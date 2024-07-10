Московский Тимирязевский суд вынес вердикт по делу о незаконной торговле новорожденным ребенком. Информацию об этом распространила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Согласно решению Тимирязевского районного суда, три женщины были признаны виновными в совершении преступления. Улмасхон Далимова, Хуринсахон Арзиева и Кенжахон Мамадалиева, возраст которых составляет 31, 47 и 40 лет соответственно, получили наказание в виде лишения свободы сроком на один год и восемь месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Осужденным инкриминировали нарушение статьи 127.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за куплю-продажу человека, находящегося в беспомощном состоянии и зависимом положении, с отягчающим обстоятельством — несовершеннолетний возраст жертвы.

Суд применил положения статьи 64 УК РФ, что позволило смягчить наказание для подсудимых и назначить им менее строгое наказание, чем предусмотрено за данное правонарушение.

Ранее в 2023 году Следственный комитет раскрыл информацию о попытке продажи младенца тремя женщинами. Инцидент произошел в одном из торговых центров на севере Москвы, где злоумышленницы намеревались реализовать ребенка 2023 года рождения за 60 тысяч рублей.

В роли покупателя выступила женщина, сотрудничавшая с правоохранительными органами. После оформления документов о передаче денежных средств и ребенка, продавцы были задержаны сотрудниками полиции.

Фото: From Wikimedia Commons/ PinkStock Photos, D. Sharon Pruitt (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)