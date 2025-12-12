Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
ученый
ученый
© Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 3:25

Гриб, который ест сахар и растит мясо быстрее курицы: как это стало возможным

Китайские учёные создали гриб, заменяющий мясо — The Independent

Китайские биотехнологи сделали важный шаг в направлении устойчивого питания, представив генетически модифицированный гриб, способный заменить мясо. Новый штамм Fusarium venenatum обещает изменить подход к производству белка, сделав его более экологичным и доступным. Об этом сообщает The Independent.

Прорыв в биотехнологиях

Исследователи из Китая смогли изменить структуру гриба Fusarium venenatum - того самого, из которого изготавливают популярный миопротеин. В процессе модификации специалисты удалили несколько генов, отвечающих за плотность клеточной стенки. Благодаря этому клеточные оболочки стали тоньше, а объем внутреннего пространства увеличился — теперь клетки способны накапливать значительно больше белка.

"Удаление конкретных генов позволило повысить эффективность синтеза белка почти вдвое", — говорится в публикации исследовательской группы.

Полученный штамм, получивший название FCPD, показал впечатляющие результаты. Он синтезирует белок на 88% быстрее, чем оригинальный вариант гриба, и при этом требует на 44% меньше сахара. Такой подход не только снижает стоимость производства, но и уменьшает нагрузку на природные ресурсы.

Интересно, что исследования в области грибов не ограничиваются вопросами питания. Например, ученые изучают, как чернобыльские грибы показали рост под радиацией и способны использовать меланин для защиты от излучения — такие открытия могут найти применение даже в космических миссиях.

Экологическая альтернатива мясу

Современное мясное производство является одной из самых ресурсоемких отраслей — оно требует огромных площадей, воды и энергии. Поэтому ученые давно ищут способы заменить традиционное мясо более устойчивыми продуктами. В этом контексте гриб FCPD может стать настоящим прорывом.

"Результаты моделирования показывают, что миопротеин FCPD способен сократить использование земель на 70% и снизить риск загрязнения пресной воды почти на 80%", — отмечается в отчете проекта.

Таким образом, новая технология открывает возможности для создания белковых продуктов будущего — тех, что могут конкурировать с мясом по вкусу и питательной ценности, но при этом оказывают минимальное воздействие на окружающую среду.

Потенциал промышленного применения

Эксперты считают, что внедрение FCPD в промышленное производство может изменить рынок альтернативных белков. Для крупных компаний это шанс оптимизировать затраты и повысить эффективность. Производство миопротеина из гриба не требует содержания животных, что сокращает выбросы парниковых газов и снижает энергетические издержки.

Кроме того, новый штамм может стать основой для создания целого ряда продуктов — от мясных заменителей и белковых батончиков до спортивного питания и готовых блюд. Питательная ценность миопротеина делает его подходящим не только для вегетарианцев, но и для тех, кто просто хочет сократить потребление животного белка.

Сравнение: грибной белок против традиционного мяса

Грибной белок и мясо по своим характеристикам во многом различаются. Если сравнивать их по ключевым параметрам, становится очевидно, что у растительно-грибных источников есть ряд преимуществ.

  1. Питательная ценность. Белок из гриба FCPD содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые организму, при этом не имеет холестерина и отличается низким содержанием жиров.

  2. Экологичность. Производство мясных продуктов сопровождается значительными выбросами метана и углекислого газа, тогда как грибной белок практически не оказывает влияния на климат.

  3. Стоимость. Благодаря меньшему расходу сырья и сахара, себестоимость FCPD ниже, чем у мясных аналогов.

  4. Безопасность. Грибной белок не требует антибиотиков и гормональных добавок, часто используемых в животноводстве.

Таким образом, грибной белок может стать разумным выбором для тех, кто ищет баланс между питательностью и ответственным потреблением.

Плюсы и минусы нового продукта

Несмотря на очевидные преимущества, у технологии есть и некоторые ограничения.

Плюсы:

  • Высокая скорость производства белка.
  • Снижение затрат на сырье и ресурсы.
  • Минимальное воздействие на окружающую среду.
  • Возможность масштабирования производства.

Минусы:

  • Необходимость дополнительного регулирования для продажи ГМО-продуктов.
  • Психологическое недоверие части потребителей к генетическим модификациям.
  • Ограниченные исследования по долгосрочным эффектам потребления.

Однако эксперты отмечают, что большинство опасений постепенно снимаются по мере развития биотехнологий и появления прозрачных механизмов контроля.

Советы по выбору альтернативного белка

Тем, кто хочет перейти на продукты растительного или грибного происхождения, стоит учитывать несколько рекомендаций:

  1. Изучайте состав — ищите продукты без лишних добавок и искусственных ароматизаторов.

  2. Обращайте внимание на источник белка: миопротеин, горох, соя и чечевица имеют разный аминокислотный профиль.

  3. Сравнивайте калорийность и количество белка на 100 граммов продукта.

  4. Отдавайте предпочтение брендам, которые раскрывают данные о производстве и сертификации.

Постепенное внедрение таких продуктов в рацион помогает не только улучшить питание, но и сократить личный экологический след. Похожие экологические эффекты наблюдаются и в других исследованиях: например, недавно ученые показали, что микробы под арктическим льдом играют ключевую роль в углеродном цикле, помогая стабилизировать климат планеты.

Популярные вопросы о грибном белке

1. Что такое миопротеин?
Это белок, получаемый из микроскопических грибов Fusarium venenatum, используемый как альтернатива мясу.

2. Безопасен ли генетически модифицированный гриб FCPD?
Исследователи утверждают, что модификация не влияет на безопасность конечного продукта — она лишь повышает скорость и эффективность синтеза белка.

3. Может ли грибной белок полностью заменить мясо?
С точки зрения аминокислотного состава — да, но для сбалансированного питания важно сочетать его с другими растительными источниками.

4. Насколько экологичен этот продукт?
По данным моделирования, его производство требует значительно меньше воды и земли по сравнению с животноводством.

5. Когда грибной белок появится в массовой продаже?
Некоторые компании уже тестируют технологию, и первые продукты могут выйти на рынок в течение нескольких лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Крем от облысения показал рост волос в 5 раз — Cosmo Pharmaceuticals вчера в 9:27
Облысение больше не приговор: компромисс между мощным эффектом и отсутствием побочек найден

Учёные подвели итоги масштабных испытаний нового крема от облысения, который показал кратный рост эффективности и уже готовится к выходу на международные рынки.

Читать полностью » Гипсовые слепки Помпей сохранили отпечатки одежды — Алапонт вчера в 9:14
Неожиданная находка в пепле: почему все жертвы Везувия были одеты в две шерстяные одежды

Анализ слепков жертв Помпей выявил отпечатки плотной шерстяной одежды — деталь, которая усиливает сомнения в "августовской" дате извержения Везувия.

Читать полностью » Новую вакцину против рака поджелудочной разработали ученые — Бесселинк вчера в 8:51
Игра в слепую: иммунотерапия не видит эту опухоль, но новая вакцина обещает стать её очками

Учёные тестируют новые вакцины против рака поджелудочной железы — одного из самых смертельных видов онкологии. Как они должны работать и зачем их вводить после операции?

Читать полностью » Марсианская миссия MAVEN столкнулась со сбоем связи — NASA вчера в 7:36
Красная планета снова забрала своё: зонд MAVEN пропал без предупреждения

NASA потеряло связь с аппаратом MAVEN на орбите Марса, и операторы пытаются понять причину сбоя, который произошёл после очередного пролёта за планетой.

Читать полностью » Учёные восстановили энергию стареющих клеток наноцветами — PNAS вчера в 7:08
Энергия, которой не хватало клеткам: частицы, возвращающие ткани к жизни, как в молодости

Учёные нашли необычный способ помочь ослабленным клеткам восстановить энергию, используя стволовые клетки и наноцветы.

Читать полностью » Спиральная форма нервов обеспечивает экстремальные углы движения глаз — Scientific Reports вчера в 5:57
Глаза, которые нарушают правила анатомии: скрытый спиральный аппарат хамелеона меняет представление о зрении рептилий

Ученые впервые раскрыли анатомический механизм, позволяющий хамелеонам вращать глаза практически независимо. Какие скрытые структуры обеспечивают им такой уникальный обзор?

Читать полностью » Археологи нашли свидетельства торговли обезьянами с Индией в Риме — Мегхав Ганди вчера в 4:51
Когда макаки стали теневыми спутниками Рима: загадочные погребения, которые ломают привычную историю империи

На раскопках в древнем порту Береника были найдены мумии обезьян, привезённых из Индии в Древний Рим. Это открытие раскрывает новые аспекты римской торговли и статуса.

Читать полностью » Лидар и магнитометрия раскрыли новые тайны археологии Киклад — Archaeology News вчера в 4:51
Когда море хранило память лучше людей: лидар обнажил тайные следы цивилизации, которую старались забыть

Археологи на Кикладах используют лидар и магнитометрию для обнаружения скрытых древних поселений, что открывает новые горизонты в изучении древнегреческой цивилизации.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Собаки различают человеческие эмоции по запаху — зоологи
Спорт и фитнес
Интенсивные упражнения временно снижают аппетит — Университет Вирджинии
Садоводство
Почва с хорошим дренажом и рыхлостью — основа здоровой рассады — Анастасия Коврижных
Красота и здоровье
Цинк сокращает длительность простуды на 2–3 дня — Independent
Авто и мото
Продавцы машин обязаны прекращать регистрацию ТС — ГИБДД
Еда
Безе с белым шоколадом украсит рождественский стол — Medium.cz
Питомцы
Реагенты на дорогах вредят лапам собак — кинологи
Спорт и фитнес
Силовые занятия Ким Кардашьян укрепили мышцы кора и плеч — тренер Петерсон
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet