Законопроект о комплексном лизинге воздушных судов, включающем передачу экипажа, планируется утвердить в ходе весенней сессии и ввести в действие с 2025 года. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев на юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

Зверев отметил, что инициатива по внедрению комплексного лизинга была выдвинута в прошлом году на петербургском форуме. В настоящее время законопроект подготовлен ко второму чтению и включен в текст. Ожидается, что он будет принят в весеннюю сессию и вступит в силу с 2025 года.

Крупнейший российский авиаперевозчик выступает за легализацию комплексного лизинга в стране. Это позволит авиакомпаниям беспрепятственно обмениваться воздушными судами, предоставляя их друг другу в аренду.

Комплексный лизинг отличается от традиционного тем, что лизингодатель предоставляет не только само воздушное судно, но и сопутствующие услуги. При обычном лизинге арендатор получает только самолет без дополнительного обслуживания, страховки и экипажа.

В случае комплексного лизинга лизингодатель, оставаясь собственником воздушного судна, берет на себя ответственность за его техническое состояние, обслуживание, ремонт и подготовку к полетам. Кроме того, он обеспечивает экипаж, хотя сам полет выполняется арендатором. Эта схема напоминает чартерные перевозки.

Особенностью комплексного лизинга является то, что в роли лизингодателя выступает не лизинговая компания, а другой авиаперевозчик. Таким образом, одна авиакомпания предоставляет свои самолеты другой. Иногда воздушные суда даже окрашиваются в цвета обеих компаний.

Подобная практика широко распространена во многих странах, однако в российском законодательстве она пока не предусмотрена. Внедрение комплексного лизинга могло бы помочь крупным авиакомпаниям решить проблемы с нехваткой самолетов и экипажей.

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