За последние 30 лет число женщин, которые родили посредством вспомогательных репродуктивных технологий, увеличилось в 55 раз. Анализ был проведён специалистами из РГСУ на Всероссийской научно-практической конференции "Многодетная семья — ключевой ресурс демографического развития". Данные изучило российское интернет-издание "Газета.Ru".

Одна из важнейших тем, вокруг которой проходило исследование, — это вспомогательная репродуктивная технология, способствующая оплодотворению яйцеклетки за пределами женского организма, а конкретнее — в неестественных условиях.

В процессе получения достоверных сведений об изучаемом явлении большой акцент ставился на состояние физического, психического и социального благополучия в период жизни женщины, в течение которого она может вынашивать и рождать ребёнка. Помимо этого, внимание было уделено и состоянию мужчин, на которое, по мнению экспертов, реже акцентируют.

Также стоит уточнить, что такой вспомогательной репродуктивной технологии, чаще всего задействованной в случае бесплодия, как ЭКО, женский пол доверяет почти на 50%. Такой показатель также демонстрирует увеличившуюся благосклонность к услугам российских медицинских учреждений. Суррогатное материнство же, подразумевающее вынашивание и рождение ребенка по договору между заказчиком и матерью, пока не так востребовано среди молодых пар. Происходит так потому, что преобладает большая неуверенность в правовых аспектах.

Первый проректор РГСУ Джомарт Алиев заявил, что данная процедура должна стать правом для всех женщин, где бы они не проживали. Он считает, что государство должно помочь в решении этой проблемы и организовать доступ к вспомогательной репродуктивной технологии. По мнению Джомарта Алиева, если этот доступ и не поможет увеличить население Российской Федерации, то хотя бы поспособствует благоприятной обстановке в семье.

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