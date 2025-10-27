Египет в декабре: сколько стоит неделя под солнцем - актуальные цены
Декабрь в Египте считается продолжением бархатного сезона. Погода комфортная, море тёплое, а наплыв туристов ещё не достигает пиковых летних значений. Цены в этот период умеренные: дороже, чем осенью, но заметно ниже, чем в новогодние праздники. Ниже приведены актуальные диапазоны стоимости отдыха, проживания, питания и развлечений.
Почему декабрь — выгодный месяц для поездки
- Умеренные температуры позволяют наслаждаться и пляжем, и экскурсиями.
- Спрос стабильно высокий, но не приводит к ажиотажу.
- Цены на авиабилеты и туры до 25 декабря остаются доступными.
- После новогодней недели отели снова снижают стоимость.
Главное — планировать поездку заранее: раннее бронирование помогает сэкономить до 15%.
Таблица: примерные расходы туриста в Египте в декабре
|Категория
|Бюджетный уровень
|Средний сегмент
|Премиум
|Тур "всё включено" (7 ночей, 2 человека)
|70 000-90 000 ₽
|90 000-130 000 ₽
|от 150 000 ₽
|Отель 3★
|от 2 000 ₽ / ночь
|-
|-
|Отель 4★
|3 000-5 000 ₽ / ночь
|-
|-
|Отель 5★
|от 6 000 ₽ / ночь
|-
|-
|Обед в кафе
|200-400 ₽
|-
|-
|Ужин в ресторане
|500-1 000 ₽
|-
|-
|Уличная еда
|50-150 ₽
|-
|-
|Экскурсия к пирамидам
|1 500-3 000 ₽
|-
|-
|Джип-сафари, Луксор
|2 000-5 000 ₽
|-
|-
|Погружение с аквалангом
|от 3 000 ₽
|-
|-
|Такси в городе
|от 100 ₽
|-
|-
|Прокат авто
|от 1 000 ₽ / сутки
|-
|-
|SIM-карта с интернетом
|от 300 ₽
|-
|-
Советы шаг за шагом: как сэкономить на отдыхе
1. Забронируйте тур заранее
Раннее бронирование (за 3-6 месяцев) позволяет получить скидку до 15%. Осенью у туроператоров часто проходят акции на декабрьские заезды.
2. Рассмотрите "горящие" путёвки
Если вы готовы к спонтанным поездкам, горящие туры за 1-2 недели до вылета могут быть дешевле на 10-20%. Особенно это актуально до середины декабря, пока не начался новогодний спрос.
3. Выбирайте даты в первой половине месяца
С 1 по 10 декабря стоимость проживания и туров ниже, чем в праздничные дни. После 25 декабря цены временно возвращаются на летний уровень.
4. Сравнивайте варианты у разных туроператоров
Агрегаторы и сайты с прямым бронированием помогают подобрать тур с лучшими условиями. Иногда выгоднее купить авиабилеты и отель отдельно, чем брать пакетный тур.
5. Следите за акциями отелей
Многие гостиницы зимой предлагают бесплатный апгрейд номеров, бонусные процедуры в СПА или скидки на дайвинг и экскурсии.
Что входит в стоимость тура "всё включено"
- Питание и напитки: трёхразовое меню, снеки и базовый алкоголь.
- Анимация и развлечения: дневные игры, вечерние шоу, спортивные программы.
- Пляжные услуги: лежаки, полотенца, оборудование для плавания.
- Трансфер и страховка включены в стандартный пакет.
Для семей с детьми выгоднее выбирать именно формат all inclusive - питание и развлечения не требуют дополнительных трат.
Сколько стоит питание вне отеля
Питаться в Египте можно вкусно и недорого:
- Кафе и столовые - от 200-400 ₽ за обед.
- Рестораны среднего уровня — 500-1 000 ₽ за ужин.
- Уличная еда (фалафель, шаурма, соки) — 50-150 ₽.
Даже при активных прогулках расходы на питание редко превышают 1 000 ₽ в день на человека.
Экскурсии и развлечения
Декабрь подходит для познавательных поездок — не жарко, комфортно ездить по стране.
- Пирамиды Гизы и Каир - 1 500-3 000 ₽.
- Луксор, Долина Царей - 2 500-5 000 ₽.
- Морские круизы, сафари по пустыне, катание на квадроциклах - от 2 000 ₽.
- Дайвинг для начинающих - около 3 000 ₽ за погружение.
Часто экскурсии дешевле бронировать у местных гидов или онлайн-площадок, чем у гидов в отеле.
Транспорт и связь
- Такси в Хургаде или Шарме — от 100 ₽ за короткую поездку.
- Аренда автомобиля — около 1 000 ₽ в сутки.
- SIM-карта с интернетом (10-15 ГБ) — от 300 ₽.
- Междугородние автобусы (Каир — Хургада) — около 800 ₽.
Плюсы и минусы отдыха в Египте в декабре
|Плюсы
|Минусы
|Умеренные цены при комфортной погоде
|Рост стоимости в новогодние даты
|Большой выбор туров и отелей
|Повышенный спрос в конце месяца
|Море тёплое, экскурсии без жары
|Ночи прохладные, нужен лёгкий свитер
|Можно совместить пляж и историю
|Некоторые услуги сокращают график
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Когда дешевле всего ехать в Египет в декабре?
С 1 по 15 декабря — период минимальных цен и комфортной температуры.
Стоит ли брать "всё включено" зимой?
Да. Это выгоднее, чем платить отдельно за еду и напитки, особенно в курортных зонах.
Можно ли сэкономить, если бронировать без тура?
Да, если покупать авиабилеты заранее и искать жильё напрямую через отели или онлайн-платформы.
Какие расходы ожидать на месте?
В среднем — 1 000-2 000 ₽ в день на человека при питании вне отеля и паре экскурсий за неделю.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru