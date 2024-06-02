Экоактивистка, выступающая против изменений в погодных условиях, обезобразила картину известного французского живописца и импрессиониста Клода Моне в музее изобразительных искусств в Париже. Об осквернении шедевра "Маки" рассказал новостной телеканал BFMTV.
1 июня активистка явилась в музей Орс с "кошмарной" версией оригинальной картины Клода Моне "Маки". Девушка приклеила переделанную копию и заодно свою руку, после чего принялась громко кричать. Девушка восклицала, что в скором времени юг Европы превратится в подобие "кошмарной" картины, где уже не будет тех прекрасных алых маков. Перед тем как её задержали, активистка успела дать посетителям музея сделать пару фотографий, на которых она стояла в футболке с надписью "+4 градуса — ад". После произошедшего активистка была задержана правоохранительными органами.
Ранее ИА Регнум сообщал об увеличении количества случаев вандализма в местах, связанных с изобразительным искусством. В том же французском музее Орсе в апреле 2024 года задержали несколько активисток, которые собирались испортить экспозицию при помощи колбы с липкой белой массой.
Картины Клода Моне уже подвергались вандализму и несколько месяцев назад. Вместо изображения "Маки" в качестве жертвы в феврали этого года активисты выбрали шедевр французского импрессиониста под названием "Весна". Ситуация произошла в Лионском музее. Активистки решили вылить суп прямо на картину. Этим поступком они хотели достучаться до людей, что на нас надвигается большая климатическая опасность.
По стопам февральских активисток 28 января была испорчена картина итальянского живописца Леонардо да Винчи "Джоконда". На этот раз случай произошёл в Лувре. Вместо климатических условий вандалы попытались обратить внимание публики на проблемы права на охрану здоровья и экологичное питание.
Фото: public domain / Claude Monet (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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