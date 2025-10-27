Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:59

Египет в декабре: сколько стоит неделя под солнцем - актуальные цены

Стоимость туров в Египет в декабре начинается от 70 тысяч рублей за неделю на двоих

Декабрь в Египте считается продолжением бархатного сезона. Погода комфортная, море тёплое, а наплыв туристов ещё не достигает пиковых летних значений. Цены в этот период умеренные: дороже, чем осенью, но заметно ниже, чем в новогодние праздники. Ниже приведены актуальные диапазоны стоимости отдыха, проживания, питания и развлечений.

Почему декабрь — выгодный месяц для поездки

  • Умеренные температуры позволяют наслаждаться и пляжем, и экскурсиями.
  • Спрос стабильно высокий, но не приводит к ажиотажу.
  • Цены на авиабилеты и туры до 25 декабря остаются доступными.
  • После новогодней недели отели снова снижают стоимость.

Главное — планировать поездку заранее: раннее бронирование помогает сэкономить до 15%.

Таблица: примерные расходы туриста в Египте в декабре

Категория Бюджетный уровень Средний сегмент Премиум
Тур "всё включено" (7 ночей, 2 человека) 70 000-90 000 ₽ 90 000-130 000 ₽ от 150 000 ₽
Отель 3★ от 2 000 ₽ / ночь - -
Отель 4★ 3 000-5 000 ₽ / ночь - -
Отель 5★ от 6 000 ₽ / ночь - -
Обед в кафе 200-400 ₽ - -
Ужин в ресторане 500-1 000 ₽ - -
Уличная еда 50-150 ₽ - -
Экскурсия к пирамидам 1 500-3 000 ₽ - -
Джип-сафари, Луксор 2 000-5 000 ₽ - -
Погружение с аквалангом от 3 000 ₽ - -
Такси в городе от 100 ₽ - -
Прокат авто от 1 000 ₽ / сутки - -
SIM-карта с интернетом от 300 ₽ - -

Советы шаг за шагом: как сэкономить на отдыхе

1. Забронируйте тур заранее

Раннее бронирование (за 3-6 месяцев) позволяет получить скидку до 15%. Осенью у туроператоров часто проходят акции на декабрьские заезды.

2. Рассмотрите "горящие" путёвки

Если вы готовы к спонтанным поездкам, горящие туры за 1-2 недели до вылета могут быть дешевле на 10-20%. Особенно это актуально до середины декабря, пока не начался новогодний спрос.

3. Выбирайте даты в первой половине месяца

С 1 по 10 декабря стоимость проживания и туров ниже, чем в праздничные дни. После 25 декабря цены временно возвращаются на летний уровень.

4. Сравнивайте варианты у разных туроператоров

Агрегаторы и сайты с прямым бронированием помогают подобрать тур с лучшими условиями. Иногда выгоднее купить авиабилеты и отель отдельно, чем брать пакетный тур.

5. Следите за акциями отелей

Многие гостиницы зимой предлагают бесплатный апгрейд номеров, бонусные процедуры в СПА или скидки на дайвинг и экскурсии.

Что входит в стоимость тура "всё включено"

  • Питание и напитки: трёхразовое меню, снеки и базовый алкоголь.
  • Анимация и развлечения: дневные игры, вечерние шоу, спортивные программы.
  • Пляжные услуги: лежаки, полотенца, оборудование для плавания.
  • Трансфер и страховка включены в стандартный пакет.

Для семей с детьми выгоднее выбирать именно формат all inclusive - питание и развлечения не требуют дополнительных трат.

Сколько стоит питание вне отеля

Питаться в Египте можно вкусно и недорого:

  • Кафе и столовые - от 200-400 ₽ за обед.
  • Рестораны среднего уровня — 500-1 000 ₽ за ужин.
  • Уличная еда (фалафель, шаурма, соки) — 50-150 ₽.

Даже при активных прогулках расходы на питание редко превышают 1 000 ₽ в день на человека.

Экскурсии и развлечения

Декабрь подходит для познавательных поездок — не жарко, комфортно ездить по стране.

  • Пирамиды Гизы и Каир - 1 500-3 000 ₽.
  • Луксор, Долина Царей - 2 500-5 000 ₽.
  • Морские круизы, сафари по пустыне, катание на квадроциклах - от 2 000 ₽.
  • Дайвинг для начинающих - около 3 000 ₽ за погружение.

Часто экскурсии дешевле бронировать у местных гидов или онлайн-площадок, чем у гидов в отеле.

Транспорт и связь

  • Такси в Хургаде или Шарме — от 100 ₽ за короткую поездку.
  • Аренда автомобиля — около 1 000 ₽ в сутки.
  • SIM-карта с интернетом (10-15 ГБ) — от 300 ₽.
  • Междугородние автобусы (Каир — Хургада) — около 800 ₽.

Плюсы и минусы отдыха в Египте в декабре

Плюсы Минусы
Умеренные цены при комфортной погоде Рост стоимости в новогодние даты
Большой выбор туров и отелей Повышенный спрос в конце месяца
Море тёплое, экскурсии без жары Ночи прохладные, нужен лёгкий свитер
Можно совместить пляж и историю Некоторые услуги сокращают график

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Когда дешевле всего ехать в Египет в декабре?
С 1 по 15 декабря — период минимальных цен и комфортной температуры.

Стоит ли брать "всё включено" зимой?
Да. Это выгоднее, чем платить отдельно за еду и напитки, особенно в курортных зонах.

Можно ли сэкономить, если бронировать без тура?
Да, если покупать авиабилеты заранее и искать жильё напрямую через отели или онлайн-платформы.

Какие расходы ожидать на месте?
В среднем — 1 000-2 000 ₽ в день на человека при питании вне отеля и паре экскурсий за неделю.

