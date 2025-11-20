Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка в черной кожаной куртке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 3:36

Мода для Лошади: что носить в 2026 году — тренды с Sochi Fashion Week

В Сочи объявили моду на экокожу и экомех в 2026 году

На традиционной Неделе моды в Сочи (Sochi Fashion Week) обсуждали модные тренды на следующий год, включая стиль, который будет актуален для символа 2026 года — красной огненной Лошади, об этом сообщает "Российская газета". Дизайнеры уже предложили свои интерпретации на грядущий сезон, и среди них особое внимание заслуживают экокожа и экомех, а также асимметричные силуэты и смелые принты.

Тренды для 2026 года

Известный сочинский дизайнер Светлана Анохина рассказала, что для встречи нового года стоит выбирать золотой и красный цвета, чтобы подчеркнуть энергетику Лошади, а также шоколадный, который перекликается с текущим годом деревянной Змеи. В одежде предпочтение будет отдано экокоже и экомеху. На платьях дизайнеры предлагают использовать меховые или кружевные воротники, а силуэты — как макси, так и мини. В моде также будут асимметрия, свободный крой и анималистические принты, в том числе популярный коровий принт.
Облегающие корсеты, приталенные жакеты, брюки-шаровары, бомберы с заниженной талией и большими плечами, а также шапки-кубанки из меха и таблетки из фетра обещают стать актуальными в новом сезоне.

Коллекции и направления

Светлана Анохина представила коллекцию Emerald ("Малахит"), посвященную редкому и ценному камню насыщенного зеленого цвета. Цветовая палитра коллекции включает глубокие оттенки зеленого, символизирующие гармонию и жизнь, и контрастный малиновый, который придает образам выразительность и драматизм. В другой коллекции, Powder ("Пудра"), дизайнер использовала базовые оттенки, оживленные коровьим узором — новым трендом, который пришел на смену прежним хищным мотивам и стал более свежим и устойчивым.

Вдохновленные эстетикой хрупкой, но сильной женщины, дизайнеры представили коллекцию Diva ("Дива") для свадеб и вечерних платьев. Каждый наряд в этой коллекции призван подчеркнуть роскошь и индивидуальность, а белое свадебное платье стало символом силы и утонченности.

Актуальные тренды и минимализм

В этом году также стали популярными коллаборации, как, например, коллекция, посвященная Сочи, созданная командой из Екатеринбурга. На одежде использовались графические изображения достопримечательностей города, таких как Красная Поляна и Олимпийский парк, выполненные методом шелкографии. Коллекция включала модные анораки, брюки, футболки и головные уборы, которые получили признание еще до показа.
Дизайнеры из Екатеринбурга Петр Левенполь и Эльвира Плотникова предложили шубы, сделанные из инновационного материала на основе шерсти мериноса, что стало значимой частью "зеленой темы" в моде.

