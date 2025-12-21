Мышцы растут быстрее, а времени нужно вдвое меньше: силовые тренировки получили неожиданный поворот

Силовые тренировки давно ассоциируются с часами, проведёнными в зале, и постоянным увеличением рабочих весов. Однако новые научные данные показывают, что заметный прогресс возможен и при более коротких занятиях, если правильно расставить акценты. Такой подход особенно актуален для тех, кто не готов посвящать фитнесу значительную часть недели. Об этом сообщает издание Femina.

Тренировка, которая экономит время

Учёные из Университета Эдит Коуэн пришли к выводу, что решающим фактором в росте силы и объёма мышц является не количество повторений и не рекордные веса. Ключевую роль играет фаза движения, при которой мышца работает под нагрузкой и одновременно удлиняется. Именно этот тип сокращений позволяет получить сопоставимый результат за меньшее время, что делает силовые тренировки более доступными для людей с плотным графиком.

Исследование, опубликованное в журнале European Journal of Applied Physiology, перекликается с общей тенденцией интереса к компактным форматам занятий, таким как 20-минутная тренировка, способная задействовать все основные группы мышц без многочасовых сессий в зале.

Почему эксцентрические сокращения эффективнее

В ходе эксперимента участникам предложили выполнять сгибания рук с гантелями в разных режимах. Одна группа поднимала и опускала вес, другая концентрировалась только на подъёме, а третья — исключительно на медленном снижении нагрузки. Итоги оказались показательными: те, кто выполнял лишь эксцентрическую фазу, показали такой же прирост силы, как и участники с полным циклом движения, но при вдвое меньшем числе повторений.

"Мы уже знаем, что даже одно эксцентрическое сокращение в день, выполняемое регулярно, может увеличить мышечную силу, тогда как концентрические или изометрические сокращения не дают такого эффекта", — говорит профессор Университета Эдит Коуэн.

Кроме того, именно в "эксцентрической" группе было зафиксировано наибольшее увеличение толщины мышц — показателя, напрямую связанного с гипертрофией.

В чём разница между типами мышечной работы

В силовом тренинге принято выделять три типа сокращений: концентрические, эксцентрические и изометрические. Концентрические возникают при укорочении мышцы — например, когда гантель поднимается вверх. Изометрические представляют собой статическое напряжение без движения. Эксцентрические же происходят в момент контролируемого опускания веса, когда мышца сопротивляется нагрузке.

На практике многие упражнения для рук, включая работу над бицепсом и трицепсом, традиционно выполняются с акцентом на подъём. При этом тренеры всё чаще обращают внимание на технику и контроль, о чём напоминают материалы о том, как трицепс помогает увеличить силу рук при правильной механике движения.

Как использовать этот подход в зале и дома

По словам профессора, применять эксцентрический принцип можно и без сложного оборудования. В тренажёрном зале он рекомендует поднимать вес двумя руками, а затем медленно опускать его одной. В домашних условиях подойдут приседания на стул, выпады, отжимания от стены или наклоны корпуса с акцентом на плавную, растянутую фазу движения.

Важно помнить, что эксцентрическая нагрузка сильнее утомляет мышцы и требует более длительного восстановления. Поэтому начинать стоит с умеренного объёма и внимательно прислушиваться к ощущениям.

В итоге такой формат тренировок позволяет встроить силовую работу в повседневную жизнь и получать ощутимые результаты без необходимости проводить в спортзале долгие часы.