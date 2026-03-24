Город будущего без лишнего мусора: как в Санкт-Петербурге планируют спасти экологию страны

В Санкт-Петербурге на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" 24-25 марта 2026 года развернется международный форум "Экология большого города". На мероприятие соберутся более шести тысяч делегатов, представляющих 75 субъектов Российской Федерации и десять иностранных государств. Ключевой повесткой встречи станет формирование стандартов комфортной городской среды и внедрение передовых методов защиты окружающей среды. Программа включает около 60 тематических сессий, охватывающих широкий спектр вопросов: от менеджмента отходов до охраны уникальных природных территорий.

Приоритеты экологического развития

Основную часть программы занимают дискуссии о технологических решениях для мегаполисов. В центре внимания специалистов оказались современные системы водоочистки, стратегии обращения с бытовыми и промышленными отходами, а также развитие сети особо охраняемых природных территорий. Особый пласт обсуждений посвящен внедрению экологичного транспорта, который становится обязательным элементом инфраструктуры крупных российских городов.

Параллельно деловой части в павильонах "Экспофорума" организована масштабная экспозиция. Представители регионов и профильные компании презентуют высокотехнологичное оборудование для мониторинга состояния природных ресурсов. Подобный формат позволяет компаниям продемонстрировать реальные кейсы по перевооружению коммунальной и промышленной инфраструктуры, что критически важно для исполнения федеральных экологических стандартов.

"Подобные экспертные площадки крайне важны для обмена опытом между субъектами. Когда представители 75 регионов собираются для обсуждения утилизации отходов и защиты водных объектов, формируется единое понимание экологической повестки страны. Важно интегрировать научные разработки в практику муниципального управления, чтобы каждый город мог оперативно внедрять современные системы очистки. Это фундаментальный шаг к созданию долгосрочной стратегии устойчивого развития территорий". Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Инициатива по сохранению Ладоги

Центральным пунктом обсуждений стал проект "Чистая Ладога", представленный губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко президенту Владимиру Путину в начале текущего года. План мероприятий предполагает комплексную работу по оздоровлению экосистемы озера. Речь идет о расширении системы мониторинга водных ресурсов и ликвидации накопленного экологического ущерба в прибрежных зонах.

Проект включает не только очистку береговой полосы, но и масштабную модернизацию устаревших мощностей по очистке воды, которые десятилетиями не обновлялись. Участники форума детально прорабатывают механизмы реализации этой инициативы. Ожидается, что системный подход к обновлению инфраструктуры позволит существенно снизить антропогенную нагрузку на Ладожское озеро в ближайшие годы.

Ликвидация несанкционированных свалок также выделена в отдельную задачу данного проекта. Специалисты рассматривают варианты рекультивации земель, прилегающих к озеру, с последующим контролем за их использованием. Интеграция таких мер в общую стратегию региона позволяет рассчитывать на сохранение биоразнообразия ключевого водного объекта региона.

Стратегические аспекты форума

Помимо обсуждения инфраструктурных тем, организаторы выделили отдельные дни для узкоспециализированных экологических инициатив. В частности, участники форума сфокусируются на защите акватории Балтийского моря и реализации программ по сохранению популяций белых медведей. Эти вопросы требуют как межрегионального, так и межгосударственного взаимодействия ввиду географического охвата природных ареалов.

Завершающим этапом станет серия встреч представителей министерств и профильных ведомств с экспертным сообществом. Стороны намерены сформировать консолидированную позицию по экологическому развитию страны, которая задаст вектор работы на ближайший период. Итоговые решения по итогам форума лягут в основу отраслевых планов по защите окружающей среды во всех регионах участниках.