Во время санкций гражданам, которые хотят вложить куда-то свои денежные средства, необходимо обращать внимание на количество получаемых доходов и степень риска. В большинстве случаев человек получает большой доход, если опасность была на самом высоком уровне, информирует экономист Сергей Зайнуллин в беседе с "Газетой.Ru".

Сергей Зайнуллин уверяет, что вложение ресурсов в различные проекты способствует получению более 100 процентов годового профита. Однако экономист отметил, что только 10% компаний с короткой историей операционной деятельности и анализа рынка выживают и продолжают развивать свою деятельность.

Помимо этого, Сергей Зайнуллин упомянул о такой цифровой валюте, не имеющей физического выражения в монетах или банкнотах как криптовалюта. По его словам, доходы от этого способа могут в течение календарного года сильно варьироваться. По этой причине рост или спад цен на те или иные активы может увеличить стоимость цифровых денег, а в некоторых случаях, наоборот, уменьшить.

Старые или уникальные художественные произведения или другие значимые вещи, представляющие собой объекты коллекционирования и торговли, могут стать опасным местом вложения денежных средств. Сергей Зайнуллин считает, что на данный момент в обороте слишком много фейков, поэтому не стоит доверять этому способу инвестирования.

Экономист также предупредил о высокой опасности со стороны недавно созданных организаций, которые предлагают свои ценные бумаги. По его мнению, такие предприятия ещё не имеют стойкого фундамента, чтобы доверить им свои денежные средства. В конце он добавил, что от таких компаний можно ожидать чего угодно.

Фото: Flickr / 401(K) 2012 (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)