц", — отмечают специалисты Fitseven.

Базовые упражнения, такие как приседания со штангой, жим лёжа, жим стоя и становая тяга, задействуют крупные мышечные группы, способствуют выработке тестостерона и гормона роста, а также усиливают общий анаболический фон.

Как набрать вес эктоморфу

Набор массы для эктоморфа — это системная работа, включающая сбалансированное питание и силовые тренировки. Основу рациона должны составлять сложные углеводы (бурый рис, овсянка, гречка), белки (курица, яйца, творог, рыба) и полезные жиры (орехи, авокадо, оливковое масло).

При этом важно помнить: эктоморфу нельзя допускать дефицита калорий. Даже кратковременное снижение энергетической ценности пищи может привести к потере мышечной массы.

Оптимальное количество белка — 1,5-2,5 г на килограмм веса тела в сутки. Превышение нормы ускоряет метаболизм, а его недостаток тормозит рост мышц. Поэтому нужно соблюдать баланс и распределять приём пищи равномерно в течение дня.

Спортивные добавки и питание

Спортивные добавки для эктоморфа — это не замена полноценного рациона, а его дополнение. Наиболее эффективными считаются:

  • Протеин (до и после тренировки);
  • BCAA (во время тренировки для защиты мышц от разрушения);
  • Креатин (повышает силовые показатели и объём мышц);
  • Казеин (медленный протеин перед сном).

Креатин особенно полезен, поскольку помогает улучшать энергетические процессы и повышает выносливость. Он также способствует увеличению объёма клеток за счёт задержки воды в мышечных волокнах — визуально мышцы становятся плотнее и крупнее.

Сравнение типов телосложения

Если сравнивать эктоморфов с другими соматотипами, различия очевидны. Мезоморфы обладают развитой мускулатурой и легко набирают массу, в то время как эндоморфы склонны к набору жира. Эктоморфы же требуют особого подхода — им нужно больше калорий, меньше кардио и достаточный отдых.

Таким образом, универсальных программ не существует. Эффективный прогресс возможен только при индивидуальном подборе нагрузок и питания.

Плюсы и минусы эктоморфа

Преимущества:

  • Быстрый метаболизм;
  • Стройная фигура без лишнего жира;
  • Хорошая выносливость;
  • Ярко выраженный рельеф мышц.

Недостатки:

  • Сложность набора массы;
  • Быстрое выгорание энергии;
  • Склонность к перетренированности;
  • Необходимость частого питания.

Советы по набору массы

Чтобы увеличить вес и улучшить рельеф, эктоморфу стоит придерживаться следующих шагов:

  1. Увеличьте калорийность рациона минимум на 20% от нормы.

  2. Ешьте каждые 3-4 часа, включая белок в каждый приём пищи.

  3. Откажитесь от длительного кардио, делайте ставку на базовые упражнения.

  4. Следите за сном — минимум 8 часов в сутки.

  5. Используйте креатин и протеин как дополнение, а не замену еды.

Постоянство и системность важнее временных усилий. Через 3-6 месяцев такого режима можно увидеть стабильный прирост массы и улучшение силы.

Популярные вопросы о тренировках эктоморфа

Как часто тренироваться эктоморфу?
Оптимально — 2-3 раза в неделю, с акцентом на базовые упражнения.

Стоит ли считать калории?
Эктоморфу важнее не ограничивать себя, а следить, чтобы калорий было достаточно для роста.

Какие добавки действительно помогают?
Протеин, креатин и аминокислоты BCAA — базовый набор для ускорения набора массы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физические упражнения сохраняют мышечное качество при похудении — The Conversation сегодня в 5:25
Метаболический огонь тлеет внутри: сочетание спорта и голода перестраивает мышцы в молодой режим

Новое исследование показывает: физические упражнения во время похудения помогают не только сохранить мышцы, но и запускают процессы, напоминающие их омоложение.

Читать полностью » Физиотерапевты предложили пожилым тренировать равновесие дома — врачи сегодня в 3:22
Шесть тысяч шагов не спасут: главная ошибка тех, кто верит в прогулки

Почему простая ходьба не гарантирует подвижность после 70 лет и какие реальные движения помогают сохранить силу, равновесие и независимость.

Читать полностью » Упражнение конькобежец укрепляет мышцы бедер и ягодиц — отмечают тренеры сегодня в 1:10
Убрала привычные приседания — попробовала новое движение и удивилась результату

Домашние тренировки можно уместить в любой день: упражнение "конькобежец" прокачивает ноги и ягодицы без инвентаря и учит мягко приземляться

Читать полностью » Исследователи доказали, что кардио укрепляет память и внимание — Femina вчера в 23:01
Аэробные тренировки таят в себе силу, которую недооценивают: три эффекта, которые работают всегда

Аэробные упражнения укрепляют сердце, улучшают работу мозга и помогают контролировать уровень сахара. Наука выделяет три ключевые причины включить их.

Читать полностью » Потеря мышц ускоряет старение организма — тренер Альваро Пуче вчера в 21:15
Всего два упражнения вернули мне энергию и сон — не ожидал такого эффекта

Даже после 60 лет можно вернуть телу силу и энергию: эксперт рассказывает, почему силовые тренировки становятся главным инструментом здорового старения.

Читать полностью » Подсчёт калорий повышает осознанность в питании — отмечают диетологи вчера в 19:10
Узнала свой тип питания — и перестала мучиться с вечным чувством вины

Узнай, почему твоя диета не работает: авторы Lose It! объясняют, как определить свой тип питания, перестроить привычки и похудеть без строгих запретов.

Читать полностью » Регулярные тренировки повышают настроение и энергию — Джеймс Итальяно вчера в 17:21
Дисциплина больше не мучение: 7 приёмов, которые заставляют тело само просить тренировки

Регулярные тренировки даются не всем, но несколько простых стратегий помогут сохранить мотивацию и сделать спорт частью повседневной жизни.

Читать полностью » Упражнения на равновесие снижают риск падений у людей старше 65 лет — врачи вчера в 15:45
Не йога и не пилатес: упражнение, которое вернуло мне уверенность

Тренировки на равновесие становятся новым способом вернуть уверенность и подвижность пожилым людям. Почему мягкие движения сильнее плавания и пилатеса?

Читать полностью »

Новости
Наука
Микробы под арктическим льдом играют ключевую роль в углеродном цикле — Science&Vie
Питомцы
Крупные собаки стареют быстрее мелких пород — iefimerida
Садоводство
Авокадо выращивают в домашних условиях при температуре +18-25°C — агрономы
Дом
Конденсат на холодных балконах разрушает вещи и материалы — дизайнеры
Авто и мото
Незаконная установка светодиодных фар влечёт штраф 500 рублей — юрист Цветкова
Еда
Слоеный салат с крабовыми палочками и майонезом подходит для праздничного стола — повар
Красота и здоровье
Кремовый хайлайтер подходит для всех типов кожи — косметолог Роз-Мари Свифт
Питомцы
Русская голубая кошка может жить около 15-20 лет — ветеринар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet