В лесопарке неподалеку от улицы 3-я Музейная был обнаружен мужчина в возрасте с серьёзной раной сердца. Очевидцами были внучки убитого, которым исполнилось всего 10 лет. О произошедшем 4 июня написали в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета.

По словам посетителей парка, неизвестный мужчина долгое время кричал на детей в парке. Проходивший мимо человек сделал ему замечание. Крикуну не понравилось выходка почти 60-летнего мужчины, он достал нож и покончил с ним. После произошедшего злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Две несовершеннолетние внучки погибшего наблюдали, как их девушка истекает кровью.

В правоохранительных органах уже оформили дело по нарушению Уголовного кодекса Российской Федерации. Как сообщается, виновному грозит 15 лет заключения в тюрьме по статье за убийство.

В ведомстве доложили о том, что после случившегося правоохранительные органы немедленно прибыли на место убийства и забрали записи с камер слежения. Также они добавили, что внучки убитого никак не пострадали.

На данный момент правоохранительные органы Российской Федерации пытаются найти убийцу. Также они просят людей, которые имеют хоть какую-нибудь ценную информацию, связаться с сотрудниками полиции.

Ранее в Следственном комитете России по столице сообщили об убийстве пожилой женщины с целью получить её квартиру. После того как нарушитель обратился в МФЦ, чтобы оформить документы, отчуждающие права на собственность у убитой, сотрудники центра подразделения государственных и муниципальных услуг обратились в правоохранительные органы.

Фото: Flickr / Benson Kua (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)