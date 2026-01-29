Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Солнечная электростанция в пустыне
Солнечная электростанция в пустыне
© NewsInfo.Ru by Ирина Соколова is licensed under public domain
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 15:15

Казалось, здесь будет мёртвая зона — но солнечная станция запустила взрыв жизни в пустыне

Солнечные электростанции всё чаще рассматривают не только как источник чистой энергии, но и как пространство, где может сохраняться живая природа. Там, где обычно ожидают увидеть выжженную землю, появляются редкие виды растений, приспособившиеся к новым условиям. Один из таких примеров — молочай трёхгранный, обнаруженный на солнечной электростанции в пустыне Мохаве. Об этом сообщает издание Grist.

Неожиданная устойчивость пустыни

Пустыня Мохаве лишь на первый взгляд кажется бесплодной. На самом деле здесь обитают уникальные растения и животные, многие из которых существуют благодаря скрытым в почве семенным банкам. Подобные устойчивые экосистемы учёные находят и в других экстремальных регионах, включая почвы пустыни Атакама. Трёхколючковая вика — редкое бобовое растение, которое пережидает засуху в виде семян и быстро проходит жизненный цикл после дождей.

Традиционное строительство солнечных электростанций часто угрожает таким видам. Выравнивание почвы и удаление растительности разрушают семенные запасы, из-за чего восстановление экосистемы становится крайне сложным.

Эффект проекта Gemini

Проект Gemini Solar недалеко от Лас-Вегаса пошёл другим путём. Застройщик отказался от жёсткой расчистки территории и постарался сохранить природный ландшафт. До начала работ на участке было найдено 12 растений трёхколючковой вики, а в 2024 году их число выросло до 93. Это показало, что семена пережили строительство.

Растения под панелями оказались крупнее и дали больше цветов и плодов, чем на соседнем участке. Учёные связывают это с затенением почвы, которое замедляет испарение влаги. В условиях, когда всё чаще говорят о водном банкротстве и дефиците пресной воды, такие микроклиматические эффекты становятся особенно важными.

"Таким образом, у вас появляется потенциал для выращивания гораздо большего количества растений. Появляются всходы многих других видов. И тот факт, что банк семян уцелел, просто феноменальный", — говорит эколог Тиффани Перейра из Исследовательского института.

Экология под панелями

Этот подход называют ecovoltaics — проектирование солнечных станций с учётом экосистем. Использование местных растений и отказ от тотальной зачистки территории помогают вернуть насекомых, птиц и мелких животных. Исследования в Миннесоте показали рост разнообразия растений и резкое увеличение численности опылителей, за которыми последовали птицы и летучие мыши.

Тонкий баланс решений

При этом не все виды одинаково реагируют на тень: одни предпочитают пространство между панелями, другие — более затенённые зоны. Важна и высота конструкций, а также способы ухода за территорией. Контролируемый выпас овец и коз помогает сдерживать сорняки и снижать риск пожаров, имитируя естественные процессы.

Больше, чем энергия

Похожие принципы применяются и в агровольтаике, где панели сочетаются с выращиванием культур. Они создают более стабильный микроклимат и позволяют экономить воду. Учёные продолжают искать культуры, которые смогут эффективно расти в таких условиях и приносить экономическую выгоду.

Солнечные электростанции всё чаще перестают быть "лунным пейзажем". При грамотном подходе они могут поддерживать биоразнообразие, помогать сохранению редких видов и одновременно выполнять свою основную функцию — производство чистой энергии.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.

