Пластический хирург, офтальмолог Ольга Громова рассказала, как обмануть систему и во много раз удешевить себе пластическую операцию. Об этом она поделилась в беседе с российским новостным изданием "Лента.ру".
Хирург объяснила, что уменьшить стоимость пластики возможно путём прохождения комбинированной операции, которая позволяет провести сразу несколько коррекций за один сеанс анестезии. Для этого способа не потребуется даже повторно сдавать анализы. Зоны, которые делаются за один раз, не должны резонировать между собой.
Прекрасно могут сочетаться, по мнению эксперта, коррекция век, интимная пластика, операция для улучшения эстетических пропорций живота и круговая подтяжка. На замену одного небольшого наркоза для операции на одну зону приходит более долгое выключение сознания в течение всей операции. Однако Ольга Громова отметила, что из-за множества проведённых медицинских вмешательств восстановление пациента будет более сложным.
Также хороший способ сэкономить на операции — стать моделью для врача. Обычно таким специалистом требуется либо набраться опыта, либо портфолио. Однако по этой причине возникает опасность некачественной операции. Позже пластический хирург и вовсе добавила, что порой из-за небольшой суммы за операцию врач подразумевается неумелый. В случае, если пациенту будет что-то не нравится, если появится необходимость подкорректировать определённую зону или возникнут осложнениями, с которыми не сможет справиться начинающий хирург, то возможно будет доплатить другому профессионалу за дополнительную услугу.
Фото: Flickr / Official Navy Page KRISTOPHER RADDER/U.S. Navy (Attribution License)
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