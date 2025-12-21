Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка держит гирю
Девушка держит гирю
© Freepik by Designed by Freepik
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 8:11

Мышцы растут быстрее, а времени нужно вдвое меньше: силовые тренировки получили неожиданный поворот

Эксцентрические упражнения повышают силу при меньшем времени тренировок — Femina

Силовые тренировки давно ассоциируются с часами, проведёнными в зале, и постоянным увеличением рабочих весов. Однако новые научные данные показывают, что заметный прогресс возможен и при более коротких занятиях, если правильно расставить акценты. Такой подход особенно актуален для тех, кто не готов посвящать фитнесу значительную часть недели. Об этом сообщает издание Femina.

Тренировка, которая экономит время

Учёные из Университета Эдит Коуэн пришли к выводу, что решающим фактором в росте силы и объёма мышц является не количество повторений и не рекордные веса. Ключевую роль играет фаза движения, при которой мышца работает под нагрузкой и одновременно удлиняется. Именно этот тип сокращений позволяет получить сопоставимый результат за меньшее время, что делает силовые тренировки более доступными для людей с плотным графиком.

Исследование, опубликованное в журнале European Journal of Applied Physiology, перекликается с общей тенденцией интереса к компактным форматам занятий, таким как 20-минутная тренировка, способная задействовать все основные группы мышц без многочасовых сессий в зале.

Почему эксцентрические сокращения эффективнее

В ходе эксперимента участникам предложили выполнять сгибания рук с гантелями в разных режимах. Одна группа поднимала и опускала вес, другая концентрировалась только на подъёме, а третья — исключительно на медленном снижении нагрузки. Итоги оказались показательными: те, кто выполнял лишь эксцентрическую фазу, показали такой же прирост силы, как и участники с полным циклом движения, но при вдвое меньшем числе повторений.

"Мы уже знаем, что даже одно эксцентрическое сокращение в день, выполняемое регулярно, может увеличить мышечную силу, тогда как концентрические или изометрические сокращения не дают такого эффекта", — говорит профессор Университета Эдит Коуэн.

Кроме того, именно в "эксцентрической" группе было зафиксировано наибольшее увеличение толщины мышц — показателя, напрямую связанного с гипертрофией.

В чём разница между типами мышечной работы

В силовом тренинге принято выделять три типа сокращений: концентрические, эксцентрические и изометрические. Концентрические возникают при укорочении мышцы — например, когда гантель поднимается вверх. Изометрические представляют собой статическое напряжение без движения. Эксцентрические же происходят в момент контролируемого опускания веса, когда мышца сопротивляется нагрузке.

На практике многие упражнения для рук, включая работу над бицепсом и трицепсом, традиционно выполняются с акцентом на подъём. При этом тренеры всё чаще обращают внимание на технику и контроль, о чём напоминают материалы о том, как трицепс помогает увеличить силу рук при правильной механике движения.

Как использовать этот подход в зале и дома

По словам профессора, применять эксцентрический принцип можно и без сложного оборудования. В тренажёрном зале он рекомендует поднимать вес двумя руками, а затем медленно опускать его одной. В домашних условиях подойдут приседания на стул, выпады, отжимания от стены или наклоны корпуса с акцентом на плавную, растянутую фазу движения.

Важно помнить, что эксцентрическая нагрузка сильнее утомляет мышцы и требует более длительного восстановления. Поэтому начинать стоит с умеренного объёма и внимательно прислушиваться к ощущениям.

В итоге такой формат тренировок позволяет встроить силовую работу в повседневную жизнь и получать ощутимые результаты без необходимости проводить в спортзале долгие часы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спрос на продукты с протеином в России вырос почти на треть — аналитики рынка 19.12.2025 в 14:18
Россия подсела на протеин: батончики и печенье с белком разлетаются, но риски замалчивают

Спрос на продукты с протеином в России резко вырос: батончики, десерты и снеки выходят в массовый сегмент, но врачи напоминают о важности меры.

Читать полностью » Мягкая гимнастика уменьшила спазм в пояснице — Акулина Бахтурина тренер 19.12.2025 в 6:25
Боль в пояснице перестаёт диктовать правила — мягкие упражнения включают восстановление

Боль в пояснице мешает движению и тренировкам, но правильно подобранные упражнения помогают снять напряжение и вернуть комфорт без жестких нагрузок.

Читать полностью » Физическая активность без еды повысила сжигание жира — Femina 18.12.2025 в 21:06
Еда ждёт после зала: тренировка натощак включает режим сжигания жира, который пугает новичков

Учёные выяснили, что вечерняя тренировка натощак помогает сжигать больше жира, чем занятия после еды. Но подходит ли этот метод всем.

Читать полностью » Федерация гандбола России вызвала на январский сбор 32 игрока - ФГР 18.12.2025 в 16:19
32 кандидата и только сильнейшие: расширенный состав сборной России проверят в турнире по гандболу

В московском сборе по гандболу участвуют 32 игрока, разделённые на две команды для подготовки к Кубку дружбы 2026. Узнайте, кто вошёл в расширенный список и зачем это всё нужно.

Читать полностью » Ходьба с наклоном на беговой дорожке сжигает больше калорий — Femina 18.12.2025 в 13:37
Скучная прогулка отменяется: беговая дорожка выжимает калории способом, о котором редко говорят

Ходьба на беговой дорожке может быть интенсивной и эффективной. Наклон, интервалы и контроль пульса помогают сжигать больше калорий без бега.

Читать полностью » Вячеслав Козлов утвердил Якубова в тренерском штабе Динамо 18.12.2025 в 13:23
Круг замкнулся спустя 16 лет: в штаб Динамо вошёл тренер с кубковым ДНК

Возвращение Равиля Якубова в Динамо после 16 лет: что ждёт команду и болельщиков? Узнайте о его планах и роли в новом тренерском штабе.

Читать полностью » Жир при похудении уходит по общей схеме а не точечно — The Conversation 18.12.2025 в 5:57
Качают пресс — жир смеётся в ответ: спорт беспощадно разрушает миф о точечном похудении

Почему упражнения на пресс не убирают жир с живота? Эксперт объясняет, как тело на самом деле расходует энергию и почему точечное похудение остаётся мифом.

Читать полностью » Просмотр очень привлекательных фитнес-блогеров снижает самооценку — The Conversation 17.12.2025 в 23:16
Челюсть отвисла сразу: безупречная картинка в фитнес-блогах дала опасный сбой

Новое исследование показывает, почему чрезмерная привлекательность фитнес-инфлюенсеров может снижать вовлечённость и подрывать связь с аудиторией.

Читать полностью »

Новости
Мир
Во Франции усилили охрану улиточных и устричных ферм перед праздниками – BFMTV
ДФО
Во Владивостоке эвакуировали 10 человек из-за пожара в админздании – МЧС
Красота и здоровье
Лёгкий горячий суп улучшает работу ЖКТ по утрам – врач Разаренова
Культура и шоу-бизнес
Скончался актёр театра и кино Николай Денисов в возрасте 80 лет – Кино-театр.ру
Экономика
Спрос на жильё в Краснодарском крае оживится при ставке ЦБ 16% – Коломийцева
Общество
Жители ЦАР стремятся получать высшее образование в России – посол Бикантов
Происшествия
Электроснабжение в Курском районе полностью восстановили после удара БПЛА – Хинштейн
Красота и здоровье
Максимальный объём оливье за новогодний вечер составил 300 граммов – Вялов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet