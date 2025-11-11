Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Удовольствие от еды
Удовольствие от еды
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 5:44

Думала, что у меня нет силы воли, пока не поняла: проблема совсем не в еде

Врач Дмитрий Семирядов: при пищевых расстройствах сила воли не помогает

Ожирение и булимия — это не просто нарушения питания, а глубокие психофизиологические расстройства, в основе которых лежит внутренний конфликт и непринятие себя. Человек оказывается в состоянии постоянной борьбы с самим собой: еда перестаёт быть источником удовольствия и превращается в средство утолить тревогу, грусть или пустоту.

"Человек в буквальном смысле сражается с самим собой, и переедание становится способом временно заглушить боль, тревогу или чувство пустоты", — рассказал превентивный врач и нутрициолог Дмитрий Семирядов в интервью aif.ru.

Такие состояния нередко сопровождаются чувством вины и стыда, что только усиливает замкнутый круг расстройства.

Как формируется замкнутый цикл пищевого расстройства

По словам специалиста, люди с булимией или ожирением не едят ради удовольствия. Пища становится средством справиться с внутренним напряжением.

"Постоянные мысли о еде и болезненное чувство голода преследуют их до тех пор, пока они не примут пищу", — пояснил Семирядов.

После переедания наступают вина, тревога и желание "очиститься". Этот цикл может длиться годами, разрушая не только психику, но и тело.

Физиологические последствия: тело страдает первым

Пищевые расстройства несут серьёзные риски для здоровья.

Расстройство Основные последствия Механизм
Булимия Повреждение зубной эмали, воспаление пищевода, аритмии Потеря калия и нарушение электролитного баланса из-за рвоты
Ожирение Повышенная нагрузка на сердце, суставы, высокий риск диабета 2 типа Инсулинорезистентность и сбой обмена веществ

"Поджелудочная железа работает на пределе, производя всё больше инсулина, но со временем клетки перестают на него реагировать", — уточнил врач.

Организм постепенно истощается, а без профессиональной помощи ситуация только усугубляется.

Почему сила воли не спасёт

"Невозможно просто 'взять себя в руки' и прекратить болезнь усилием воли", — подчеркнул Семирядов.

Расстройства пищевого поведения требуют комплексного подхода. Это не привычка, а болезнь, затрагивающая нейробиологию мозга, гормональный фон и психоэмоциональное состояние.

Современная медицина предлагает многопрофильное лечение: психотерапию, медикаментозную поддержку, работу с эндокринологом и диетологом. В ряде случаев применяются препараты, регулирующие аппетит и работу нейромедиаторов, что помогает восстановить контроль над поведением.

Шаг за шагом к восстановлению

  1. Признать проблему. Путь к выздоровлению начинается с осознания, что переедание — не слабость, а симптом.

  2. Обратиться за помощью. Психотерапевт и диетолог помогут определить причины расстройства и составить план лечения.

  3. Отказаться от самокритики. Самообвинения только усиливают внутренний конфликт.

  4. Учиться слушать тело. Важно различать физиологический голод и эмоциональную потребность.

  5. Поддерживать себя, а не наказывать. Психологическая забота и любовь к себе восстанавливают связь с телом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пытаться худеть экстремальными диетами.
    Последствие: срыв, ухудшение психического состояния.
    Альтернатива: постепенное изменение привычек под контролем специалистов.

  • Ошибка: игнорировать психологические причины переедания.
    Последствие: возвращение симптомов даже после похудения.
    Альтернатива: работа с психотерапевтом и осознание эмоциональных триггеров.

  • Ошибка: сравнивать себя с другими.
    Последствие: рост тревоги и низкая самооценка.
    Альтернатива: фокус на личном прогрессе и самопринятии.

А что если болезнь длится годами?

Даже хронические расстройства поддаются лечению. Терапия помогает прервать замкнутый цикл и вернуть ощущение контроля над жизнью. Главное — вовремя обратиться к специалистам и не бояться признать уязвимость. Путь к исцелению может быть долгим, но он реален.

"Нельзя бороться с телом — ему нужна поддержка, забота и любовь", — подчеркнул Семирядов.

Плюсы и минусы самостоятельного контроля

Плюсы Минусы
Помогает выработать осознанность Без профессиональной поддержки риск рецидива
Формирует здоровые привычки Может сопровождаться чувством вины
Улучшает эмоциональное состояние Не решает нейробиологические причины

FAQ

Можно ли вылечить булимию полностью?
Да, при комплексной терапии с участием психотерапевта, психиатра и диетолога возможно полное восстановление.

Что такое инсулинорезистентность и как она связана с перееданием?
Это снижение чувствительности клеток к инсулину, что приводит к накоплению жира и развитию диабета 2 типа.

Помогают ли препараты от аппетита?
Только как часть общей терапии под наблюдением врача. Они не устраняют психологические причины расстройства.

Мифы и правда

Миф: ожирение — результат лени.
Правда: в большинстве случаев это сложное метаболическое и психологическое нарушение.

Миф: при булимии человек просто не контролирует себя.
Правда: нарушение связано с изменениями в работе нейромедиаторов и требует лечения.

Миф: если похудеть, всё пройдёт.
Правда: без решения внутренних проблем расстройство возвращается.

Интересные факты

  1. Всемирная организация здравоохранения относит булимия и ожирение к хроническим заболеваниям.

  2. До 70% пациентов с расстройствами пищевого поведения страдают депрессией или тревожными расстройствами.

  3. На ранних этапах лечение психотерапией даёт устойчивое улучшение в течение первых месяцев.

Исторический контекст

Проблемы пищевого поведения описывались ещё в античности. Однако термин "булимия" впервые появился в медицинской литературе лишь в XX веке. С развитием культуры "идеального тела" число случаев резко возросло. Сегодня врачи рассматривают ожирение и булимию как социально-психологические болезни XXI века, требующие эмпатии и комплексного подхода.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Маленькие порции и медленное питание предотвращают переедание и контролируют аппетит — Екатерина Смирнова сегодня в 6:18
Постоянно хотела есть — заменила большие порции на медленное питание, и чувство сытости приходит быстрее

Как обмануть аппетит без вреда для здоровья и поддерживать процесс похудения? Прочитайте о простых и безопасных способах снизить чувство голода и предотвратить переедание.

Читать полностью » Перестала красить волосы и делать хвост — и вдруг густота вернулась: что я поняла спустя 3 месяца вчера в 23:21

Волосы редеют? Узнайте о типах выпадения, эффективных методах лечения (миноксидил, финастерид) и когда необходимо обратиться к дерматологу.

Читать полностью » Мишель С. Грин: покраснение кожи — это может быть реакцией на стресс или раздражение вчера в 22:51
Всё делала правильно, а кожа всё равно горит: оказалось, виновата одна "невинная" деталь ухода

Краснота на лице не всегда безобидна. Узнайте, почему кожа реагирует покраснением и какие средства действительно помогают вернуть ей спокойствие.

Читать полностью » Гормональные колебания остаются основной причиной акне у взрослых женщин, отмечают дерматологи вчера в 22:50
Гормональное акне: почему прыщи возвращаются и как с ними справиться после 20

Кисты по линии челюсти, вспышки «по расписанию» и упрямые следы? Разбираем, что такое гормональное акне и как держать его под контролем — от ухода до терапии.

Читать полностью » Пила таблетки годами — и даже не догадывалась, чем это грозит: новое исследование заставило насторожиться вчера в 22:15

Новое исследование JAMA Oncology выявило связь между гормональными контрацептивами и риском рака груди. Особенно опасны препараты с прогестином

Читать полностью » Нанесла розмариновый крем — и рубец исчез: теперь ясно, почему TikTok сошёл с ума от этого средства вчера в 21:10

Розмарин творит чудеса: ученые доказали эффективность розмарина в заживлении кожи без шрамов. Узнайте, как карнозиновая кислота стимулирует регенерацию и активирует TRPA1.

Читать полностью » Принимала таблетки от боли каждый день — не ожидала, что пострадает сердце вчера в 20:05

Кардиолог предупреждает: популярные лекарства, от обезболивающих до средств от простуды, могут негативно влиять на сердце. Узнайте, какие препараты особенно опасны и как защитить свое здоровье.

Читать полностью » Запор исчез за 2 дня — помогла простая смесь из холодильника, без аптечных средств вчера в 19:58

Диетолог назвала 5 лучших сочетаний продуктов для борьбы с запорами. Натуральные и эффективные средства для восстановления работы кишечника и улучшения самочувствия.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Врач Ковальчук: мозг не отдыхает в отпуске из-за переизбытка впечатлений и стресса
Спорт и фитнес
Теперь покупаю только такие спортивные брюки — ни мороки, ни мокрых подолов
Красота и здоровье
Врач Оксана Платонова: КТ и ПЭТ-КТ лидируют по радиационной нагрузке
Авто и мото
Начал тормозить двигателем — результат поразил: почему этот метод не всегда безопасен
ПФО
В Пензенской области стартует акция "Лесовоз" для предотвращения незаконной рубки древесины
Дом
Как заточить ножи с помощью подручных материалов: от керамической кружки до наждачной бумаги
Питомцы
Беру только такое сено — и шиншилла здорова круглый год: сразу заметила разницу
УрФО
В Тюмени растет спрос на автомобили с газобаллонным оборудованием из-за повышения цен на бензин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet